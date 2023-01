Cine e Marius Ciobanu, noul fundaș dreapta al lui FC U Craiova 1948. Plângea în tribune la meciurile lui FCSB

FC U Craiova a anunţat transferul lui Marius Ciobanu. Fundaşul dreapta în vârstă de 19 ani vine de la Unirea Slobozia, însă nu este la prima experienţă în SuperLiga. El a debutat în urmă cu doi ani în primul eşalon, într-un meci între Academica Clinceni şi Dinamo.

Marius Ciobanu este un mare fan al celor de la FCSB şi FANATIK . Iar unul dintre bannerele cu care mergea la stadion era: „Vreau și eu ceva: Steaua campioană!”.

Noul fotbalist al celor de la FC U Craiova are acasă un adevărat sanctuar roş-albastru. Pe pereții holului tronează tricourile purtate de Gică Hagi și Marius Lăcătuș. Pe cel al „Fiarei” este și un autograf: „Cu drag pentru Marius”.

Marius Ciobanu a crescut într-un cartier “roş-albastru”, Militari, iar pentru prima dată a ajuns pe stadion la vârsta de… 3 luni, datorită mamei sale, care l-a dus pe Ghencea:

„Eu pot spune că m-am născut cu Steaua. Mama m-a dus prima oară pe stadionul din Ghencea când aveam trei luni. Așa că pot spune că de la trei luni am simțit ce înseamnă Ghencea…

N-aveam cum să țin cu altă echipă. Mi-am trăit toată copilăria în Ghencea, la antrenamente de la cinci ani, la meciurile mele, la meciurile echipei mari, zi de zi în Ghencea…”.

Modelul său ca fotbalist îi este adversar în SuperLiga, . Pe mijlocaşul care evoluează azi la U Cluj, Marius îl urmărea de când evolua la FC Braşov, fiind foarte bucuros în momentul în care a aflat că se va transfera la FCSB:

„Dinainte să vină la Steaua (n.a. – 2012), de la Brașov îl văzusem și țin minte cât m-am bucurat de mult când a venit la Steaua. Îmi aduc aminte că în perioada aia mă uitam la toate meciurile din Liga I, nu ratam niciunul, nu exista meci să nu mă uit… lăsam orice altceva când era un meci ca să-l văd.

Știam toți jucătorii de la noi și dintre toți Chipciu mi-a plăcut cel mai mult. Când am aflat că vine la Steaua, a fost o mare bucurie pentru mine. El a fost modelul meu. Pentru ambiție, pentru dăruire, pentru cât aleargă”, a povestit Ciobanu pentru FANATIK.

Marius Ciobanu spune că în momentul în care intră pe teren simpatiile dispar şi dă totul pentru echipa la care este legitimat. Iar acum are şansa de a demonstra în SuperLiga la FC U Craiova, echipă cu care a semnat până în vară, cu opţiune pe încă doi ani:

„Sângele meu este roș-albastru, dar am pus un lacăt pe inimă, sunt profesionist și nu mai contează dacă pun o talpă într-un meci cu Steaua, dau totul pentru echipa mea de acum”, a spus Ciobanu.

“Pe copilul ăsta îl cunosc de când avea 7 ani, de când am venit eu la Steaua. Nu cunosc stelist mai mare decât el. El și la ora actuală plânge pentru FCSB. Acest copil suferă. El a fost coleg cu toți cei care acum sunt rezerve la FCSB. Nu am văzut încă un jucător să se antreneze atât cât se antrenează copilul ăsta. Nu știu dacă are talentul lui Fabbrini sau mai știu eu cine, dar prin munca lui eu știu că va ajunge un jucător bun în Liga 1”, Helmuth Duckadam în urmă cu doi ani