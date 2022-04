Ce avere are Ovidiu Lipan Țăndărică? Toboșarul vorbește despre milioanele de euro: „Banii mulți deteriorează psihicul!”

Ovidiu Lipan Țăndărică (69 de ani) este un artist controversat și spune că nu pune preț pe latura financiară a vieții lui, pe parcursul căreia a trăit .

Ovidiu Lipan Țăndărică, dezvăluiri despre banii pe care i-a câștigat

Abandonat de tată în copilărie pentru moștenire, maestrul Țăndărică preferă să trăiască discret, deși se speculează că este milionar în euro. Recunoaște că a câștigat bani frumoși, dar nu le-a ținut contabilitatea. Ovidiu Lipan Țăndărică consideră că “banii mulți deteriorează psihicul” și spune că a cheltuit fără să se gândească la venituri sau la ziua de mâine.

Povești multe sunt și care ar fi iubit peste 1.000 de femei. În exclusivitate, pentru FANATIK, din mijlocul naturii, Ovidiu Lipan Țăndărică vorbește despre cele mai controversate subiecte din viața lui. Este sau nu milionar în euro? – a dezvăluit adevărul despre averea lui și despre modul în care iubește să trăiască fiecare zi.

L-am găsit la Domeniul Greaca, unde se pregătește spiritual pentru un eveniment unic în România. În ziua de Paște va susține un recital de toace în aer liber, într-o oază de liniște. Spune că a organizat acest eveniment cu intenția de a atrage oamenii spre spiritualitate, spre renaștere prin muzică. Și cum el bate toaca de la vârsta de 13 ani, în ziua de Paște vrea să fie mai aproape de Dumnezeu printr-un recital unic.

Bine v-am găsit, maestre! Aici în natură, unde spiritul renaște mereu, nu?

– Eu vin foarte des la Domeniul Greaca și uite că ne-am regăsit aici… Aerul ăsta curat și ambientul ăsta minunat îmi crează o stare de bine.

Cum își menține marele Ovidiu Lipan Țăndărică spiritul tânăr?

– Spiritul ăsta tânăr îl rețin în momentul în care mă fac mic. Tot ce înseamnă grandios și mare intră și iese mai greu, dar eu, fiind mic, Țăndărică e și numele care e predestinat, îmi crează o stare de spirit mai adolescentină. Sunt mult mai relaxat și nu mă încarc cu toate energiile care ne sunt provocate zi de zi. Și mă relaxez, mă simt bine și vin foarte des, cum îți spuneam, la Domeniul Greaca, mă simt atât de bine aici, aerul ăsta curat și eu sunt cu un trabuc așa din când în când, nu că aș fuma tot timpul, dar îmi dă o stare de bine.

Ovidiu Lipan este în primul rând un om care face parte din spiritul și din societatea românească, deși am fost plecat o viață în străinătate, 23 de ani, am trăit în diaspora. (…) Mă regăsesc prin limba română, prin spiritul ăsta de a trăi românește, prin a fi eu însumi, adică aici m-am regăsit cu sinele meu, aici m-am echilibrat energetic, aici mă simt eu bine să trăiesc. Aș fi putut să trăiesc oriunde în lume, dar România are farmecul ei și, plus de asta, România îmi dă speranță, speranță care este lumină, este Dumnezeu. Mai ales în perioada asta, Săptămâna Mare cu sărbătorile pascale, cu Învierea Domnului Iisus Hristos, eu cred că este cu atât mai mult o stare emoțională și crează o stare de bine, toată forma asta de renaștere a naturii, a tot ce se întâmplă cu noi și ne dă o speranță, speranța care cum spuneam este lumină, Dumnezeu. Și pentru asta încercăm să căutăm locurile astea unde e o încărcătură specială, iar aici la Domeniile Greaca voi avea și un recital de toace de Paște.

