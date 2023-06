Ce câștigă și ce pierde USR prin alianța cu PMP și Forța Dreptei. „Nu mai reușește să fie convingător cu ideea asta de partid altfel”

La congresul USR, organizat în Capitală weekend-ul trecut, delegații au votat crearea unui pol al forțelor de dreapta alături de PMP și partidul condus de Ludovic Orban, Forța Dreptei. Deși alianța forțelor de dreapta din opoziție nu reprezintă o surpriză, analiștii politici sunt de părere că strategia nu este una lipsită de riscuri, cel puțin pe termen scurt.

USR abandonează imaginea de partid anti-sistem

De mai multe luni USR, împreună cu Partidul Mișcarea Populară – care nu a intrat în Parlament, dar care are circa 50 de primari, și noul partid al lui Ludovic Orban, Forța Dreptei, pregătesc formarea unei coaliții pentru a ataca împreună anul electoral 2024. Deja cele trei partide, mai mult sau mai puțin oficial, și-au din Capitală. Primarul Bucureștiului a fost și el prezent la congresul USR desfășurat weekendul trecut, acolo unde principala idee promovată a fost crearea unui „pol al forțelor de dreapta” care să câștige alegerile din 2024.

ADVERTISEMENT

„Vrem să fim alternativa majoră, asta însemnând că atacăm toate rundele de alegeri cu dorința de a le câștiga, inclusiv pentru președintele României. Astăzi este momentul în care dăm startul luptei pentru 2024 şi le spunem clar şi răspicat românilor că vor avea o alternativă”, a spus Cătălin Drulă, care a subliniat că USR vrea să îşi asume „leadership-ul opoziţiei democratice”.

Invitați la acest congres au fost și liderii PMP și , cel care a militat deschis pentru formarea unei alianțe între cele trei partide. „Cred că cel mai bine e să ne unim eforturile, obiectivul pe care trebuie să-l avem, câștigarea alegerilor parlamentare, prezidențiale, chiar dacă azi pare un vis îndepărtat, vă garantez că este posibil”, a spus Ludovic Orban.

ADVERTISEMENT

Acest congres vine după ce , arăta că PSD se menține pe primul loc cu 28% din preferințe, AUR ajunge pe locul secund cu 22% iar liberalii au doar 18% din preferințele respondenților. USR e cotat cu 13%, iar PMP și USR nu ar obține un scor care să le permită intrarea în Parlament.

Analiștii politici sunt de părere că USR, prin alianța cu aceste partide, e obligat să renunțe complet la discursul de partid nou/ de partid altfel – un discurs care era oricum epuizat. Problema în această strategie este cât de credibil va fi partidul pentru propriul electorat în acest nou context.

ADVERTISEMENT

„Era oarecum de așteptat ca USR să intre într-o fază în care să funcționeze mai mult ca un partid obișnuit, de establishment să spunem – și din punctul ăsta de vedere, tentativele astea de a-și căuta niște alianțe arată și un soi de neputință de a reuși pe cont propriu. Până la urmă vorbim de niște alianțe cu niște partide mai mici, chiar dacă în aceste partide sunt personaje politice cu o istorie mai lungă decât a USR-ului.

Problema este că nu știu cât de bine va da această strategie la propriul electorat, atât cât mai este el. Nu știu dacă vor apărea în formula aceasta mai convingători cei de la USR decât cei de la Reper, care vin în competiție pentru același electorat. Nu știu dacă vor reuși să mobilizeze prea mult din afara propriului electorat, să ia voturi de la PNL , ceea ce și-au propus din totdeauna.

ADVERTISEMENT

La USR problema este în raport cu propriul electoral. Nu mai reușește să fie convingător cu ideea asta de partid nou, de partid altfel. Nu mai poate juca la nesfârșit cartea asta, iar, cu ce vin în schimb, este acest mers spre „polul dreptei”, drum care poate duce oriunde”, a declarat, pentru FANATIK, George Jiglău, conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității Babeș-Bolyai, din Cluj-Napoca.

