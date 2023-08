Ceartă incredibilă Gigi Becali – Pintilii după eliminare. Patronul a spus tot

La câteva ore după înfrângerea suferită de ”roș-albaștri” în Danemarca, fostul mijlocaș, care făcea cuplu pe banca tehnică cu Elias Charalambous, .

De la ce s-au certat Gigi Becali și Mihai Pintilii

Patronul FCSB a explodat vineri dimineață și a povestit cu lux de amănunte de unde a pornit cearta cu Mihai Pintilii. Tehnicianul s-a arătat deranjat de faptul că Gigi Beclai i-a cerut să prelungească sesiunea de antrenamente cu 30 de minute.

”A fost o echipă bună, adică ei aveau prima șansă, noi mizam pe un noroc. Nu s-a întâmplat, au fost mai buni, se vedea că sunt mai buni ca noi. Acum ne vedem de treaba noastră, ne axăm pe campionat și cu asta basta. Oricum erau mai buni, normal ei se calificau.

Când e ceva o dai pe arbitri, găsești scuză, dar n-ai ce, tot ei au fost ce să mai. Eu cred că aici e chestie de antrenorat. Din moment ce noi nu avem și îi spun lui Meme de doi ani ‘Băi, noi nu avem un jucător care să ridice mingea atâta (n.r. – arată cam la 2 metri înălțime)’.

Și el îmi zice: ‘Domne, la antrenamente fac, dar după aia la meci…’ Adică ce îmi zici că are Olaru emoții să bată un corner sau un 11 metri? Asta-i chestie de repetiție. Ia să vezi la Hagi. Să-i bată unul lui Hagi așa de 3 ori, de 5 ori. Să vezi dacă nu-l mănâncă și îl pune să bată de 2.000 de ori. Repetiție”, a declarat Becali.

Becali, nervos din cauza lui Pintilii

”Echipa asta (n.r. – Nordsjaelland) nu e o echipă de mare talent, dar e o echipă care mai mult s-a mișcat, a primit, s-a mișcat, a primit. Ceea ce spun eu: ‘Mișcare pe teren’. Eu spun acum, dar poate nu putem să facem. Dacă nu poți să faci, repeți până poți să faci.

Când eu am spus: ‘Băi, de anul ăsta’. Mi-a zis: ‘Păi nu, domne, că nu poate să facă’. Am zis: ‘Băi, Pintilii, jumătate de oră în plus de antrenament’. Și el: ‘Bine nea Gigi, eu plec atunci’. Păi de ce să pleci? Fă jumătate de oră în plus de antrenament.

Dacă patronul îți spune să faci jumătate de oră în plus de antrenament de ce să pleci? ‘Păi nu se poate nea Gigi, atât este antrenamentul’. Păi la Hagi de ce e dublu? Gică săracul nu are cu ce. Dacă ar avea echipa asta Gică, ar juca grupe de Liga Campionilor.

Și atunci asta este concluzia mea. Metode de antrenament care s-au modernizat, care le-au făcut experții, care fac experiențe. Metode de odihnă, de medicamentație, de toate astea. Eu am făcut cameră hiperbarică, m-a costat 250.000. E de doi ani acolo, nu au făcut o dată.

I-am întrebat: ‘Păi cei cu camera aia?’ Au zis: ‘Domne, stai să vezi că a fost Covid-ul, că a fost nu știu ce’. Ce să stau mă că am făcut, m-a costat și 50.000 montatul. Ăștia străinii au în autocar cameră hiperbarică. 250 cu 50, 300.000 m-a costat. De ce n-au făcut?”, a mai spus Becali.

De unde a plecat cearta dintre Becali și Pintilii