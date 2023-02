Cine sunt victimele accidentului înfiorător din Brăila. Iuliana și fetița sa de numai 6 ani au murit nevinovate. Și Mihai s-a stins în urma impactului: ”Nu pot să înțeleg de ce Dumnezeu ia tocmai oamenii buni”

Seară înfiorătoare în Brăila acolo unde s-a petrecut un accident înfiorător. Impactul devastator a avut loc între localităţile Ulmu şi Jugureanu. Din nefericire, o mamă de 22 de ani și fetița sa de numai 6 anișori și-au pierdut viața.

Cine sunt victimele accidentului din județul Brăila

FANATIK a scris pe larg despre accident. Pe scurt, un şofer de 21 de ani a pierdut controlul volanului din cauza neadaptării vitezei la condiţiile de drum.

Acesta a intrat pe contrasens și a izbit violent mașina în care se aflau cele două. În urma impactului, atât mama și fiica, dar și tânărul care se făcea vinovat nu au avut nicio şansă. Cei trei au murit pe loc, în ciuda eforturilor disperate ale medicilor sosiți la fața locului.

Iuliana, o mămică de doar 22 de ani, și fetița sa, în vârstă de 6 ani se aflau în mașina lovită frontal de un alt autoturism. Tânăra nu a mai putut evita impactul, în condițiile în care cealaltă mașina intrase pur și simplu pe .

La volanul autoturismului scăpat de sub control se afla Mihai. Și el era tânăr, avea numai 21 de ani și obținuse permisul de conducere acum patru luni, potrivit .

A existat un singur supraviețuitor al impactului nimicitor. Vorbim despre un băiat de 15 ani, fratele Iulianei. Acesta a suferit politraumatisme și a fost transportat la spital. Viața lui nu este însă pus sub pericol.

O mare de lacrimi s-a revărsat după moartea celor trei. Vestea a venit ca un trăsnet peste familia și prietenii Iulianei. La fel s-a întâmplat și în cazul șoferului vinovat.

De altfel, pe curg mesaje de condoleanțe ale celor care i-au cunoscut și îndrăgit.

„Dumnezeu să vă ierte, prieteni meii. Nici nu îmi vine să cred. Ați plecat mult prea devreme dintre noi. Nu vă voi uita niciodată”, a transmis un bărbat.

„Mare păcat. Chiar îmi pare foarte rău. Când am auzit, am încremenit. Sincere condoleanțe. Off, Doamne, Costina, știind că am crescut împreună nu m-am așteptat niciodată să pleci. De abia făcusei și tu 22 de ani. Nu pot să înțeleg de ce Dumnezeu ia tocmai oamenii buni. O să îmi aduc aminte de copilăria noastră doar din amintiri. Alessia, să ai grijă de mămica ta și de tăticul tau! Să veghezi asupra lui ca sigur nu e bine”, a spus o altă participantă la discuție.

„Dumnezeu să le ierte. O durere de nemărginită. Un șoc pentru noi toți”, „Dumnezeu să vă ierte și să vă așeze lângă cei drepți. Nu-mi vine să cred, tocmai voi, suflete nevinovate”, „Dumnezeu să-l ierte. Prea devreme ai plecat, Mihai!”, au fost alte mesaje scris cu durere în suflet.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace!!! Mare durere a lăsat familie. Păcat, viața lui de-abia acum începea.. acum va începe printre îngeri!!”, „Dumnezeu să te ierte, vărul meu! Dumnezeu să vă ierte pe toți, suflete nevinovate”, au notat chiar și cei din familiile victimelor.