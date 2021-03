Clujenii își pun cenușă în cap după eșecul categoric în fața rivalei FCSB. Unul dintre cei mai experimentați jucători din lotul feroviarilor, Alexandru Chipciu, și-a cerut scuze în vestiar pentru greșeala care a dus la deschiderea scorului.

FCSB a umilit campioana CFR Cluj în derby-ul campionatului, într-un meci în care oaspeții au fost de nerecunoscut și au comis o sumedenie de greșeli, scorul înregistrat la final pe tabela de marcaj fiind prea mic față de cum au decurs ostilitășile pe parcursul celor 90 de minute.

Alexandru Chipciu își cere scuze după FCSB – CFR 3-0: „Dacă nu greșeam eu, scoteam un egal”

Chipciu nu a reușit să controleze un balon în propria suprafață de pedeapsă, Olaru i-a furat mingea și a înscris în minutul 49. Fostul internațional al României nu a mai prins finalul meciului pe teren fiind înlocuit în minutul 79 cu Pereira.

” E ușor să căutăm scuze, ne-au dominat n-am avut puterea să ieșim din apărare, după astfel de meciuri așa se întâmplă, cauți o grămadă de scuze. Am spus și în vestiar, îmi asum greșeala.

Dacă nu greșeam eu la 1-0 cred că coteam un egal, îmi pare rău, dar am greșit. Nu mă așteptam, dar viața te mai pune și în astfel de ipostaze. Au fost conjuncturi speciale, am greșit eu, am jucat în 10, era clar că e foarte greu să obținem un rezultat pozitiv”, a spus Chipciu, la finalul partidei.

Basarab Panduru l-a „urecheat” pe Alex Chipciu

Fostul internațional Basarab Panduru nu consideră că scuzele fotbaliștilor CFR-ului sunt suficiente pentru ca echipa campioană să-și revină într-un timp foarte scurt. Analistul TV a criticat voalat alegerea antrenorului Edi Iordănescu de a-l titulariza pe Chipciu.

”Chipciu vorbește frumos, vorbește bine, își asumă, dar jocul lui nu e unul bun. Adică la discursul său, te-ai aștepta ca din următoarele meciuri să vină în forță, dar acest lucru nu se întâmplă.

El are foarte multă calitate, dar nu i-a mai ieșit jocul de ceva vreme”, a comentat Basarab Panduru, la Telekomsport.

Mario Camora: „E ușor când joci 11 contra 10”

Și căpitanul CFR-ului, Mario Camora, a jucat în nota echipei sale, slab, însă liderul vestiarului a avut puterea să recunoască superioritatea roș-albaștrilor.

”A fost zi proastă pentru noi toți, nici în 11 oameni nu am intrat bine în meci. E greu să dăm explicații pentru ce s-a întâmplat. Adevărul e că nu am jucat nimic. Și eu am greșit.

E ușor să zicem acum că FCSB a fost mai puternică, pentru că le-a ieșit tot. E ușor când joci 11 contra 10, dar clar, azi au fost superiori”, a adăugat Camora.