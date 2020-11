Cine îi ia locul lui Tătărușanu la naționala României? Ce variante avem pentru postul de portar

Ciprian Tătărușanu a decis să se retragă din echipa națională a României. Portarul în vârstă de 34 de ani a jucat la Belfast ultimul său meci sub “tricolor”, în remiza, scor 1-1, din Liga Națiunilor. FANATIK a analizat variantele de înlocuire a lui Ciprian Tătărușanu în poarta naționalei.

Portarul lui AC Milan a fost titular în ultimii ani la echipa națională. În acest an, a lipsit o singură dată dintre buturi, în amicalul cu Belarus, când Mirel Rădoi l-a preferat pe David Lazar. Portarul Astrei a apărat un penalty, dar a și încasat trei goluri în acel amical, încheiat 3-5.

În acest an, Mirel Rădoi a convocat la echipa națională cinci portari. Alături de Ciprian Tătărușanu, la acțiunile naționalei au fost chemați David Lazar, Cristian Bălgrădean, Valentin Cojocaru și Florin Niță. Dintre ei, doar “Tătă” și Lazar au evoluat în 2020.

Cine îi ia locul lui Tătărușanu la naționala României? Situația fiecărui goalkeeper

Pe lângă aceste variante, selecționerul mai are și alte două variante din străinătate: Ionuț Radu și Costel Pantilimon. În plus, după turneul final de tineret, Andrei Vlad ar putea face pasul la prima reprezentativă.

Însă, care dintre aceste variante ar fi cea mai bună pentru naționala României? FANATIK vă prezintă situația fiecărui goalkeeper care poate să îi ia locul între buturi lui Ciprian Tătărușanu.

David Lazar – În afara lui Tătărușanu, este singurul portar care a apărat poarta naționalei într-un meci din 2020. Lazar este titular indiscutabil la Astra Giurgiu și conform cifrelor InStat a fost cel mai bun portar din Casa Pariurilor Liga 1 în 2020. A încasat trei goluri în meciul cu Belarus, dar a apărat o lovitură de pedeapsă în același meci, câștigat cu 5-3 de “tricolori”.

Cristian Bălgrădean – Portarul titular al campioanei CFR Cluj. Are plusul de a evolua meci de meci atât în campionat cât și în meciurile din grupele Europa League. Are o singură selecție în prima reprezentativă deși a fost chemat la lot prima dată în 2011.

Valentin Cojocaru – Portarul de la Viitorul a fost convocat pentru prima dată în acțiunea din luna noiembrie a naționalei. Este titular la Viitorul, însă nu a jucat niciodată la naționala mare. A evoluat între 2014 și 2016 la U-21, unde a bifat 11 selecții.

Florin Niță – A evoluat doar într-un meci pentru Sparta Praga în acest sezon. La echipa națională are două meciuri bifate. A fost convocat ultima dată pentru meciurile din luna octombrie din acest an.

Ionuț Radu, urmașul lui Tătărușanu? E cel mai valoros portar român

Ionuț Radu – Portarul de rezervă de la Inter Milano a fost unul dintre eroii precedentei generații U-21, care a reușit calificarea la Euro 2019. A fost titular sub comanda lui Rădoi la turneul final din Italia, unde România a ajuns până în semifinale. Este în acest moment portarul român cu cea mai bună cotă, chiar dacă nu a prins un loc de titular la Inter. Nu a debutat până acum la naționala mare.

Costel Pantilimon – Portar de mare experiență, titular la Denizlispor. Jucătorul în vârstă de 33 de ani joacă meci de meci în Superliga din Turcia, iar la națională are 27 de selecții, fiind în acest moment portarul cu cea mai mare experiență la prima reprezentativă. Totuși, Panti nu a mai fost la națională din 2017 când a apărat în amicalul câștigat cu Turcia, scor 2-0.

Andrei Vlad – Titularul naționalei de tineret U-21 poate face pasul la echipa mare după turneul final din Ungaria și Slovenia. După câteva sezoane pare că și-a regăsit, în sfârșit, cadența și la echipa de club, fiind titular la FCSB.

Cel mai probabil, dintre aceștia se va alege următorul titular al naționalei. La prima vedere, David Lazar este omul cu cele mai mari șanse să înceapă ca titular în preliminariile Campionatului Mondial, care vor începe în luna martie.

Rămâne de văzut dacă Mirel Rădoi va continua pe banca naționalei. Selecționerul este curtat de Universitatea Craiova, fiind în capul listei lui Mihai Rotaru pentru a pregăti echipa de pe “Ion Oblemenco”. Urmează ca în zilele următoare să se stabilească și viitorul lui Rădoi pe banca primei reprezentative.

România a pierdut doi portari cu experiență în 2020! S-a retras și Silviu Lung Jr.

Anul 2020 a fost unul în care România a pierdut doi portari cu mare experiență. În luna septembrie s-a retras și Silviu Lung Jr. de la prima reprezentativă. Deși a fost o prezență constantă în lotul României în ultimii 11 ani, Silviu Lung a bifat doar trei prezențe:

“Am petrecut 11 ani minunați la echipa națională, am avut colegi de excepție și selecționeri care m-au prețuit, bucurându-mă de afecțiunea suporterilor noștri minunați. Am răspuns cu drag fiecărei convocări și am venit cu bucurie la lot. România a avut mereu portari de valoare, tradiție care cu siguranță va continua și în anii ce urmează”, se arată în mesajul de adio al lui Silviu Lung.

România a prins in extremis urna a doua la tragerea la sorți pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2022. Rămâne de văzut cine va apăra buturile României în acest nou început, dar și dacă vom avea un nou selecționer.