CFR Cluj, probleme înainte de meciul cu U Craiova! Vinicius, out. Cine apără în derby. Exclusiv

CFR Cluj poate urca pe primul loc la finalul sezonului regulat dacă învinge în derby-ul de pe “Ion Oblemenco” în faţa Universităţii Craiova. Însă, ardelenii au probleme în apărarea înainte de meciul cu oltenii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

CFR Cluj, probleme înainte de meciul cu U Craiova! Vinicius, out!

Din informaţiile FANATIK, Paulo Vinicius, unul dintre fundaşii de bază de la CFR Cluj, a fost lăsat acasă de Edi Iordănescu din cauza unei accidentări. Vestea proastă pentru campioana României este că fundaşul nu va fi apt nici în Supercupa cu FCSB, de joi.

Edi Iordănescu va juca în centrul defensivei cu Siam Ben Youssef şi Andrei Burcă în derby-ul cu Universitatea Craiova, care poate să îi urce pe ardeleni pe primul loc înainte de începutul play-off-ului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Arlauskis e apt de joc, dar apără Bălgrădean!

Giedrius Arlauskis şi-a ispăşit etapa de suspendare după eliminarea din derby-ul cu FCSB, însă nu va fi în poarta celor de la CFR Cluj în confruntarea de pe “Ion Oblemenco”. Din informaţiile FANATIK, Cristian Bălgrădean va apăra buturile celor de la CFR Cluj.

Echipa lui Edi Iordănescu vine după victoria la limită în faţa celor de la Dinamo, fiind în acest moment la două puncte de liderul FCSB. Ardelenii pot profita de pasul greşit al celor de la FCSB şi cu o victorie pe “Ion Oblemenco” ar putea urca pe primul loc.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu, îngrijorat: “Suntem într-o scădere evidentă de formă”

În tur, CFR Cluj şi Universitatea Craiova au încheiat la egalitate, scor 0-0. Ultimul meci disputat pe “Ion Oblemenco” a fost derby-ul de titlu care a decis campioana sezonului trecut. În ultima etapă din play-off, CFR Cluj a câştigat cu 3-1 şi a câştigat al treilea campionat la rând.

Edi Iordănescu este îngrijorat de scăderea de formă arătată de echipa sa în ultimele săptămâni spunând că U Craiova este o echipă mai în formă în acest moment decât CFR Cluj:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Noi, de trei săptămâni, suntem într-o scădere evidentă de formă, dar factorii nu ţin de partea sportivă, ci sunt factori externi. Echipa şi-a dat silinţa şi la antrenamente lucrurile au funcţionat, am făcut antrenamente susținute și am muncit la fel și în această perioadă cum am muncit și atunci când victoriile au fost la scor.

”Suntem pregătiţi pentru un joc foarte complicat. Echipa gazdă are un avantaj în acest joc tocmai bazându-ne pe forma de moment. Au un joc foarte bun, vin după o evoluţie foarte bună cu FCSB şi asta le dă încredere şi moral. În plus ei nu au problemele noastre”, a spus antrenorul campioanei.

ADVERTISEMENT