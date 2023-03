Cătălin Cazacu, mesaj neașteptat pe rețelele sociale, după ce a fost surprins alături de noua iubită: “Nu am căzut pradă tentației”

Cătălin Cazacu a transmis un mesaj neașteptat pe rețelele sociale, la câteva zile după ce a apărut în public alături de noua iubită. Fostul campion la motociclism le-a spus fanilor că nu a ieșit în oraș, rezistând tentațiilor de orice fel.

Cătălin Cazacu, mesaj neașteptat pe rețelele sociale

, iar fiecare a mers pe propriul drum. Fostul campion la motociclism este foarte activ pe rețelele sociale, acolo unde ține zilnic legătura cu internauții.

De data aceasta, Cătălin Cazacu le-a spus fanilor că este mândru de el că nu a ieșit în oraș cu o seară în urmă. Prezentatorul TV a spus că acum este un om responsabil și că a mâncat o friptură de porc. Cu toate că prietenii l-au chemat în oraș, vedeta a refuzat să meargă.

Acesta a spus că nu ar mai fi ajuns la muncă dacă ar fi căzut pradă tentației. Totodată, fostului Ramonei Olaru îi este ciudă că nu a fost în oraș, pentru că a fost foarte bine.

“Eu doar vreau să mă felicit pe mine, pentru că nu am căzut pradă tentației aseară. M-au chemat o grămadă de prieteni: ‘Hai mă în oraș, hai mă în oraș’. Deci eu atâtea femei dezgolite, despuiate, desfrânate ce am văzut dimineață pe story, eu nu că nu mai ajungeam la muncă azi, eu nu mai ajungeam la muncă nici în aprilie.

Am devenit un om responsabil și adevărul e că și de Ziua Femeii am mâncat o friptură de porc, că dacă tot bărbații sunt porci. Bine, eu acum sunt ciudos, de fapt, asta am vrut să zic, că îmi e ciudă că aseară a fost în oraș bine”, a spus Cătălin Cazacu pe .

Cătălin Cazacu are o nouă iubită

În urmă cu câteva zile, în cadrul unui eveniment, Cătălin Cazacu a apărut alături de noua sa iubită, Elisa Alexandra Roman. Femeia din viața prezentatorului este reporteriță la Xtra Night Show, tot la Antena Stars, fiind și fotomodel, în același timp.

Elisa nu este străină de lumea showbiz-ului, întrucât a apărut în videoclipurile mai multor artiști muzicali de la noi din țară. De asemenea, obișnuiește să iasă într-un cunoscut club frecventat de celebrități.

Cei doi au fost surprinși la concertul aniversar A.S.I.A., de la Sala Palatului, care a avut loc pe 6 martie. , se poate vedea cum cei doi par destul de apropiați.

La rândul ei, Ramona Olaru este de două luni singură. Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani a declarat, pentru FANATIK, că este . Totodată, blondina i-a transmis gânduri bune fostului partener.