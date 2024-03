Ce șanse sunt să avem un cuplu Chiricheș – Drăgușin la Euro 2024. „Valoric, se poate. Vlad ar mai avea 9 meciuri”

disputat la Madrid, dar mai îngrijorătoare decât rezultatul final este prestația modestă a liniei de apărare. Și în special a după cum remarca și Cornel Dinu la FANATIK SUPERLIGA.

Fundașii centrali Drăgușin și Burcă, punctul nevralgic al României în amicalul contra Columbiei

Edi Iordănescu a început meciul contra Columbiei cu un cuplu de fundași centrali format din Radu Drăgușin și Andrei Burcă, la fel cum o făcuse și în amicalul cu Irlanda de Nord, dar și în ultimele partide din preliminariile pentru Euro 2024. Din păcate, aceștia au dezamăgit, fiind dominați la toate capitolele de Cordoba, atacantul sud-americanilor.

ADVERTISEMENT

însă impresarul Florin Manea susține că nu prestația slabă a fost cauza, ci o accidentare la mușchi pe care o acuza.

„Cordoba mi s-a părut marți seara mult mai bun decât Drăgușin. Mi s-a părut peste fundașii noștri, dar n-aș putea să spun acum, să nu cădem în extrema cealaltă, că au fost catastrofe. Cred că, într-adevăr, am întâlnit o echipă mult mai bună din punct de vedere valoric”, și-a început moderatorul Horia Ivanovici analiza fundașilor centrali la emisiune transmisă LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

ADVERTISEMENT

„Cordoba a fost mai bun decât amândoi fundașii centrali până la urmă. Părerea mea, strict vorbind despre echipa națională și ce am văzut marți seara, nu cred că Edi ar fi putut face mare lucru în plus. Am văzut atitudine, mi se pare în continuare că echipa națională a României e o echipă, și ăsta e punctul forte… Echipa.

Când ai un adversar de genul acesta… Dacă la faza primului gol, de exemplu, Drăgușin e cu zece centimetri mai în spate, deviază mingea cu capul și nu se mai ia golul. Pentru că cel mai greu este să te aperi în situațiile alea în care mingea vine exact între fundașii centrali.

ADVERTISEMENT

Poate la mingea aia a lui Alibec, când e debusolat și nu o vede, sau la preluarea lui Moruțan, când e prea în centru… Sunt detalii care la un meci de genul acesta fac diferența”, e părerea avizată a fostului fundaș Florin Gardoș, exprimată la FANATIK SUPERLIGA, emisiune a cărei premieră o puteți urmări pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30.

Cuplu Vlad Chiricheș – Radu Drăgușin la Euro 2024? „Valoric, e o opțiune!”

În aceste condiții de fragilitate pe axul central al apărării, tot mai multe voci se întreabă dacă nu ar fi oportună o Mai ales că fostul căpitan al naționalei tocmai a revenit pe teren la FCSB.

ADVERTISEMENT

„Îl vezi pe Chiricheș să fie un come-back spectaculos? Sau nu mai e timp? Dar nu vreau să vorbești sentimental, normal că tu ți l-ai dori… Mă uitam la meci, parcă îmi era puțin dor de Chiricheș. E adevărat, îl știm și pe el, a avut și el unele gafe foarte mari… Nici el nu are ritm, nu știu dacă ar fi rezistat. Realist vorbind, ar putea face față ritmului de la Euro?”, l-a întrebat Ivanovici pe Gardoș.

„Nu cred că mai e timp. Normal că mi l-aș dori… Dar cred că nu va intra titular suficient de repede. Eu spun că dacă ar intra titular din weekend, ar avea timp. Sunt 9 meciuri.

Ca valoare, ar fi o opțiune să joci la Euro cu un cuplu Chiricheș – Drăgușin. Pentru că celelalte variante nu sunt de nivelul lui Drăgușin”, e opinia sinceră a lui Florin Gardoș despre o revenire a lui Vlad Chiricheș printre „tricolori”.

Părere pe care se pare că nu o împărtășește și Nicolae Dică. „Dacă te uiți la adversarul pe care l-au avut Burcă și Drăgușin, Cordoba, cred că aveam și mai multe probleme la duelul aerian dacă ar fi jucat Chiricheș. Drăgușin are 1,90 metri… Chiricheș suferă la duelurile aeriene.

Iar Burcă și Drăgușin, care sunt buni în jocul aerian, nu au reușit să câștige duelurile cu Cordoba. Și la primul gol, unde este greșeala lui Burcă, fundaș central care nu reușești să te impui, să sari înaintea adversarului… Mă gândesc că am putea avea probleme mai mari cu Chiricheș, pentru că el suferă la duelurile aeriene”, a spus Nicolae Dică la FANATIK SUPERLIGA.

Cuplu Vlad Chiricheș – Radu Drăgușin la Euro 2024?