„Toaca este chemarea la rugăciune, care este purificare, care transmite o energie bună și un moment de contemplare”

Toaca este chemarea la rugăciune, care este purificare, care transmite o energie bună și un moment de contemplare. Este o orgă de toace făcută de un artist plastic, un mare artist plastic pe care eu îl apreciez foarte mult, Marian Zidaru, care a construit acest cub cu toace, e o arhitectură cu tonalități diferite, unde voi avea pe spate, în timp ce bat toacele, clopotele de la toate mănăstirile din Moldova, un coral de călugări care vor cânta o priceasnă, vor cânta Învierea Domnului. După aceea vor fi momente din Visul toboșarului, pe spate, unde taragotul lui Dumitru Fărcaș va fi să se audă, naiul lui Gheorghe Zamfir, muzicieni de seamă care au participat la concertele mele pe care le-am realizat și în România, și în străinătate.

Cine este cu adevărat Ovidiu Lipan Țăndărică?

– Asta aș vrea să și rămână, să rămână omul, o urmă din energia mea pozitivă pe care am dăruit-o tuturor. Din spiritul meu de a lansa talente, de a promova în jurul meu tot ce înseamnă frumos și starea mea de libertate. Nu m-am încadrat, fiind un rebel și rămânând un rebel, mă hrănesc ca păsările cerului, nu m-am conformat într-o structură anume. Am încercat să-mi trăiesc viața după niște criterii libere, m-am încărcat cu energia spațiului liber și vreau să spun că asta mi-a ridicat vibrația în orice caz și crează o percepere a spațiului, și a timpului, și a tot ce se întâmplă în jurul tău, o percepere dintr-un alt punct de vedere decât capul de locuitor. Simt, sigur, ca o antenă parabolică tot ce se întâmplă în jurul nostru.

Suntem în momente de cumpănă aș spune, trăim niște momente grele, dar prin echilibrare energetică, prin regăsirea de sine, cred că putem să avem iarăși speranța să ne aducă un gând bun și mai ales cu încărcătura sărbătorilor pascale care o să fie absolut deosebită cred eu în perioada asta… După câte am trecut în ăștia doi ani, atâta incertitudine, atâtea probleme. Toată lumea a fost măcinată de fel de fel de griji, Paștele ăsta bisericile sunt sigur că vor fi pline și românii vor sărbători cu tot sufletul și cu toată inima Învierea Domnului Iisus Hristos.

Ovidiu Lipan Țăndărică s-a iubit cu peste 1000 de femei

S-au speculat în jurul dumneavoastră diverse povești, bineînțeles și din punct de vedere profesional, dar și din punct de vedere personal. V-au iubit peste 1.000 de femei?

– Nu știu dacă n-or fi fost mai multe… Eu sunt un copil răsfățat al sorții. Am fost îndrăgit într-adevăr, da. Și totdeauna am lăsat divinitatea să lucreze în tot ce mi-am propus.

Și a lucrat divinitatea?

– Să știi că întotdeauna, când există o încărcătură puternică, în momentul acela poți să-ți spui și gândurile, să-ți fixezi niște dorințe, care se îndeplinesc de fiecare dată. Și, mai ales, acum cum o să fie de Paște, când e încărcătura asta atât de puternică și toată lumea trăiește o fericire lăuntrică, o purificare prin sărbătoare, prin ceremonie, prin tot ce se întâmplă acum de Paști… Toate obiceiurile pascale, tot ce trăim noi este foarte intens, cu rugăciunea de a fi mai bine, de a fi sănătoși, de a ne simți bine. Dacă îți pui o dorință în viață, acum, se îndeplinește sigur. Dorința mea este să fiu apreciat la adevărata mea valoare, dacă s-ar putea lucrul ăsta, ar fi extraordinar de bine, pentru că s-au întors valorile cu susul în jos. Lumea e bulversată, nu mai știm în ce direcție să o luăm și femeile devin din ce în ce mai pretențioase, nu le poți face voia în niciun fel. Numai o minune poate să ne salveze!