ADVERTISEMENT

Aceeași idee a fost susținută, într-o postare pe pagina sa de Facebook, și de către sociologul Ovidiu Voicu. Acesta susține că prin alianța cu PMP și Ludovic Orban, ba chiar și UDMR – partid invitat și el la congres, USR continuă „neabătut, drumul către irelevanță”.

„A aruncat în derizoriu ideea de schimbare în politică, anunțând o alianță cu PMP și Forța Dreptei, ba chiar și cu UDMR, care mai ieri încă era la guvernare cu PSD și PNL. A anunțat un program politic în zece puncte, din care lipsește orice referire la cele mai importante probleme ce preocupă cetățenii români: sărăcia și inechitatea.

Programul USR vorbește despre reformă, dar orice ar zice pe această temă devine ridicol când e spus lângă Ludovic Orban, Eugen Tomac și Kelemen Hunor. Tot ce a propus USR azi se adresează unei nișe tot mai înguste de susținători radicalizați. Nu spune nimic majorității cetățenilor. Aceștia sunt lăsați să aleagă între populismele PSD și cele ale AUR”, a scris acesta pe Facebook.

De altfel, la congresul USR, Ludovic Orban a lansat un atac direct la adresa liderului Reper, Dacian Cioloș, despre care a spus că „a dat bir cu fugiții”, deși a fost ales președinte al USR-ului, și căruia i-a reproșat faptul că a susținut înlocuirea sa cu Florin Cîțu. În fapt, Orban declara recent că pentru a avea succes coaliția cu USR și PMP ar trebui să fie formată oficial . Acesta s-a arătat atât de încrezător în șansele noii coaliții, spunând că PNL va lua sub 15% la alegerile parlamentare.

Beneficii pe termen lung

Nu toți analiștii politici văd cu ochi sceptici strategia celor de la USR. Consultantul politic Radu Delicote este de părere că USR își pierduse această mantă de partid anti-sistem încă din momentul în care a intrat la guvernare cu PNL. Dovadă pentru acest lucru este faptul că o mare parte a electoratului anti-sistem s-a îndreptat acum către AUR.

„Cred că în momentul în care USR-ul a intrat în alianță cu PNL-ul la guvernare și-a dat jos haina de partid anti-sistem. Electoratul anti-sistem, anti-establishment, care acum patru ani vota cu USR en fanfare, nu cred că mai este acolo. E clar că o parte a migrat către AUR. De aceea, retorica anti-sistem a USR-ului nu mai era credibilă, mai ales că percepția asupra lui se schimbase deja”, a declarat, pentru FANATIK, consultantul politic Radu Delicote.

În opinia sa, strategia pe termen lung a USR este de a fi perceput drept un jucător important pe scena politică, un partid mare capabil să coaguleze în jurul său partidele mai mici.

„Politica e arta compromisului fără să te compromiți. USR cred că are nevoie să devină, sau să fie perceput, ca un jucător important în politica mare. Iar pentru acest lucru, un partid trebuie să fie coagulator, să aibă capacitatea de a pune la masă mai multe forțe, indiferent de plusurile și minusurile pe care le au aceste forțe, ca tocmai să devină o alternativă reală.

Deci, din punctul meu de vedere, pe termen lung beneficiul acestei mișcări o să fie mai mare decât costul de moment ce pare a fi unul ridicat. Avantajul e pe termen lung și depinde foarte mult de modul în care se va concretiza contractual în această alianță, pentru că fie USR-ul va merge ca o forță în alianță sau va absorbi la un moment dat o serie din filialele PMP-ului sau chiar ale Forței Dreptei”, a mai precizat acesta, pentru FANATIK.

În fapt, susține consultantul Radu Delicote, miza reală pentru USR în această alianță o reprezintă filiale locale pe care le au cele două partide, și în special PMP. Acesta subliniază că este foarte puțin probabil ca USR să piardă prin alianța cu aceste două partide, în condițiile în care nu există un alt partid capabil să reprezinte o alternativă pentru electoratul său.

