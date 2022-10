Ce i-a strigat Gică Hagi lui Adrian Mutu la finalul meciului Rapid – Farul. Tehnicianul giuleștenilor a zâmbit ironic. Video

Primele două clasate din SuperLiga și-au împărțit punctele în etapa 15, scor 1-1 pe terenul din Giulești. Pe lângă intensitatea în teren, un duel încins a avut loc și la nivelul antrenorilor. La finalul partidei, în momentul salutului, Gică Hagi nu s-a abținut și i-a oferit o replică lui Adrian Mutu.

de pe terenul celor de la Rapid că Farul trebuia să conducă la pauză cu 3-0. De cealaltă parte, și a mărturisit că Rapid a dominat partida și merita victoria.

După ce s-a auzit fluierul de final, camerele TV s-au îndreptat spre Gheorghe Hagi și Adrian Mutu, doi dintre cei mai mari fotbaliști din istoria României.

După ce s-au salutat și s-au îmbrățișat, tehnicianul „marinarilor” nu s-a abținut și a răbufnit. „În prima repriză, trebuia să fie 3-0! 3-0 în prima repriză”, au fost cuvintele pe care Gică Hagi i le-a spus lui Adrian Mutu.

Antrenorul giuleștenilor nu i-a răspuns fostului mare internațional român și s-a întors, dând din umeri și zâmbind ironic.

Gheorghe Hagi, mesaj clar la finalul partidei Rapid – Farul: „În prima parte putea fi 3-0 pentru noi”

La finalul unuia dintre cele mai frumoase meciuri ale sezonului din SuperLiga, Gheorghe Hagi a mărturisit că Farul trebuia să aibă la pauză un avantaj de 3 goluri.

„Felicitări Rapidului. A făcut un meci foarte bun în repriza a doua, ne-au dominat. În prima parte a fost echilibrat, am avut şi noi ocaziile noastre. Au avut spaţii, au pasat şi de acolo a venit şi dominarea lor.

Arbitrii puteau să fie mai atenţi. Dar Rapid a jucat bine şi noi n-am făcut aceeaşi presiune pe care trebuia să o facem. Am fost statici, nu am avut dinamică. Am cedat teren şi adversarii vin şi creează ocazii.

Nu sunt supărat pe Mutu. L-am felicitat. În prima parte putea fi 3-0 pentru noi, am avut ocazii foarte clare. Apoi, recunosc. De aia i-am şi felicitat. Când echipa a jucat bine, atunci şi jucătorii joacă bine. Au avut o prestaţie foarte bună.

Pentru noi este un punct, a fost un meci care a meritat să fie văzut la televizor, iar cei care au venit, probabil s-au bucurat de fotbal”, a declarat Gică Hagi la finalul partidei dintre Rapid și Farul.

Victor Angelescu, replică pentru Gică Hagi: „Nu au legat 5 pase tot meciul!”

să apară. Victor Angelescu este convins că Rapid a avut o evoluție mult mai bună, rezultatul fiind unul mincinos.

„Două echipe care au jucat fotbal. Eu spun că noi am jucat mult mai bine. A fost un meci frumos și îmi pare rău că nu am câștigat. Din punctul meu de vedere, rezultatul e mincinos. Asta e clar.

Așa mi s-a părut mie. Poate sunt un pic subiectiv, dar cred că la numărul de ocazii, la posesie, la tot… cred că am jucat mult mai bine.

Nu știu dacă au avut trei ocazii, ca să aibă 3-0 la pauză. Ei au avut o ocazie, însă a fost din ofsaid, iar ce mai spun de faptul că noi, în minutul unu, am avut bară, ocazie minutul doi, ocazie minutul 14…

În primele 20 de minute Farul nu a ieșit din propria jumătate și nu cred că ați văzut vreodată Farul să nu poată să joace”, a declarat Victor Angelescu la .