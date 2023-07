Câți bani câștigă polițistul Robi și ”pârlitul” Giani din Las Fierbinți. Am aflat sumele!

Robi și Giani din Las Fierbinți nu sunt prea străluciți când vine vorba de afaceri. Cei care joacă rolurile ”proștilor satului” și-au încercat norocul în business. Doar că de la așteptări la rezultate calea a fost cam bătătorită, la fel ca drumurile neasfaltate de la țară!

Polițistul Robi și Giani din Las Fierbinți fac mai puțini bani decât Bobonete!

Polițistul Robi este interpretat de actorul Leonid Doni, iar Giani e interpretat de în producția de succes de la . Cei doi artiști au noroc cu banii pe care îi primesc din munca lor în serial. Dacă ne uităm la cifrele afacerilor lor, nu știm cât de bine s-ar descurca fără apariția pe micile ecrane.

Evident, nu înseamnă că ar muri de foame. Dincolo de personajele pitorești pe care le interpretează, cei doi au dovedit că îi duce mintea. Așadar, sigur ar găsi o nișă pe care să se muleze perfect. Dincolo de asta, Giani din Las Fierbinți a făcut bani și din stand-up și reclame.

De ceva timp încoace, s-a axat foarte mult în mediul online. Actorul e destul de activ pe pagina sa de YouTube. Acolo se bucură exact ca un copil, alături de comunitatea sa, în timp ce explorează o serie de jocuri video.

Costi Diță are o firmă cu un nume… interesant, care i-a adus doar 7.000 de lei pe lună, anul trecut

Revenind însă la banii din afaceri, vă spunem că Giani din Las Fierbinți are un business cu un nume amuzant. E un nume destul de sugestiv pentru personajul pe care îl interpretează în comedia de la PRO: Fix the Head SRL!

Firma, care se ocupă de activități de interpretare artistică, a fost înființată în anul 2015. I-a adus, în anul 2022, un profit de 84.596 de lei. Diță a rulat o cifră de afaceri, pe anul trecut, de aproximativ 125.000 de lei, potrivit datelor obținute de FANATIK.

Suma câștigată pe parcursul unui an nu e una încântătoare pentru un artist. Pe lună, doar din acest business, Giani din Las Fierbinți s-a ales cu vreo 7.000 de lei. De altfel, 2022 a fost cel mai bun an al antreprenorului Costi Diță de când și-a deschis această firmă. 2021 a fost un an cu pierderi de zeci de mii de lei. Apoi, în 2020, anul de debut al pandemiei, a câștigat puțin peste 1.000 de lei, o sumă din care nu trăiești nici două săptămâni!

În afară de 2022, 2019 a fost un an ceva mai bun, an în care Giani din Las Fierbinți a făcut un profit net de 62.253 de lei.

Polițistul Robi, start prost în afaceri

Cum stă la capitolul bani colegul de serial, polițistul Robi? Leonid Doni are o firmă care se ocupă de creațiile artistice, deschisă în urmă cu 10 luni. Se pare că actorul a pornit cu stângul, la fel de stângaci cum e și polițistul Robi, personaj pe care îl joacă în Las Fierbinți.

Spunem asta pentru că primele luni ca om de afaceri cu compania DONIEMM Act SRL nu i-au adus nici măcar un leu pe card. Ba chiar i-a scos! Artistul a înregistrat un minus de 797 de lei, iar la cifra de afaceri, bărbatul nu a raportat nimic până acum.

Bobiță din Las Fierbinți rămâne boss-ul suprem!

În orice caz, în viața reală, la fel ca în serialul de comedie filmat în comuna Fierbinți, tot Bobiță (Mihai Bobonete) e șef la bani! Actorul, așa cum FANATIK , le poate da lecții de făcut bani celor doi, având în vedere ce profituri uriașe a obținut.

Comedy Boys, una din firmele pe care le are Mihai Bobonete, i-a adus în pușculiță (și ce pușculiță trebuie să aibă să încapă!) un profit de 814.000 de lei în anul 2022. Drept e că trebuie să împartă banii cu partenerul său de afaceri. E vorba de nimeni altul decât actorul Adrian Văncică (Celentanto în Las Fierbinți).

Cu cealaltă firmă, Da, Bravo! (așa se numește și podcastul olteanului), Bobonete a avut un profit de 1,2 milioane de lei.