Claudiu Keșeru, motivat la maxim înainte de derby-ul cu Rapid. Mesaj pentru suporterii FCSB: „Ne lipsiți”

FCSB încearcă să își ia revanșa după înfrângerea din tur în fața Rapidului, scor 1-0, și va avea în sfârșit partea de susținerea suporterilor.

Keșeru a transmis un mesaj extrem de important suporterilor înainte de derby-ul cu Rapid, pe care îi cheamă la stadion pentru a susține echipa.

Claudiu Keșeru, dornic de revanșă împotriva Rapidului

Atacantul de 35 de ani al lui FCSB, care a marcat patru goluri în 11 partide în acest sezon, a postat un mesaj de mobilizare pe pagina sa oficială de Facebook.

„Ne lipsiți. Abia aștept să ne vedem miercuri într-o atmosferă de vis”, a transmis Keșeru suporterilor care pot reveni în sfârșit pe stadion.

Suporterii FCSB-ului nu au mai putut fi prezenți la meciurile de pe teren propriu de la meciul cu CS Mioveni, de pe data de 16 octombrie, care s-a disputat însă la Buzău. De atunci, meciurile s-au desfășurat fără spectatori din cauza restricțiilor pentru COVID-19

FCSB, primul meci pe teren propriu cu spectatori după două luni

Jucătorii lui Toni Petrea nu au mai avut parte de susținerea suporterilor pe teren propriu de două luni de zile. De altfel, ultimul meci jucat în București pe teren propriu cu spectatori a fost meciul de pe 25 septembrie, câștigat cu 3-2 în fața celor de la Academica Clinceni.

Din cauza unui eveniment de gaming, FCSB nu a mai putut juca pe Național Arena și a mers la Buzău, unde a susținut cu spectatori doar meciul cu CS Mioveni, în timp ce partida cu FC Argeș s-a jucat cu porțile închise.

Galeria FCSB-ului a revenit pe stadion la derby-ul de pe „Ion Oblemenco" cu Universitatea Craiova

Claudiu Keșeru, aproape de despărțirea de FCSB

că atacantul Claudiu Keșeru nu va mai continua din iarnă la FCSB, iar atacantul de 35 de ani caută variante în zona Golfului.

Tot FANATIK a anunțat că acesta pentru meciul cu Universitatea Craiova din cauza unei accidentări, însă vârful venit în vară de la Ludogoreţ nu mai vrea să continue şi din iarnă la FCSB.

Jucătorul este nemulțumit de îndepărtarea lui Edi Iordănescu și s-a săturat de intruziunile patronului Gigi Becali, care l-a criticat după ce nu a mai înscris din luna octombrie.

Claudiu Keșeru, criticat de Gigi Becali: „Nu știu ce se întâmplă cu el”

„Keșeru nu știu ce se întâmplă cu el. Când a venit, am zis că e de talie mondială, că joacă la orice echipă din lume. Forță, viteză, șut, protejează mingea de patru-cinci jucători, am zis că e mai bun decât era înainte, că a crescut, ca să constat acum că nu știu ce se întâmplă.

Toate baloanele le returnează și când nu are om pe el. Returnezi când ești stresat, altfel, o iei, te întorci cu ea”, a spus Becali după victoria obţinută de FCSB cu Botoşani, scor 3-1.

Un alt motiv pentru care Claudiu Keșeru are șanse mici să mai continue la FCSB din iarnă este și salariul său. Veteranul de 35 de ani are un venit de 25.000 de euro pe lună, iar Gigi Becali are face o economie importantă. În aceeași situație se află și Constantin Budescu, care e și el pe făraș.