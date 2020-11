Ce echipă ar putea să folosească Bergodi în U Craiova – Chindia! Probleme mari în apărare

FANATIK îți prezintă ce echipă ar putea să folosească Bergodi în Universitatea Craiova – Chindia. Tehnicianul italian se lovește de mai multe probleme de efectiv și nu are disponibil niciun fundaș stânga de meserie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oltenii primiseră câteva vești pozitive pe parcursul acestei săptămâni. George Cîmpanu, Marius Constantin, Andrei Ivan și Ștefan Vlădoiu au revenit la antrenamente, însă staff-ul tehnic se vede în postura în care a pierdut cei trei jucători convocați periodic la echipa național.

Vom analiza echipa Craiovei pentru partida din această seară și vom vedea în ce condiții ar putea Bergodi să schimbe tactica abordată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce soluții are Bergodi pentru meciul cu Chindia. Italianul nu are niciun fundaș stânga de meserie

Vineri seară, Universitatea Craiova primește vizita formației Chindia Târgoviște. Deși ar părea un meci facil la prima vedere, craiovenii se lovesc de mai multe problemele de efectiv, iar Emil Săndoi, fostul mare jucător și antrenor al Științei, a anunțat că echipa va face tot posibilul pentru a obține punct sau puncte în Bănie:

„Am un respect mare pentru Sorin Cârţu şi mai sunt şi alte persoane în club pe care le apreciez. Nu pot să ascund, am jucat o viaţă la Craiova, am 14-15 campionate numai la prima echipă, voi rămâne toată viaţa trup şi suflet cu această echipă, pentru care m-am şi sacrificat în mai multe rânduri. Dar reprezint culorile Chindiei şi voi face tot ce depinde de mine să obţinem un rezultat cât mai bun,” a spus Săndoi la Oltenia TV.

ADVERTISEMENT

În zilele premergătoare partidei, Cristiano Bergodi s-a văzut în situația în care va fi nevoit să improvizeze în linia de start. Alexandru Cicâldău și Mihai Bălașa au acuzat probleme medicale, iar Nicușor Bancu a fost testat pozitiv cu COVID-19, fapt ce-l lasă pe tehnician fără un fundaș stânga de meserie, deoarece și Vătăjelu este infectat. Cert este că toți internaționalii Craiovei vor lipsi atât în duelul cu Chindia, cât și în acțiunile „tricolorilor”. Ștefan Vlădoiu a prins doar două antrenamente alături de coechipieri după ce s-a vindecat de coronavirus, în timp ce Marius Constantin, Andrei Ivan și George Cîmpanu s-au antrenat toată săptămâna sub comanda lui Bergodi.

Astfel, Știința ar putea folosi următoarea echipă la start: Pigliacelli – Ionuț Mitran, Marius Constantin, Stephane Acka, Paul Papp – Ovidiu Bic, Dan Nistor, Mihai Căpățînă – Ștefan Baiaram, Ivan Mamut, Reagy Ofosu, într-un sistem 4-3-3, folosit de Cristiano Bergodi în cele mai multe dintre cazuri, dar am putea avea parte de surprize.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Având în vedere că nu are fundaș lateral stânga de meserie, o putem vedea pe Universitatea şi într-un sistem cu trei apărători: Pigliacelli – Paul Papp, Marius Constantin, Stephane Acka – George Cîmpanu, Ovidiu Bic, Dan Nistor, Mihai Căpățînă – Ștefan Baiaram, Ivan Mamut, Reagy Ofosu.

Tudorie își așteaptă rândul în atac și visează să înscrie pentru Universitatea. Ce spune despre perioada de la FCSB

Compartimentul ofensiv ar fi singurul în care staff-ul tehnic nu ar umbla pentru meciul de pe „Ion Oblemenco”. Totuși, Alexandru Tudorie speră să îi vină rândul și să evolueze ca titular, după ce a fost preferat Ivan Mamut în ultimele meciuri: „Ştiam ce mă aşteaptă când am venit la Craiova. Elvir Koljic este un atacant excelent, cu meciuri în Naţionala Bosniei, ceea ce mi se pare foarte tare. Eu am venit bucuros să mă lupt cu el pentru titularizare, dar din păcate n‑a fost să fie pentru prea multă vreme. . Eu zic în primul rând că toată lumea ar trebui să fie mai răbdătoare cu Mamut. Am fost şi eu în Rusia şi vă pot spune că e foarte greu să te adaptezi în altă ţară, în alt campionat, alt colectiv şi tot aşa”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am un vis, să înscriu la debutul ca titular la Universitatea. La ultimele două meciuri, în special la cel cu Clinceni, ne‑am creat foarte multe ocazii pe care nu le‑am fructificat şi vă daţi seama că a fost foarte frustrant pentru toţi să pierdem acel meci. După care a venit cel de la Sibiu şi iarăşi am fost puţin iritaţi că am marcat o singură dată, iar ei au avut câteva ocazii pe final. Dar am încredere că vom depăşi această perioadă neinspirată în ofensivă, chiar am lucrat în această foarte mult faza de finalizare cu Mister şi eu zic că asta se va vedea pe teren chiar din meciul cu Chindia.”

La doar 24 de ani, Tudorie este deja un atacant consacrat în campionatul României și visează la o convocare la echipa națională: „Experienţa mai puţin plăcută de la FCSB m‑a făcut mai puternic. Sunt încă tânăr şi am speranţe mari, sper ca prin evoluţiile mele la Universitatea să reuşesc să îmi câştig o convocare la echipa naţională. O să muncesc cât pot de mult pentru asta. Au existat două motive principale pentru care am ales Universitatea: faptul că e domnul Bergodi aici, dar şi suporterii, care sunt senzaţionali.”