Dumneavoastră trăiți totul intens… așa sunteți și în dragoste? Sunteți posesiv?

– Eu cred că am fost mai mult iubit decât am iubit eu!

Nu ați iubit cu adevărat niciodată?

– Cum să nu… nu există așa ceva! Sigur că-mi amintesc și prima dragoste, prima iubire.

Cum a fost prima iubire?

– A fost o domnișoară, cântam la mare cu Roșu și Negru, în perioada anilor ’69, aveam vreo 15 ani și ea avea tot așa, cu toate că eu aveam fane care erau mult mai în vârstă decât mine. Acum, spun că totdeauna am fost curtat. Bine și instrumentul ăsta cu energie, cum eram eu slab și devotat instrumentului, cântam cu plăcere, crea o aură așa și fetele erau într-adevăr fascinate multe. (…) O suedeză de-o frumusețe… o puștoaică extraordinară. Și eu eram puști, adică a fost ceva, o iubire de-asta adolescentină. (…)

„Rămân un pasional, ăsta este adevărul! Mea culpa! Pasionalul m-a dobândit!”

Sunt multe întâmplări în viața mea care m-au impregnat și care au declanșat niște sinapse care au lucrat subliminal și sigur că te formezi ca om, ca identitate. Și dacă mai te și echilibrezi și regăsirea de sine este foarte importantă, să știi cine ești și să nu porți măști în fiecare zi, firescul din viața mea are o foarte mare importanță. Și atunci există un magnetism care atrage într-adevăr. Stau și eu și mă mir de unde vine și totdeauna stau și zic: lasă-L pe Dumnezeu să lucreze în tot ce-ți propui și Dumnezeu a avut grijă să am parte de iubiri frumoase, de momente frumoase în viața mea, care până la urmă asta formează un om, frumusețea și ce dai. Altruismul ăsta, energia asta pozitivă pe care o dai mai departe, echilibrezi energiile. Că fiecare are sensul lui în viață. (…)

Dar se întâmplă și minuni să știi… Câteodată dispare diferența de vârstă, că vârsta e un număr de ani, ca să vezi ce înseamnă energia asta pe care o emani și spiritul ăsta tânăr care te reconfortează de fiecare dată. Rămân un pasional, ăsta este adevărul! Mea culpa! Pasionalul m-a dobândit!

Cum sunteți în viața personală?

– Ce e și viața personală, când facem parte dintr-un întreg acum. Încerc cât mai mult să mă cuplez la energiile celor din jurul meu. Viața personală te poate duce în depresie, mintea te poate suci să-ți creeze niște stări care să nu fie neapărat ale tale. De aceea tot timpul trebuie să fii deschis și să te încarci cu energia spațiului liber. (…)

Firescul mă caracterizează și cred că de-asta de multe ori și deranjează. Lumea e obișnuită să fie mințită mai mult și tot ce se vorbește acum, se vorbește mult și fără sens, cuvintele au pierdut din valoare, ne însingurăm. De-asta doresc așa simplu o unitate, să creăm o unitate românească, să fie un spirit din ăsta care să ne unească și de înfrățire. Să avem senzația că suntem deosebiți. Merităm să fim deosebiți pentru că suntem deosebiți și avem o forță extraordinară. Totdeauna am spus că aici în România există reactorul ăsta atomic, un freamăt continuu. (…)

Cum îmbinați viața personală cu cea profesională? Rămâneți atât de conectat și acasă?

