Ce a reușit să comunice PSD-ul cu lista de cumpărături a lui Marcel Ciolacu. „Au o problemă cu privire la percepția asupra guvernării”

Așa cum era de așteptat, recenta postare a lui Marcel Ciolacu în care a arătat ce cumpărături a făcut cu mai puțin de 100 de lei a stârnit o grămadă de răspunsuri negative și ironii, în special în mediul online. Au fost zeci de persoane care au subliniat că produsele cumpărate de către liderul PSD, ulei, salam, ceapă, mere, salată verde, castraveți, pateu, pâine, 10 ouă, cartofi, telemea, zahăr și o bere, nu ajung nici măcar pentru o singură zi unei familii cu copii. Experții în comunicare politică spun că social-democrații își pregătesc mesajul economic pentru anul electoral 2024, iar scopul lor imediat este schimbarea percepției negative asupra guvernării.

PSD-ul își pregătește strategia economică pentru 2024

„Am fost la cumpărături și am luat ce aveam nevoie: salată, castraveți, ceapă și niște cartofi, mere, pateu Ardealul, salam Săsesc, ulei și zahăr, ouă, iaurt, telemea de oaie și o bere Ursus – produsă la Buzău… total 93.50 de lei. E drept, am uitat să iau roșii, dar tot mă încadram în 100 de lei!”, a scris sâmbătă pe pagina sa de Facebook, premierul Ciolacu. Postarea a dat naștere la zeci de reacții critice, oamenii reproșându-i că din alimentele cumpărate nu poți să faci nici măcar o ciorbă, că sunt insuficiente pentru mai mult de o zi, ba chiar că te poți strica la stomac dacă amesteci merele, iaurtul și berea. La fel, oamenii au subliniat că dacă adaugi facturile și ratele la bancă, la aceste cumpărături o familie nu ar putea supraviețui cu venitul mediu în România. „Se laudă că i-au ajuns 100 de lei, dar, să fim serioși, astea sunt cumpărături pentru o persoană, pentru cel mult o zi. Aș plusa, chiar, că mie îmi sună a lista de cumpărături a unui burlac, de fapt, care nu știe sau n-are timp să-și gătească”, a fost unul dintre răspunsuri.

ADVERTISEMENT

De altfel, postarea premierului a generat peste șase mii de reacții și aproape 5.500 de comentarii. Vlad Tăușance, expert în comunicare și omul din spatele campaniei online a lui Klaus Iohannis în 2014, este de părere că prin viralizare și impact, mesajul premierului a fost unul reușit. El subliniază că acest mesaj face parte din campania de comunicare mai largă a PSD, una în care accentul este pus pe succesul producătorilor autohtoni, în detrimentul marilor corporații străine, iar faptul că astfel premierul Ciolacu a reușit să impună asta ca o temă de interes și de dezbatere este în sine o reușită.

„Postarea a fost scoasă un pic din context. În momentul ăsta, una din marile teme de comunicare ale PSD-ului, dar și a lui Marcel Ciolacu, este această idee de cumpără românește pentru a susține economia locală – e un mesaj care probabil va avea o continuare în campania electorală. E viziunea economică pe care o proiectează, apărarea producătorilor locali, a firmelor românești, versus taxarea marilor corporații de afară. E un mesaj de politică economică cu potențial electoral. El asta zicea în postarea aia și venea cu tag-line-ul cumpărați românește. Bonul de cumpărături nu era un inventar pentru o masă sau pentru o săptămână, erau produse locale, mere, brânză, cârnați. Era un mesaj de susținere și de uite cât încape de banii ăștia.

ADVERTISEMENT

Zona în care ei au încercat să puncteze odată cu preluarea actului guvernării a fost ținutul prețurilor sub control, în contextul crizei și inflației – măsuri care au fost criticate de către presa de dreapta de la noi, care a vorbit că e intervenționism, protecționism și că lucrurile astea se termină prost de obicei. El vrea să zică că nu se termină prost, că măsurile noastre funcționează”, a declarat, pentru FANATIK, Vlad Taușance.

De altfel, premierul răspunde unei doamne pe Facebook care îi reproșează tocmai faptul că pentru o familie cu salariul minim aceste cumpărături reprezintă un lux. „Cât mănâncă o familie din ce ați cumpărat? Raportați-vă la salariul de 2500 de lei, să presupunem că e un părinte singur și mai are și copii…..oare dacă ai copii tot așa puțin mănâncă?”, i-a scris femeia premierului, care a răspuns enumerând politicile economice adoptate de Guvern, majorarea salariului minim din 2024 sau plafonarea prețurilor la o serie de produse alimentare.

