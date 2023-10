Ce s-a înțeles după „decizia palmaresul” CSA Steaua – FCSB. „Eu am jucat la FC Nimeni”

CSA este deținătoarea Ligii Campionilor, în timp ce FCSB se poate lăuda cu o istorie de doar 20 de ani. Fotbaliștii care au evoluat pentru Steaua în perioada 1998-2003 au rămas, în acest moment, fără echipă.

FCSB a pierdut procesul privind palmaresul cu CSA Steaua

“Vă spuneam că nu am înțeles nimic. Voi ați înțeles ceva din decizia de ieri de la Curtea de Apel cu palmaresul?”, a întrebat Horia Ivanovici, moment în care Robert Niță a răspuns: “Păi unii au jucat la FC Nimeni. Unii au jucat la Fotbal Club Nimeni București”.

“Eu am jucat 2004-2005”, a spus Bănel Nicoliță, urmat de Horia Ivanovici: “A, nu ai jucat chiar la FC Nimeni că între 1998 și 2003 a fost FC Nimeni. Asociația care știi că au lăsat-o, nu mai e palmaresul la nimeni”.

“Bine că am plecat puțin înainte ca să știu și eu unde am jucat. Bine că am plecat cu un an înainte că altfel nu mai știam unde am jucat. Eu am plecat în 1996, după Campionatul European. E bine, că altfel o să mă treacă pe undeva tăiat.

Acum trebuie și de undeva de sus ca președintele federației să spună anumite lucruri pentru că nu este normal. Trebuie să iasă să spună că cineva trebuie să dețină palmaresul, unul singur”, a spus Adrian Ilie.

FCSB continuă lupta

FCSB nu se mai poate lăuda cu trofeul Ligii Campionilor. Echipa patronată de Gigi Becali are o istorie de doar 20 de ani. Cea mai importantă performanță europeană a echipei este semifinala UEFA contra englezilor de la Middlesbrough.

“Eu am fost la FC Nimeni, eram acolo, făceam dușuri acolo. Serios, m-a dat împrumut în 2000 la Foresta și după am ajuns la Rapid. Chiar, cei care au fost acolo, dacă fac o cerere de concediu fără plată îți dau banii?

Eu am prins, eram la Steaua. Serios, da eram acolo. Nu prea am jucat, d-aia nu știai. Am jucat la FC Nimeni cu domnul Pițurcă, cu Țiți Dumitriu. O echipă care nu are palmares”, a declarat Robert Niță.

“E incredibil ce se întâmplă. Suntem foști jucători, nu mai știm unde am jucat. Ne întâlnim și ne întrebăm unde am jucat. Mă întâlnesc cu Dică, sau cu Mirel Rădoi că și Mirel a jucat din 2000, sau din 1999. O să-l întreb unde a jucat”, a spus Bănel Nicoliță.