– Eu meditez foarte mult și acasă. Pentru mine cea mai mare bogăție este să ai timp pentru tine, să te regăsești, să te cunoști, să devii confortabil cu tine însuți, să poți să te simți bine cu tine. Și pentru asta ai nevoie să contemplezi, să-ți asimilezi toate stările care vin spre tine, să ai timp să le discerni, să vezi lumea din punctul tău personalizat de vedere. Și, cu cât ești mai evoluat, cu atât vezi lucrurile mai interesant și mai adevărat, începi să le cerni mai bine și-ți crează o stare de bine, adică aia e cea mai mare bogăție. Să ai bani mulți și să muncești toată ziua… pentru ce? Am mai spus de multe ori, ăla care are bani, ăla îi cheltuie, numai ăla are bani. Că, dacă stai pe ei, e ca și cum n-ai avea.

Ovidiu Lipan Țăndărică, despre femei: „Și-au pierdut din feminitate, au devenit foarte pragmatice!”

„Așa se întâmplă și cu femeile… Vor mai mult, tot timpul vor ceva mai mult. Oare de ce nu există, totuși, un bun simț într-o relație?! Și bărbatul a devenit o formă de refulare a sexului frumos. Sunt tot timpul pedepsiți, îi văd pedepsiți. Oameni pe care îi văd parcă trăiesc o nefericire. Eu cred că și femeile ar trebui să devină mult mai înțelegătoare, mult mai romantice. Și-au pierdut din feminitate, au devenit foarte pragmatice. Bine, s-a schimbat lumea, ne schimbăm încontinuu, dar frumusețea de a fi împreună și să adori o femeie frumoasă și să o privești este un lucru minunat. Să ai timp să faci lucrul ăsta! Se pare că timpul le-a luat mințile la toți. Toată lumea vrea să producă ceva, să facă, în acțiune… Cu cât umbli mai mult intri în rătăcire. Dacă stai lucrurile vin spre tine, trebuie numai să le comanzi, să anunți în Univers dorința și să vezi ce se întâmplă, să lași divinitatea să lucreze.” a precizat artistul.

Cine este muza dumneavoastră?

– Muza e interiorul nostru. E o stare de spirit care te îndeamnă tot timpul și te trimite clar, dar trebuie să înțelegi mesajul. Sunt foarte mulți dintre noi care sunt atât de preocupați încât nu mai înțeleg mesajul și nu știu, sunt bulversați, nu știu pe ce drum s-o ia. Dacă îți lași timp pentru tine, e mare lucru ăsta să poți să ai timp pentru tine, să meditezi, să fii una cu sinele tău, să te apropii de tine însuți, să te simți bine cu tine. Sigur că în momentul ăla ai altă satisfacție decât să umbli ca o nălucă, să intri în rătăcire și să te smintești. Noi trăim niște vremuri foarte ciudate, cu ambiguități, bulversați de tot ce înseamnă medii, de situații. Trebuie să fim mult mai atenți cu noi, echilibrați, să putem înțelege mesajul și atunci cu siguranță că am fi mult mai relaxați.

Ce pasiuni aveți în afară de muzică?

– Călătorii! Călătoresc! Am fost întotdeauna un călător, un highlander. Cred că dacă s-ar opri senzația, sentimentul ăsta să merg mai departe, să fac lucruri noi care să-mi creeze freamătul ăsta interior. (…) Oricum noi nu o să știm nimic, încă nu știm nimic, oricât am știi, tot nu știm nimic de fapt până la urmă, când îți pui întrebările ce suntem, de unde venim, unde mergem. Viața este așa cum e, trebuie să te bucuri de fiecare moment și, dacă ești cu bunăvoință și binecuvântat de Dumnezeu, cred că lucrurile n-au decât să meargă spre bine.

Ce nu știm despre maestrul Ovidiu Lipan Țăndărică?

– E sigur, am și eu secretele mele. Nu… sunt o carte deschisă! Trăiesc și eu ca fiecare muritor! Mă scol dimineața și îmi pun țărână în cap și spun „Doamne iartă-mă!”. De multe ori suntem ridicați în slăvi fără motiv. Lumea e așa cum e! Dar să rămâi constant 50 de ani de muzică și să ai continuitate e un lucru formidabil.

Care este cea mai mare dorință pe care o aveți acum?

