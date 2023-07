Ce s-a ales de Adi Istrate din trupa Maxim și One True Singer: ”Burn-out”

Adi Istrate de la One True Singer ne povestește cum, după ce a părăsit trupa Maxim, a plecat în UK unde trebuia să se angajeze în cu totul alt domeniu.

Adi Istrate, dezvăluiri despe trupa Maxim și show-ul One True Singer

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, Adi Istrate de la One True Singer ne povestește ce nu i-a plăcut la concursul celebru la care a participat. Aflăm cât de grea a fost viața lui în momentul în care a renunțat la trupa Maxim și a trebuit să plece în Anglia, la studii.

Adi Istrate recunoaște că a fost un rebel în liceu și că, în iubire, nu a fost niciodată vreun sfânt. Mărturisește că Rareș Mariș îi este că un frate și că Erika este iubirea vieții lui.

Adi Istrate își amintește că succesul i-a cam dat de furcă pentru că era foarte tânăr și reușita cu trupa Maxim a fost uriașă, dar că a învățat, atunci, o lecție foarte importantă. Adi Istrate spune că cel mai mult îi place să gătească și că și-a început cariera muzicală de mic, bătând în oalele și cratițele mamei lui.

”A fost ceva unic, greu de explicat”

One True Singer, o altfel de rampă de lansare. Cum a fost? Ce ți-a plăcut și ce nu?

– clar a fost o rampă de lansare. Foarte bucuros că am făcut parte din cel mai adevărat talent show din România. A fost ceva unic, greu de explicat. Am muncit foarte mult si am legat niște prietenii care sunt convins ca vor dura o viață. Recunoscător pentru tot ce am trăit și pentru toți oamenii pe care i-am cunoscut, oameni cu care lucrez acum și e wow! Ce nu mi-a plăcut este că nu se vede pe camera cât de intens si cât de real a fost tot ce am trăit noi acolo. Cât de mult ne-am dorit si cât am vrut să arătăm ceea ce suntem. Mi-ar fi plăcut să se vadă tot.

“Am ajuns de câteva ori în ipostaza de burn-out”

Artist, compozitor și actor. Ești foarte tânăr, nu le copleșește vreodată toată responsabilitatea asta?

-E ceea ce mi-am dorit să fac toată viața, indiferent de responsabilitățile pe care le am și de care țin cont. Copleșitor este că îmi place atât de mult ceea ce fac, încât pierd măsura timpului petrecut în studio. Am ajuns de câteva ori în ipostaza de burn-out tocmai pentru că nu-mi dozez pofta asta nebună de a face cât mai mult.

Când ai avut cele mai mari emoții din cariera ta? Ce s-a întâmplat?

-Prima experiența foarte emoționantă a fost ‘2016 Media Music Awards’, pe vremea cand făceam parte din trupa Maxim. A fost unul din cele mai mari evenimente la care am participat ever. Am emoții cumva la fiecare concert, interviu, videoclip, indiferent de amploare. Vreau ca tot ceea ce fac să fac cât mai bine. Am un respect prea mare pentru ceea ce fac și pentru oamenii care sunt în fața mea.

“Erika e iubirea vieții mele”

Care este relația ta cu Rareș și cu Erika?

-O întrebare foarte simplă. Ma înțeleg bine cu amândoi, sunt tipuri de atașament diferite. Îi iubesc cu totul. Pentru ceea ce sunt și ceea ce fac. Erika e iubirea vieții mele, fratele meu.

Perioada Maxim: “Eram atât de mic și de nou în toată industria”

Ce îți mai aduci aminte din perioada ’Maxim’? Erai extraordinar de tânăr când ai cunoscut succesul.

-Îmi aduc aminte absolut tot din perioada Maxim. Eram atât de mic și de nou în toată industria… Am învățat foarte multe lucruri pe care nu le puteam învăța din cărți și sunt foarte recunoscător acum, după ceva ani. Concertele cu băieții erau și sunt cele mai frumoase amintiri pe care le am.

