Ce a făcut Mihai Stoica în dimineața meciului FC Argeș – FCSB din SuperLiga: „Vă rog să mă iertați”

FCSB are nevoie de victorie în meciul din deplasare cu FC Argeș, în etapa 27 din SuperLiga, programat duminică, 26 februarie, ora 20:30. Mihai Stoica, managerul general al vicecampioanei, a fost la Mănăstirea Schițul Dârvari din București în dimineața meciului de la Pitești.

Pe pagina oficială de Facebook, Mihai Stoica a postat o fotografie de la Mănăstirea Schițul Dârvari din centrul Bucureștiului. Luni, 27 februarie, începe postul Paștelui, cel mai lung din an, astfel oficialul roș-albaștrilor a mers la mănăstirea ctitorită în 1834 pentru a-și cere iertare.

„Vă rog să mă iertați. Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvânteze pe toți. Post cu pace și folos duhovnicesc tuturor!”, au fost cuvintele atașate de Mihai Stoica fotografiei. În ultima săptămână, managerul general al roș-albaștrilor .

Patronul Universității Craiova a declarat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că nu este de acord cu faptul că Mihai Stoica ocupă atât o funcție în cadrul unui club, cât și analizează meciurile la un post de televiziune.

„Nu avem niciun meci cu Meme Stoica. Am spus părerea noastră, am spus și părerea altora care activează în fotbal. Dacă mă întrebați, niciun conducător de club nu ar avea ce să caute ca angajat permanent, analist TV, la o emisiune cu profil sportiv. Nu este drept pentru celelalte competitoare.

Ai un instrument în plus, pe care celelalte competitoare nu îl au. Federația trebuie să intervină aici. Este un avantaj care i se face FCSB-ului. Pentru că poate să spună orice prostie care va fi preluată imediat preluată de toată lumea. Automat, asta este manipulare. Nu merge!”, a declarat Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Mihai Stoica se teme înaintea meciului FC Argeș – FCSB: „Am avut mereu probleme acolo”

Mihai Stoica a vorbit despre confruntarea FCSB-ului cu FC Argeș și consideră că deplasarea de la Pitești va fi foarte dificilă. Oficialul roș-albaștrilor a amintit ultimele dueluri directe în care piteștenii au pus reale probleme.

„Argeșul nu este într-un moment bun, dar noi am avut mereu probleme acolo în ultimele două campionate. Am făcut egal acum doi ani, anul trecut am marcat în ultima fază a meciului prin Dumiter.

În sezonul regulat am pierdut cu 1-0, când a pierdut Andrei Vlad echipa. Nu ne simțim bine pe stadionul ăla”, a declarat Mihai Stoica, potrivit . În meciul tur, FCSB s-a impus spectaculos, scor 3-2 pe Arena Națională când pe banca roș-albaștrilor se afla Nicolae Dică.

Schimbări în echipa FCSB-ului pentru partida cu FC Argeș

Punctele pierdute de FCSB în derby-ul cu Universitatea Craiova, când oltenii au egalat în prelungiri, l-au făcut pe Gigi Becali să ia măsuri radicale în ceea ce privește echipa de start a roș-albaștrilor. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate faptul că împotriva lui FC Argeș atât .

Totodată, pentru prima oară după 6 luni, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Leo Strizu a anunțat la conferința de presă că Andrea Compagno se află în lotul FCSB-ului contra echipei lui Marius Croitoru.

După partida FCSB – Universitatea Craiova, Gigi Becali a anunțat că îl va scoate din primul 11 pe Iulian Cristea, iar în centrul apărării își va face din nou apariția Joyskim Dawa, care nu a făcut parte din lot la meciurile cu CFR Cluj și Voluntari și a fost doar rezervă cu Universitatea Craiova.