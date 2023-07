Cine este fiul vitreg al Regelui Charles. Tom are numeroase apariții la TV

Cine este i Charles. Tom are numeroase apariții la TV, la un moment dat dezvăluind ce relație are cu Prințul William și cu Prințul Harry. A fost prezent la multe dintre evenimentele familiei regale.

Cine este copilul vitreg al Suveranului britanic. Tom nu este străin de aparițiile televizate

Cine este copilul vitreg al Suveranului britanic. Tom este fiul lui Andrew Parker-Bowles și al Camillei. Cei doi au și o fiică, Laura. Nu este străin de , fiind surprins de multe ori alături de copiii Regelui Charles al III-lea.

Unicul băiat al Ducesei de Cornwall s-a născut pe 18 decembrie 1974 la Londra. A crescut în Wiltshire la Bolehyde Manor din Allington, lângă Chippenham, și mai târziu la Middlewick House, lângă Corsham. A fost educat în religia romano – catolică la fel ca tatăl și bunica paternă, Dame Ann Parker Bowles.

A studiat la Summer Fields School din Oxford, dar și la Heywood Preparatory School din Corsham. Mai târziu, a urmat Eton College și Worcester College din Oxford. După ce a terminat școala s-a îndrăgostit de scris și de mâncare.

Sursa sa de inspirație a plecat de la rețetele mamei sale, Camilla. În acest sens fiul vitreg al Regelui Charles a publicat mai multe cărți de bucate, precum Let’s Eat: Recipes From My Kitchen Notebook. În plus, a găzduit emisiuni TV legate de mâncare.

Până în prezent, a fost la cârma show-ului Market Kitchen și a fost jurat la Food Glorious Food din Marea Britanie și The Hot Plate din Australia. În 2001 a fondat serviciul de lux Quintessentially și a fost critic culinar pentru revista Tatler.

De fiecare dată a recunoscut educația și aportul mamei sale care l-a ajutat să-și descopere interesul pentru arta culinară. Are o relație foarte bună cu femeia care i-a dat viață, cu Monarhul, dar și cu băieții Suveranului.

Tom Parker-Bowles, apropiat de copiii Regelui Charles

Tom Parker-Bowles este destul de apropiat de copiii Regelui Charles, fiind prezent la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Nu a lipsit nici de la alte evenimente pentru că Suveranul este nașul său de botez.

Pentru fotografia de nuntă a Monarhului și a mamei sale a fost prezentă și sora sa mai mică, Laura. Imaginea a fost surprinsă de fotograf în salonul alb din Castelul Windsor imediat după binecuvântarea nunții.

„Au vieți foarte aglomerate, așa că drumurile noastre tind să se întâlnească ocazional, dacă o vizitez pe mama mea la Clarence House. [Ducesa de Cambridge] Kate este minunată.

Are maniere impecabile și este dulce și grațioasă– tot ce am putea spera la o prințesă”, spunea Tom Parker-Bowles în urmă cu mai bine de 10 ani despre relația cu Prințul William și Prințul Harry, scrie .