Mirajul celebrității: “Mi-am luat cea mai bună lecție”

Te-a ’atins’ celebritatea, ți-a ’luat’ mințile vreodată?

-Când eram în trupa Maxim, au fost momente în care eram convins că atât de ușor o sa-mi fie toată viața și că o să țină la nesfârșit. Ceea ce m-a ferit de câteva griji. Dar viața mi-a arătat ca nu e chiar așa si că am de muncit mult mai mult și de învățat mult mai mult. Așa că am luat-o, din nou, de la zero. Nu cred ca mi-a luat mințile dar m-a făcut confortabil și mi-am luat cea mai buna lecție. Când ești sus, trebuie să aplauzi și să muncești și mai mult.

Vreo întâmplare de pe scenă, de neuitat, ai?

-Daaa, am câteva. Una dintre cele mai tari e când colegului meu i s-au rupt pantalonii, alta când am căzut pe scenă. Odată am fost tras de pe scena pe jos de fani. Minunat!

“Oamenii simt când artiștii se prefac”

După părerea ta, cum trebuie să fie un artist ca să aibă succes mult timp?

-Definiția artistului complet e foarte diferită de la caz la caz, a mea e simplă. Ca artist trebuie să compui, sa fii un bun performer, să fii un bun entertainer. Să-ți construiești o identitate artistică în timp, prin imagine și videoclipuri, și să fii transparent. Oamenii simt când artiștii se prefac sau nu sunt ei cu adevărat. E un mix între personaj și omul de acasă. Muzică bună, emoție și transparență.

“Renunțam să ies la joacă doar să bat prin oalele mamei”

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mic?

-Am avut o copilărie cu de toate. Cumva am impresia ca am lăsat repede copilăria pentru ca am început să mă dedic foarte mult muzicii. Am avut aceeași problema cu dozajul. Aș fi făcut asta non stop. Renunțam să ies la joacă doar ca să stau să fac muzică, să cânt, să bat prin oalele mamei. Scriam și poezii. Îmi plăcea foarte mult să citesc, m-am refugiat mult în citit. In rest, îmi rupeam genunchii cu skateboard-ul, îmi plăcea foarte mult să joc baschet și făceam serenade la fete (râde).

Ai fost mai mult băiatul mamei sau al tatei?

-Am fost băiatul amândurora cumva. În funcție de probleme eram ba la unul, ba la altul. N-au fost doar părinți, au fost mentorii mei. M-au susținut și au crezut în mine chiar și când era cel mai greu de crezut. Și le mulțumesc enorm pentru asta.

“Am ‘chiulit’ mult și din pricina concertelor mele cu Maxim”

Cum erai la liceu, rebel sau timid? Îți mai amintești vreo întâmplare, vreo corigență?

-În liceu am fost mai mult rebel. Aveam mereu întrebări, mereu mă contraziceam si voiam multe argumente pentru lucrurile pe care nu le înțelegeam. Chiuleam da, am ‘chiulit’ mult și din pricina concertelor și activității mele artistice cu Maxim. Am avut și profesori care m-au judecat, n-au crezut o clipă în mine și în visul meu. Dar, cum am spus, eram rebel și destul de vocal. Nu-mi pare rău pentru nimic, chiar dacă eram plecat destul de des. Mi-am dat interesul la ore și am fost mereu activ, dovadă și rezultatele mele.

Cand te-ai îndrăgostit prima dată?

-Prima dată m-am îndrăgostit la 6 ani de un set de tobe. Apoi de o chitară si după de tot ce înseamnă muzica. De fete am fost mereu îndrăgostit (râde).

“N-am fost un sfânt, n-am diplomă în iubire” recunoaște Adi Istrate

Își mai aduci aminte care a fost cea mai mare gafă pe care ai făcut-o într-o relație?

-Am făcut multe gafe în relații. N-am fost un sfânt, n-am diplomă în iubire. Dar probabil ca lucrurile așa trebuiau sa curgă. Învăț în fiecare zi. Gafe am făcut multe, dar facem un interviu separat (râde).

