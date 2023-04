CFR Cluj, fără trei piese grele la derby-ul cu FCSB. Balaj, detalii din infirmeria campioanei României. Video exclusiv

Cristi Balaj a intervenit telefonic . Președintele lui CFR Cluj le-a dat vești proaste fanilor campioanei. Dan Petrescu va aborda fără trei piese grele derby-ul cu FCSB.

Absențe importante pentru CFR Cluj la derby-ul cu FCSB

CFR Cluj – FCSB este cel mai tare meci al acestui weekend în SuperLiga. Partida din Gruia e programată duminică, 9 aprilie, de la ora 21:00. Pe locul 2, campioana en-titre e la doar un punct în fața roș-albaștrilor și tremură înaintea derby-ului. Dan Petrescu nu se va putea baza pe

„Va fi o partidă dificilă. Mereu a fost și va fi un meci de urmărit jocul cu FCSB. Avem absențe importante și din păcate nu ne vom putea baza pe anumiți jucători. E semn de întrebare la Deac. Nu joacă Camora, Boateng. Deja vorbim de piese și jucători foarte importanți.

Eu zic ca nu vor juca. Camora nu joaca precis. Boateng are șanse 10-20% și la Deac nu știm. Pot apărea surprize oricând. Face tratament. La noi, când vorbesc de tratament, tratament kineto, înseamnă și pregătire în zona sălii fitness în încercarea de a menține ce ai câștigat până acum.

Dar mai degrabă este nu. Eu am încredere în jucătorii pe care îi avem. Și în cei care îi vor înlocui pe cei nominalizați. Am încredere pentru că am alcătuit un lot echilibrat”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

În sezonul regulat cele două rivale la titlu și-au împărțit victoriile. CFR Cluj s-a impus pe Național Arena, în timp ce FCSB a câștigat în Gruia. Ambele partide s-au terminat cu același scor, 1-0, în favoarea oaspeților.

Care e situația accidentaților la FCSB

FCSB se confruntă și ea cu probleme medicale. Doi dintre cei mai importanți jucători ai roș-albaștrilor sunt incerți înaintea deplasării în Gruia: și . FANATIK a oferit informații exclusive despre starea de sănătate a celor doi.

„Sunt șanse mari să nu joace Octavian Popescu împotriva CFR-ului. Sunt șanse să joace Adrian Șut la Cluj, dar asta e clar, vor juca exact cei care sunt apți 100%. Am avut emoții mari de tot”, a declarat Mihai Stoica, la .