– Ca să nu-L supăr pe Dumnezeu, las lucrurile așa să meargă mai departe cum au mers și până acum și să fie pace în lume, bucurie și fericire la toată lumea. Și în momentul ăla sigur că trăim și noi din asta, în momentul în care publicul e bine și vizitează, vine la concerte, are altă stare. Acum când vezi că lumea e foarte dornică de socializare, dar cu un sentiment foarte ciudat, parcă nu mai e cum a fost, ceva s-a schimbat. Trebuie să ne adaptăm de fiecare dată.

Despre Ovidiu Lipan Țăndărică se speculează că ar avea o avere de ordinul milioanelor de euro

Ce înseamnă banii pentru dumneavoastră?

– Bani are ăla care îi cheltuie, nu ăla care stă pe ei!

Și dumneavoastră îi cheltuiți?

– Da, se cheltuie! Sigur că se duc, și grijile sunt la fel de mari, și nevoile. Mai ales când pleci de la punctul A spre punctul B, la serviciu și după aia aștepți să ieși la pensie. Trăim o viață cu totul și cu totul foarte plină de tot felul de evenimente și trebuie să fii foarte echilibrat și foarte disciplinat.

Domnule Țăndărică, sunteți milionar în euro?

– Am prieteni multimilionari care spun: „Te văd peste tot la mare, la munte, la evenimente și eu trebuie să muncesc de dimineață până seara!” Deci, cine a câștigat?! (…) Sunt milionar în suflet, acolo e bogăția, în a te simți bine în viața asta, în călătoria asta scurtă, într-o vizită scurtă aici pe Pământ.

Câte milioane ați făcut?

– N-am făcut multe, dar am cheltuit! Am cheltuit mult asta e adevărat. (…) Adică ai posibilități și trebuie să fii și cumpătat, asta e ideea. Ca să poți să fii cumpătat trebuie să fii spart mulți bani ca să ajungi la concluzia asta.

Care este cea mai mare sumă pe care ați cheltuit-o o dată?

– Nu pot să spun! Am avut, am câștigat bani mulți. Eu am venit din Germania cu bani, după atâta timp, eu am cântat acolo concerte.

„Banii mulți deteriorează psihicul!”

Cu ordinul milioanelor de euro?

– Nu, dar știi cum e vorba aia, trebuie să vii cu două milioane ca să faci unul în România, să rămâi cu unul. Eu nu am vorbit niciodată de bani, asta nu e o bogăție. Starea, și sufletul, și spiritul, acolo este foarte important și să poți să-ți permiți să-ți faci niște plăceri. Că în rest ce e, totul e trecător. (…)

„Eu nu am spus că sunt milionar, mă gândesc tot timpul să nu scadă milionul”

Eu nu am spus că sunt milionar, mă gândesc tot timpul să nu scadă milionul. Sunt vremuri foarte grele și eu știu ce înseamnă asta. Știu ce înseamnă că dacă nu ești deschis, și nu ești tenace, și nu te bucuri de ceea ce faci… Să știi că banii mulți deteriorează psihicul. Nu mai ai aceeași plăcere să cânți.

Și, dacă nu ești sincer și n-o faci din tot sufletul, mai bine nu te urci pe scenă. Aia se vede, transmisia, emoția și energia aia pe care o transmiți în momentul când cânți… Scena este sacră, e atinsă de aripa dumnezeiască, acolo trebuie să te eliberezi de tot ce înseamnă invidii, răutăți, tot ce e lumesc, să te apropii de lumină și atunci ai o transmisie asupra publicului. De-asta au rămas multe evenimente pe care le-am făcut în memoria spectatorilor. (…)

Care este cea mai mare ciudățenie pe care ar vrea să o facă maestrul Ovidiu Lipan Țăndărică, dar și multe altele puteți afla din interviul video de mai sus, unde aveți răspunsurile integrale oferite de marele artist.