“Mi-am cumpărat bocanci și brățări de piele”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Primii bani i-am câștigat cred ca pe la 8-9 ani, au fost premiu la un concurs. M-am dus cu mama și tata și mi-am cumpărat bocanci și brățări de piele. Următorii bani, tot pe la aceeași vârsta, i-am făcut la colindat. 120 de lei am câștigat, au pus părinții mei diferența și mi-am luat prima chitară, Hora Reghin, pe care încă o am.

Și totuși, ce te-a determinat să urmezi cariera muzicală?

-Pur si simplu ne-am ales. Nu știu de unde si cum. Un singur lucru știu, ca nu m-am oprit o secundă. Nu mă văd făcând altceva, nu mă pot opri. Părinții mei ascultau multă muzică acasă, tata mereu lua CD-uri de tot felul. De la muzica românească, la lăutărească și flamenco. De aici s-a trezit cred că un soi de curiozitate combinată cu niște lucruri native de la Dumnezeu.

Ritmul, din ce-mi spun ai mei, mereu a fost acolo, băteam în orice prindeam, dansam, dormeam pe muzică. Îmi povesteau ai mei că de fiecare data când auzeam O-Zone, si Akcent râdeam si săream din pătuț. A fost ceva cu boyband-urile. De acolo pur si simplu a curs și o ambiție nebună care m-a făcut să încerc de toate: instrumente, songwriting, cântat la nunți, dj, tot ce ține de muzică!

“Voiam să mă angajez la Starbucks, trimiteam CV-uri și plângeam”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat?

-Cea mai grea perioadă a fost sfârșitul trupei Maxim. Nu știam ce sa fac, unde să mă duc, ce e mai bine pentru mine. Multe întrebări la care nu aveam răspuns. Am luat pauză de la a mai scoate muzică și am început să scriu foarte mult. M-am concentrat pe bacalaureat și pe plecarea în UK la facultate. Mult stres și multe întrebări existențiale.

Cu siguranță toată perioada de atunci a fost foarte grea și confuză. Când eram în UK nu știam ce să fac prima dată și cum să arăt lumii muzica mea. Voiam să mă angajez , trimiteam CV-uri și plângeam. Era o diferență de la ce trăisem cu trupa Maxim și ce trăiam acum. Eram în postura de a mă angaja și de a face orice altceva, dar nu muzică.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Îmi place foarte mult să gătesc, îmi place mult marea, aș sta pe plaja toată viața. Sunt foarte pasionat de escape-rooms și de filme polițiste sau filme psihologice. Îmi place să-mi pun mintea la treabă prin diferite medii care nu fac parte din zona mea de confort. Îmi place să mă plimb și să mănânc înghețată.

Cel mai mare defect: “Vorbesc mult când mă enervează ceva”

Cea mai mare calitate și cel mai mare defect.

-Ca și calitate pot să spun muncitor, sunt foarte ambițios și îmi place să- mi propun lucruri foarte mari la care sa ajung. Defect: sunt critic, îmi dau prea mult cu părerea. Vorbesc mult când mă enervează ceva sau când nu sunt de acord cu ceva.

“Mi-e frică de căpușe”

Ai vreo fobie?

-Hmm, nu știu dacă am vreo frică atât de puternică încât să o numesc fobie. Chiar nu știu, dar mi-e frică de căpușe.

Care crezi că este cea mai mare realizare a ta de până acum?

-Cea mai mare realizare? Că sunt la Global Records, în familia asta frumoasă din care simțeam că fac parte și unde îmi doream să ajung de mult. Că sunt oamenii care cred în mine și mă sprijină în tot ceea ce fac. Mă încurajează să fiu îndrăzneț și să fac tot ceea ce mi-am propus.

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2023?

-O să scot foarte multe piese. Am luat o pauză destul de lungă de la lansări tocmai pentru că urmează lucruri foarte frumoase zic eu. Și pregătesc un concert fix așa cum vreau eu. Unde vreau să arăt fix cine sunt și cum sunt. Dar o să vă anunț mai multe, pe parcurs. Până atunci, multă muzică și ne auzim pe toate rețelele de social media.