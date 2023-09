Ce-i poate oferi Kim Jong-un lui Vladimir Putin și invers? Rusia – în foame de obuze, Coreea de Nord – în foame

Casa Albă a declarat că liderul nord-coreean Kim Jong-un intenționează să viziteze Rusia în curând, luna aceasta, pentru a discuta cu președintele Vladimir Putin despre vânzările de arme ale Phenianului către Moscova. De ce ar avea Rusia nevoie de Coreea de Nord?

Kemlinul, în foame de obuze pentru Ucraina

O întâlnire care trezește temeri privind ce este mai rău. Casa Albă a declarat că Vladimir Putin a dorit „un schimb diplomatic la cel mai înalt nivel” în Rusia cu omologul său nord-coreean, Kim Jong-Un, pentru a discuta despre vânzările de arme către Moscova, pe fondul . Un acord între liderii nord coreean și rus se va reduce la ceea ce Moscova va oferi Phenianului: ajutorul umanitar de care are nevoie disperată în schimbul obuzelor de artilerie, de care și Vladimir Putin are nevoie disperată pentru a-și continua războiul cu forțele Kievului.

Se așteaptă ca întâlnirea dintre cei doi lideri autoritari, care pare desprinsă dintr-un film cu James Bond, să consolideze cooperarea dintre cele două țări și să îi ajute atât pe Kim Jong- un, cât și pe Vladimir Putin. „Pe de o parte, președintele rus are nevoie de obuze de artilerie pentru invazia sa în Ucraina, pe care Coreea de Nord are capacitatea de a le produce”, spune Fyodor Tertitskiy, cercetător principal la Universitatea Kookmin din Seul și expert în istoria și armata nord-coreeană. „Pe de altă parte, Coreea de Nord are o nevoie disperată de alimente și de ajutor umanitar, deoarece izolarea sa în timpul pandemiei a provocat penurii alimentare devastatoare în țară”, a adăugat Fiodor Tertitskiy.

Putin și Trump l-au legitimat pe Kim

Kim Jong-un se poate lăuda deja că a stat la masă cu puternicii lumii: cu Vladimir Putin și cu Donald Trump – ultimul fiind subiect de ironii după două întâlniri (fără nici un rezultat în privința denuclearizării Coreei de Nord) cu liderul de la Phenian, căruia i-a făcut PR pe gratis – un eșec pentru fostul președinte republican care nu a încetat să se prezinte ca un expert al negocierilor.

În privința Rusiei, relațiile dintre Phenian și Moscova datează, de fapt, din epoca sovietică. La acea vreme, URSS l-a adus la putere pe bunicul lui Kim și fondatorul Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC), Kim Ir-sen. Rusia sovietică i-a oferit un sprijin crucial în timpul Războiului Rece. Cu toate acestea, relațiile dintre cele două dictaturi au avut suișuri și coborâșuri în această perioadă, nu în ultimul rând pentru că Kim Ir-sen a excelat în arta de a juca pe seama rivalității dintre China și URSS pentru a obține concesii din partea celor doi puternici vecini ai săi.

„Nimic fără acordul Chinei”

Revenind la preconizata întâlnire Kim-Putin, se așteaptă ca armele și ajutorul umanitar să fie principalele subiecte de discuție la întâlnirea dintre cei doi lideri. Dar ce înseamnă acest lucru pentru războiul Rusiei din Ucraina? Poate un acord între Coreea de Nord și Rusia să schimbe durata și direcția acestui război? „Nu sunt sigur că vor cădea de acord asupra vreunui subiect”, a declarat el pentru .

