Cea mai mare țeapă luată de Gigi Becali: „Nu îl dădeam niciodată pe Vînă să îi iau pe Burlacu sau Mamut!”

FANATIK că Ivan Mamut nu va mai juca în acest an la FCSB, iar atacantul croat stă pe bară deja de aproape două luni de zile, de la meciul cu CFR Cluj.

De cealaltă parte, Andrei Burlacu, favoritul lui Gigi Becali pentru că , este de asemenea accidentat și nici măcar nu a apucat să debuteze la FCSB deși e la echipă de patru luni.

Dinu Gheorghe râde de Gigi Becali pentru că l-a cedat pe Vînă: „A fost ambiția prea mare să scape de el”

Fostul președinte al Rapidului și al lui Dinamo e de părere că Gigi Becali a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a se descotorosi de Ionuț Vînă: „Nu îl luam niciodată. Nu îl dădeam pe Vînă să îi iau pe Burlacu sau Mamut. A fost ambiția prea mare să scape de Vînă”, a explicat Dinu Gheorghe pentru .

Dinu Gheorghe nu înțelege de ce patronul FCSB a insistat atât de mult pentru Ivan Mamut, un atacant care nu a reușit niciun gol la Universitatea Craiova în sezonul trecut: „FCSB se lupta la titlu, luam jucători care sunt peste nivel. Mamut nu avea niciun gol la Craiova, aduc jucători ca să mă bat la campionat sau…”.

Dinu Gheorghe e sigur că managerul general Mihai Stoica e conștient că FCSB a făcut o mare greșeală, iar în privința lui Andrei Burlacu e de părere că e greu să mai arate ceva în fotbal pentru că are deja 24 de ani.

„Burlacu era talentat la 18 ani, la Craiova s-a stins, la Iași a plecat și pe acolo. Nu cred că mai are timp să arate ceva, are 24 de ani. Nu-I ajută pe nimic pe cei de la FCSB? Mai bine luat unul de 18 ani, dar când ești plafonat la 25 de ani?Sunt convins că și Meme știe că a fost o greșeală”.

Cum s-a ajuns la schimbul de jucători dintre Universitatea Craiova și FCSB

transferurile lui Andrei Burlacu și Ivan Mamut la FCSB și cedarea mijlocașului Ionuț Vînă la Craiova.

Gigi Becali aceste și mutări și a explicat: „Da, este adevărat. L-am dat pe Vînă. Vin Burlacu și Mamut de la Universitatea Craiova. Lui Ivan Mamut îi fac contract doi ani plus trei ani, am încredere mare în el. Iar lui Burlacu îi fac unu plus unu plus trei. Contract pe un an, apoi pe încă unu și dacă lucrurile merg bine, pe alți trei ani”.

Patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, a dezvăluit că Gigi Becali a insistat extrem de mult pentru Ivan Mamut și a explicat : „Gigi m-a bătut la cap vreo două luni să-i dau pe Mamut și Ofosu. Apoi mi-a zis că s-a înțeles cu Burlacu. I-am propus lui Gigi schimb pe schimb, Vînă cu Burlacu, dar nu a vrut. Apoi mi-a propus să ni-l dea pe Vînă și 50.000 de euro pentru Burlacu și Mamut. I-am transmis că sunt de acord dacă ne dă 150.000 de euro. În cele din urmă ne-am înțeles la 100.000 de euro”.

Ivan Mamut, desființat de Florin Prunea: „O deziluzie! Nu are ce căuta la o echipă de top”

Florin Prunea l-a făcut praf pe Ivan Mamut, în timp ce despre Andrei Burlacu a spus că s-a pierdut pe drum: „Mamut e o deziluzie la Craiova, nu are ce căuta la o echipă de top din România, deși s-au plătit mulți bani pe el. Burlacu e un copil bun, dar îmi pare rău de ce s-a întâmplat cu el în ultima perioadă. A avut un început foarte bun de carieră, dar s-a pierdut cumva pe drum”.

De cealaltă parte, Ionuț Vînă a fost primit la Craiova cu mare entuziasm și a primit tricoul cu numărul zece.