„Vorbim de un electorat dur care oricum va merge către USR. Dar miza acum cred că este mai degrabă pentru structurile locale. În marketing politic, dacă un partid cu 10% se aliază cu un partid care are 1%, de regulă va beneficia partidul care are 1% în sondaje că va fi ridicat și promovat de către partidul care are 10%. E un exemplu de manual. Cu toate acestea cred că, în contextul 2024, nu o să vedem acest lucru – că PMP, FD sau Reper se vor ridica, iar USR va scădea astfel încât să ajungă toate la o medie de 5-6%.

Din contră, cred că USR-ul a forțat această alianță ca să aibă avantaje de negociere inclusiv la nivel de structuri din teritoriu. Aici este miza. Sunt multe structuri din teritoriu fărâmițate – consilii locale, viceprimari, primari, șefi de Cj, care au mai rămas fideli și nu vor să migreze către PNL-PSD. Aceștia trebuiau cumva coagulați sub o singură forță politică și USR-ul a făcut lucrul acesta”, a mai declarat, pentru FANATIK, Radu Delicote.

Polul forțelor de dreapta, conceptul fără substanță

Analiștii politici sunt de părere că la fel de riscantă în strategia celor de la USR este această insistență pe ideea creării unui pol al dreptei. Aceștia sunt de părere că, la nivel de discurs, această strategie nu doar că și-a arătat limitele, dar nu a avut succes niciodată.

„E o idee care de la Convenția Democrată încoace e promovată de diverși politicieni sub diverse forme, însă care în esență este doar o contrapondere la PSD. Aici cred că sunt niște erori de logică serioase. În primul rând, cu un pol al dreptei ca o contrapondere la PSD tu nu ai cum să iei alegători de la PSD. Cei care votează cu PSD votează astfel pentru că susțin ideile PSD-ului și nu o să spună dintr-o dată „a ok, mi-am dat seama că susțin dreapta” doar văzând acest pol al dreptei”, a declarat, pentru FANATIK, George Jiglău.

Acesta subliniază că alternativa pentru USR, dacă nu urmărește să câștige din electoratul PSD, este să mobilizeze electoratul anti-PSD. Iar sondajul comandat de USR arăta că doar un sfert dintre respondenți erau deciși să se prezinte la vot, cu peste o treime dintre respondenți declarând că sunt mai degrabă nesiguri că se vor prezenta la vot. Dar, pentru USR chiar și această alternativă nu reprezintă o soluție câștigătoare dacă strategia ar rămâne cea din 2016-2020.

„Problema este că acest electorat anti-PSD este mai sofisticat/ mofturos (sofisticat sună așa un pic arogant, ca și cum cei care nu votează cu PSD sunt mai buni ca ceilalți). Mi se pare un electorat mofturos, care tot timpul a așteptat să vină salvatorul pe un cal alb să salveze țara, iar USR și-a pus asta și-n titlu. Dar, la fel de repede, genul acesta de abordare își atinge limitele. Asta pentru că sunt multe voci, mule păreri, iar istoria ne-a arătat că orice alianță care s-a format așa ca pondere la PSD nu a avut o viață foarte lungă”, a subliniat analistul politic.

Nu în ultimul rând, profesorul George Jiglău subliniază că aceasta strategie de comunicare de dreapta versus stânga nu e doar una mult prea complexă ca mesaj electoral, dar este subminată chiar de alianța cu PMP și FD.

„E greu să pornești cu ideea asta de dreapta versus stânga, pentru că vorbim de niște concepte destul de complexe și vagi – dreapta la noi are și sensul acesta de conservatorism, dar mai conservator la noi nu e niciun partid ca PSD, USR a încercat să se promoveze ca un partid progresist începând cu Referendumul pentru Familie, iar acum e în alianță cu PMP și Orban, care au fost foarte tare în favoarea acelui referendum”, a mai declarat George Jiglău, pentru FANATIK.