ADVERTISEMENT

„A fost un mesaj pragmatic, parte dintr-o companie de comunicare mai largă. Adică nu a fost un mesaj izolat, un populism de tipul uite ce poți să-ți cumperi de 100 lei, ci unul care a încercat să întărească alte linii de comunicare ale PSD-ului legate de politicile lor economice. Cumva, faptul că s-a viralizat și că s-a transformat în subiect de dezbatere, ei au reușit să mențină temele astea, cumpără românește și ținem prețurile la alimentele de bază sub control, în actualitate. Deci, comunicațional, e o victorie. Sigur, acum cât de adevărat e mesajul ăsta, cât de corect și dacă salariile din România sunt adaptate coșului minim de decență, asta e altă discuție. Răspunsul e mai degrabă nu, și o zic studiile”, a mai precizat, pentru FANATIK, expertul în comunicare, subliniind că în mod cert aceasta va fi una din temele de dezbatere în campania electorală de anul viitor. „Orice mesaj legat de puterea de cumpărare, în contextul acesta în care lumea simte inflația arzând la buzunar e un mesaj riscant”, a adăugat Vlad Tăușance.

De altfel, cu doar două zile înainte Marcel Ciolacu anunța lansarea campaniei de comunicare a social-democraților „Cumpără românește”, alături de lansarea unui site în care sunt înscrise deja o serie de produse tradiționale (muștar de Tecuci, cârnați de Pleșcoi, slănină afumată dar și usturoi uscat sau alte produse universale) alături de poveștile producătorilor locali. „Suntem mândri de antreprenorii și firmele locale care au construit branduri noi și care luptă, de la egal la egal, cu corporații de miliarde de euro”, a transmis atunci premierul Marcel Ciolacu. Cu câteva zile înainte, într-un alt episod de promovare al strategiei economice a PSD, Marcel Ciolacu s-a , vorbind în final despre o serie de produse locale. Zilele acestea PSD și-a lansat și platforma online, , site înregistrat pe numele PSD încă din decembrie 2021.

ADVERTISEMENT

Dacă reacția predominantă a mesajelor critice la mesajul premierului a fost de a sublinia că oamenilor nu le ajung banii, consultantul politic Adrian Zăbavă este de părere că postarea lui Marcel Ciolacu nu a avut rolul de a-i contrazice, de a le spune oamenilor cât de bine trăiesc, în ciuda faptului că nu simt acest lucru.

„Nu spun că această strategie e cea mai potrivită,. E greu să schimbi percepții de pe o zi pe alta, și e bine să nu contești vehement poziția oamenilor atunci când vrei să o schimbi. Adică dacă românii simt că, economic, viața e din ce în ce mai grea, nu te poți aștepta să le schimbi percepția spunându-le că nu, nu aveți dreptate, de fapt e foarte bine, dar nu vedeți voi. Nu cred că într-acolo s-a dus mesajul ăsta. Nu mi s-a părut că a încercat să impună o chestie vehement, dar a căutat să arate că se poate și altfel”, a declarat acesta, pentru FANATIK, subliniind că rămâne de văzut cât de succes va avea strategia social-democraților, lucru ce nu poate fi observat doar din reacțiile online ale oamenilor.

„E o chestiune facilă și ușor de înțeles pentru toată lumea, de aceea s-a și viralizat, dar nu aș trage concluzii doar uitându-mă la reacțiile negative. Cert este că a fost un exercițiu care a creat vizibilitate, și principalul lui scop e să încerce să lucreze la imaginea guvernării și în special la rezultatele economice”, a mai declarat consultantul politic Adrian Zăbavă, pentru FANATIK.

Un mesaj contradictoriu

Unele instituții ale statului au încercat recent să valideze politica de plafonare a prețurilor alimentelor, în august mai multor produse de sezon. Săptămâna trecută însă, datele Institutului Național de Statistică au arătat o ușoară scumpire a alimentelor, (0.93%), fapt cu atât mai negativ cu cât vorbim de o lună de toamnă atunci când prețurile la alimente tind să scadă, după cum au subliniat . Marți, ministrul agriculturii a anunțat la unele produse alimentare, după ce premierul Ciolacu a susținut că măsura și-a dovedit eficiența.

Sociologul Mircea Kivu este de părere că principala problemă a strategiei de comunicare stă în personajul central al campaniei de comunicare: Marcel Ciolacu. În opinia sa, Marcel Ciolacu, fotografiat în pantofi italieni de 1.000 de euro, nu are credibilitatea de a purta o asemenea campanie. „Nu prea mi-e clar ce a vrut să comunice premierul cu povestea asta. Probabil că a vrut să contracareze discuțiile despre inflație și creșterea prețurilor, care au dominat starea de spirit a populație în ultimul an. După mine, mijloacele au fost greșite. De exemplu, problema cu emitentul. Mă refer la politicianul încălțat cu pantofi de 1000 de euro. Nu pui pe o persoană care are un grad de încredere mic să convingă de ceva. Putea să aleagă un personaj simpatizat de populație și nu neapărat un politician să facă cumpărături de 100 de lei”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Mircea Kivu.

