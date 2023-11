Ce decizie controversată a luat Betty Salam pentru copil! De la ce apar scandalurile cu soțul

este una dintre cele mai tinere şi frumoase mămici din showbiz. Mereu aranjată şi cu zâmbetul pe buze, fiica lui Florin Salam se dedică în totalitate fiului său. Când alege să petreacă o seară romantică alături de sufletul ei pereche însă, Betty stă fără grijă! Micuţul este mereu lăsat pe mâini bune şi are deja propriul telefon, aşa că o poate apela în caz de urgenţă. La doar cinci ani, Matthias îşi poate suna părinţii oricând doreşte!

Fiul lui Betty Salam are telefon, la doar 5 ani

„Când plecăm în oraş, îl lăsăm cu soacra mea. El are deja telefonul lui personal, deşi are 5 ani. Ştiu că este prea mic pentru a avea un telefon! Prefer însă să aibă telefon, în cazul în care, Doamne fereşte, se întâmplă ceva, să mp sune! Ştie să umble mai bine decât mine pe telefofn deja! Are vreo zece numere în agendă: pe mine, pe tatăl lui, pe bunica lui…

ADVERTISEMENT

Nu ia, însă, telefonul la grădiniţă! Îl foloseşte doar când este nevoie! Nu vreau să stea încă foarte mult pe telefon. Când trebuie să mi-l dea înapoi, mi-l dă fără probleme, este foarte înţelegător. Se mai uită la lucruri, se joacă. De obicei, îmi place să stea fără telefon când este cu mine acasă. Las şi eu telefonul, şi tatăl lui la fel, stăm toţi fără telefoane”, dezvăluie Betty, în exclusivitate pentru FANATIK.

Geloziile din căsnicia lui Betty Salam

formează unul dintre cele mai apreciate şi urmărite cupluri din showbiz-ul autohton. Deşi relaţia lor a început când Betty avea încă o vârstă fragedă, aceasta a ştiut cum să îşi ţină mereu soţul aproape şi familia unită. De aproape nouă ani, ea şi Cătălin sunt de nedespărţit. Chiar şi după o relaţie atât de lungă însă, încă au parte de mici scene de gelozie în cuplu, după cum povesteşte chiar artista.

ADVERTISEMENT

„Gelozii mai sunt. Amândoi suntem geloşi, înseamnă că ne iubim. Deşi facem nouă ani, încă suntem geloşi. Dacă văd că se uită cineva la el, apar eu imediat în spate! Nu îi mai controlez telefonul de mult timp.

Prefer să trăiesc fericită până la adânci bătrâneţi! (râde) El, însă, are Whatsapp-ul meu, Instagram-ul meu pe telefonului lui! Are tot! Nu ne ferim! Prefer să fim ok”, recunoaşte fiica lui .

ADVERTISEMENT

Am fost curioşi să aflăm de la ce pornesc însă aceste momente de gelozie, mai exact. De la cine primeşte fiica lui Florin Salam mesaje controversate?! Iar ea ne-a spus totul.

„Eu primesc mesaje zi de zi, însă am avut discuţia asta cu Cătălin, nu poate să se supere pe orice om care îmi scrie. Mai sunt derbedei care îmi scriu, dar nu îi bagă nimeni în seamă!

ADVERTISEMENT

”Atunci e dubios”

Acum, dacă lui îi scrie cineva, el nefiind chiar o persoană publică, atunci este dubios! Atunci îmi pun semne de întrebare!”, dezvăluie artista. Chiar şi în acele situaţii, Betty ştie că nu are deja să îşi facă griji serioase în privinţa soţului său, care mereu se întoarce acasă! „El niciodată nu a lipsit de acasă! Îmi oferă respect, iubire şi mă simt fericită cu el!”, lămureşte cântăreaţa.

Pe lângă scurtele momente de gelozie dintre ei, Betty şi Cătălin mai au şi discuţii în contradictoriu legate de creşterea fiului lor. Deşi ştie că nu este bine deloc ce face, Betty nu se poate abţine când vine vorba de micuţul lor. Îl răsfaţă peste măsură uneori şi nu îi poate spune niciodată „nu”.

„Eu şi Cătălin ne împărţim foarte bine atribuţiile. Când am eu treabă, se ocupă el, şi invers. De obicei, contribum amândoi la creşterea copilului nostru. Eu îl răsfăţ mai mult însă, nu pot să îl refuz pe cel mic.

Se mai întâmplă să avem şi discuţii în contradictoriu pe tema acesta, pentru că taică-su nu este de acord să fie foarte răsfăţat. Eu însă nu vreau să îi lipsească nimic, pentru că aşa am fost şi eu crescută, niciodată nu mi-a lipsit nimic”, încheie fiica lui Florin Salam, în exclusivitate pentru FANATIK.