Cercetătorul consideră că cooperarea dintre Phenian și Moscova are o limită – o limită numită Xi Jinping, președintele chinez. „Nimic nu se va întâmpla fără acordul lui Xi Jinping”, spune Fiodor Tertițkiy. „Dar dacă se va întâmpla și vor ajunge la un acord, acesta va fi despre războiul din Ucraina”. Potrivit lui Fyodor Tertitskiy, „obiectivul Coreei de Nord va fi să obțină cel puțin ceva de la Rusia, deoarece, dacă ne uităm la balanța comercială actuală pentru 2022, aceasta a fost zero. În prezent, Coreea de Nord are mare nevoie de asistență de diferite tipuri, în primul rând de alimente”.

În ultimii 20 de ani, Rusia a urmat exemplul Chinei în ceea ce privește Coreea de Nord, Vladimir Putin sprijinindu-l pe Xi Jinping în deciziile sale privind sancțiunile împotriva Phenianului. De asemenea, Coreea de Nord nu are relații comerciale reale cu Rusia și, în ciuda sprijinului său public pentru invazia Ucrainei și a recunoașterii independenței Crimeei în 2014, Kim Jong-un nu a obținut nici un beneficiu economic real de pe urma alăturării de Moscova, spune Fiodor Tertițkiy.

O oportunitate pentru doi dictatori izolați

China asigură în continuare cea mai mare parte a schimburilor economice de care depinde Coreea de Nord. Coaliția trilaterală dintre Coreea de Nord, China și Rusia împotriva Occidentului (și a Coreei de Sud) la care ar putea visa Kim Jong-un i-a scăpat până acum, Beijingul și Moscova păstrând legături strânse, iar Phenianul rămânând puternic dependent de Beijing.

Orice întâlnire cu Vladimir Putin în această lună ar putea fi o oportunitate pentru liderul suprem nord-coreean de a exercita o anumită influență asupra unui aliat crucial și, indirect, și asupra Beijingului. Ceea ce are nevoie Rusia în schimbul acestui ajutor umanitar este muniție pentru invazia sa în Ucraina, iar poate produce această muniție în „cantități abundente”, spune Fiodor Tertitskiy.

„Coreea de Nord are o industrie militară uriașă. Are un număr mare de produse pe care industria militară le fabrică tot timpul. Artileria este foarte importantă pentru Coreea de Nord, așa că eu cred că, probabil, va furniza ceva direct Rusiei, mai ales că Rusia folosește echipamente destul de învechite”, spune el.

Acest lucru înseamnă că artileria nord-coreeană – multe piese dintre acestea fiind probabil copii ale armelor sovietice – ar fi compatibilă cu sistemele rusești sovietice învechite și nu ar necesita ajustări complexe. Acest lucru ar ajuta Rusia să refacă stocul de artilerie pe care l-a pierdut în Ucraina. Fyodor Tertitskiy consideră că este „puțin probabil” ca un acord între Phenian și Moscova să schimbe semnificativ cursul războiului din Ucraina, deoarece dorința Coreei de Nord de a ajuta Rusia va încuraja Occidentul să își intensifice acțiunile în favoarea Kievului. Dar brutalitatea conflictului s-ar putea intensifica odată cu adăugarea de arme nord-coreene pe câmpul de luptă.

Kim Jong-un prezintă un „submarin nuclear de atac”

Pe de altă parte, Coreea de Nord a anunțat, vineri, că a construit un „submarin nuclear tactic de atac”, ca parte a eforturilor sale de a-și consolida forța navală. Însă, potrivit experților, „va avea limitări și vulnerabilități fundamentale”. Phenianul și-a sărbătorit miercuri cu mare fast noul tactic de atac, prezentat în cadrul unei ceremonii prezidate de liderul Kim Jong-un.

Imagini difuzate de mass-media de stat l-au arătat pe lider, îmbrăcat într-un costum deschis și cu o pălărie asortată, adresându-se marinarilor în uniformă albă lângă submarin, a cărui prova era decorată cu steagul nord-coreean. În timpul ceremoniei, care a inclus confetti și baloane, el a vorbit, potrivit agenției oficiale de știri KCNA, despre „planul strategic și tactic de consolidare continuă a modernității submarinelor și a forțelor de suprafață și despre progresul armelor nucleare ale Marinei în viitor”. El a inspectat, de asemenea, submarinul, care se pregătea pentru un test, scrie .