Premierul Marcel Ciolacu nu este, fără îndoială, o persoană săracă. Recent FANATIK a scris că acesta . În plus, PSD nu este la prima campanie populistă de acest gen. În urmă cu zece ani, social-democrații mergeau cu mesajul „Mândru că sunt român”, o campanie promovată cu imagini din Belarus și Polonia. Experții în comunicare subliniază însă că mesajul cu bonul de cumpărături al premierului nu a fost unul de promovare personală, în contextul în care acesta are oricum capacitatea de a relaționa cu omul de rând. Și de această dată, unii internauți au subliniat că premierul PSD s-a dus să promoveze produsele românește tocmai într-un hypermarket, deținut de o companie cu capital străin.

„Mesajul a fost unul economic, nu atât unul de umanizare al personajului sau un demers de branding al liderului PSD într-un context în care el merge la cumpărături. Pur și simplu a fost un mesaj de se poate cumpăra românește și că îți poți permite produse românește de calitate. Oricum, Marcel Ciolacu reușește să fie primul premier recent care vorbește pe limba poporului. Care nu se sfiește să zică cuvântul bombardier, care e credibil când își cumpără pufuleți, care umblă cu cash în buzunar, ne amintim cum îi cădeau banii de la piept.

Nu e un om care trebuie să pozeze în ceva care nu e. Adică, dacă pe Geoană ți-l închipui cu greu la un grătar, pe Marcel Ciolacu ți-l închipui având grijă de cârnați și mici, la o adică. Nu e out of character, e de acolo”, a mai declarat, pentru FANATIK, Vlad Tăușance, care subliniază că nu ar trebui să fie o surpriză faptul că PSD se pregătește de o campanie populistă pe teme economice anul viitor. „E până la urmă un model testat cu succes în Ungaria și în Polonia, până de curând, pe linia asta de comunicare suverană, suntem un stat independent, susținem industriile locale, mai puțină dependență de marile corporații și de dictatul de la Bruxelles și așa mai departe”.

PSD trebuie să schimbe imaginea guvernării

Analiștii politici sunt de părere că această întreagă campanie de comunicare a PSD are scopul de a schimba imaginea pe care partidul dar și premierul o au la guvernare. În opinia acestora, fără o schimbare importantă a modului în care populația vede performanța la guvernare a social-democraților, aceștia nu vor avea nicio șansă la viitoarele alegeri.

„Putem trage ușor concluzia, și vedem asta și în sondajele care ies din când în când, că PSD și în principal, Marcel Ciolacu, au o problemă cu privire la percepția asupra guvernării, și mai ales la rezultatele economice ale guvernării. În aceste sondaje, vedem că există un pesimism, poate chiar exagerat, pe temele economice. Spun asta pentru că în unele privințe putem vedea poziții ale oamenilor chiar în contradicție cu realitatea. De exemplu, vedeam părerea generalizată cum că au crescut prețurile la electricitate și la gaze, asta în condițiile în care aceste prețuri sunt plafonate.

Asta se trage din percepția proastă a guvernării, lucru ce duce la un pesimism și o părere negativă generalizată. PSD și Marcel Ciolacu încercă să combată asta. E clar că fără să aibă măcar o percepție decentă nu există vreo șansă în 2024 nici măcar pentru aceștia să câștige alegerile prezidențiale și parlamentare. Percepția asupra guvernării este crucială pentru viitorul electoral al PSD și în special al lui Marcel Ciolacu”, este de părere Adrian Zăbavă.

Sociologul Mircea Kivu este de părere că PSD încearcă să pregătească terenul pentru anul electoral 2024, să aibă pe ce plia mesajul că România continuă să fie o țară prosperă, chiar dacă greutățile sunt resimțite. „Nivelul de trai al populației va fi o temă importantă în campanie. Nu poate fi ocolită, mai ales într-o țară unde nivelul de sărăcie este, obiectiv vorbind, mare. Un partid aflat la guvernare încearcă acum să pregătească terenul. Să vină apoi să ne spună că nu suntem chiar la fundul sacului”, a declarat acesta.

Analistul politic Adrian Zăbavă este de părere că economia va fi una din temele centrale ale viitoarelor alegeri, însă ea nu va fi singura temă majoră. Mai mult, acesta este de părere că în condițiile în care alegerile prezidențiale vor fi cele mai importante, va exista tendința, deja vizibilă la programul economic al AUR, de a simplifica temele economice din viitoarea campanie electorală.

„Venind după câțiva ani grei, cu pandemie, cu război și inflație, astăzi parte că economia va domina anul electoral în 2024. Însă, luând în calcul că cele mai importante alegeri sunt cele prezidențiale, la acestea va fi greu ca doar economia să fie subiectul principal. Lupta politică e mult personalizată în acest caz, și se simplifică mult – chestiunile economice vor fi mult mai greu de perceput, doar dacă devin și ele foarte simple.

În consecință cred că vom discuta despre lucruri economice extrem de simple, cum este și propunerea AUR de tăiere a taxelor pe salarii, dar cred că 2024 va veni și cu războaie din sfera culturală, poate chiar migranți, religie, pro-anti UE – lucruri care nu țin neapărat de economie, dar care sunt importante pentru unii actori politici, care le vor aduce pe agendă. Deci nu cred că va fi doar despre economie”, a mai declarat acesta, pentru FANATIK.