„Înzestrarea Marinei cu arme nucleare devine o sarcină urgentă”, a spus el. Potrivit liderului, acesta „își va îndeplini misiunea de luptă” și va fi „unul dintre principalele submarine ofensive ale forțelor navale naționale”. De asemenea, Coreea de Nord își va transforma submarinele existente în nave de luptă cu armament nuclear. Lansarea submarinului cu numărul 841, numit Hero Kim Kun Ok, marchează „un nou capitol în consolidarea forțelor navale ale RPDC”, adaugă agenția de stat, făcând referire la abrevierea numelui oficial al Coreei de Nord.

O vechitură diesel-electrică cu facelift

Potrivit Nuclear Threat Initiative, un think tank cu sediul în SUA, Coreea de Nord are între 64 și 86 de submarine, una dintre cele mai mari flote de submarine din lume. Cu toate acestea, experții se îndoiesc că toate sunt operaționale, având în vedere vârsta acestora. Mai mult, cel prezentat miercuri ar putea fi doar o versiune îmbunătățită a unuia mai vechi, datând de mai mulți ani. În 2019, presa de stat l-a arătat pe Kim Jong-un inspectând un submarin care nu a mai fost semnalat până atunci. Și potrivit lui Joseph Dempsey, cercetător la Institutul Internațional pentru Studii Strategice, pe X (fostul Twitter), „este vorba de același submarin – deși modificat în profunzime”.

„Deși Coreea de Nord a adăugat un compartiment pentru rachete și a imitat în exterior caracteristici de design mai contemporane, submarinul, în esența sa, este un model învechit din clasa Romeo diesel-electric, proiectat inițial în anii 1950”, a spus el. Analistul Ankit Panda, stabilit în SUA, a adăugat că capacitățile noului submarin „nu vor fi revoluționare, dar vor crește complexitatea amenințării nucleare reprezentate de Coreea de Nord”.

Kim In-ae, purtător de cuvânt adjunct al Ministerului sud-coreean al Unificării, a declarat că Phenianul „își irosește resursele limitate pe dezvoltarea inutilă de arme, neglijând în același timp greutățile vieții poporului său”. Programe de înarmare „care nu fac decât să-i pună în pericol securitatea în fața răspunsului copleșitor al poziției comune consolidate a Coreei de Sud, Statelor Unite și Japoniei”.

Washingtonul avertizează Phenianul

În august, țara a eșuat în cea de-a doua încercare de a plasa pe orbită un satelit spion. Ca răspuns la aceste teste, Seulul și Washingtonul și-au intensificat cooperarea în domeniul apărării, organizând exerciții militare comune. Coreea de Sud și Statele Unite suspectează Phenianul de dezvoltarea unei noi rachete balistice intercontinentale.

Marți, Casa Albă a avertizat Coreea de Nord să nu vândă arme Rusiei în sprijinul războiului său din Ucraina. O astfel de tranzacție cu arme nu ar îmbunătăți „imaginea” Coreei de Nord și Phenianul „va plăti un preț în sânul comunității internaționale”, a declarat consilierul pentru securitate națională Jake Sullivan, referindu-se la „discuții active” între Moscova și Phenian pe această temă.

Potrivit lui Cho Han-bum , cercetător la Institutul coreean pentru unificare națională, Rusia și Coreea de Nord „nu sunt îngrijorate” de sancțiuni, deoarece ambele țări sunt deja supuse acestora, adăugând că o cooperare militară între cele două țări pare „inevitabilă”. La rândul său, China a declarat joi că speră să își consolideze legăturile cu Coreea de Nord prin trimiterea unei delegații la Phenian pentru a participa la festivitățile de sâmbătă care marchează cea de-a 75-a aniversare a țării.