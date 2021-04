Constantin Nica ia în glumă revenirea lui Cortacero la Dinamo: „Un om normal nu s-ar întoarce!” Exclusiv

Constantin Nica e în probe la Dinamo și nu crede în ruptul capului că Pablo Cortacero se va mai întoarce vreodată la clubul „alb-roșu”. Fostul jucător din Serie A consideră că spaniolul are mari probleme de conștiință după ce a îngropat-o pe Dinamo.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul fundaș dreapta al „câinilor”, care a mai jucat la Atalanta și Cesena, a revenit în Ștefan cel Mare și vrea să pună umărul la salvarea lui Dinamo. După doar câteva meciuri în tricoul „câinilor”, Constantin Nica pleca în 2013 în Serie A la Bergamo, pentru 1,6 milioane de euro.

FANATIK a stat de vorbă cu Nica, jucător care se antrenează alături de „câini” la Săftica și vrea să revină cât mai repede pe teren, după ce nu a mai jucat de mai bine de un an de zile. Fotbalistul a vorbit pe larg despre tot ce s-a întâmplat la Dinamo în ultima vreme.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Constantin Nica: „Dinamo va avea o altă față! Jucătorii vor da totul pe teren!”

Costi, cum te simți la Dinamo?

– Ca acasă (râde)! Aici am crescut și e normal. Sunt foarte bine și din punct de vedere fizic. Chiar mă simt bine. Nu am avut chiar așa probleme mari cu accidentările, dar mi-au pus bețe în roate! Nu am încă ritm de joc, dar antrenamentele le fac cap-coadă! Totul e ok.

ADVERTISEMENT

Cum e să te întorci la Dinamo și cine te-a convins?

– Nu m-a convins nimeni! Mereu am vrut să mă întorc. A fost o discuție și asta a fost tot. Am fost de la șase ani la Dinamo. A fost ușoară decizia. Eu am fost alături de ei și i-am susținut tot timpul. Chiar am card DDB de când a pornit programul!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Constantin Nica, amintiri din Serie A: „Nu o să uit niciodată duelurile cu jucători precum Higuain sau Pogba!”

Care e cea mai frumoasă amintire a ta din Serie A?

– Eram destul de mic atunci, aveam doar 20 de ani și era o concurență extraordinară la Atalanta! Era căpitanul Gianpaolo Bellini, o legendă la Bergamo. Sincer, nu o să uit niciodată duelurile directe cu jucătorii mari precum Higuain, Pogba. Aveam sentimentul că nu vreau să se mai termine meciul, indiferent de scor!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cât de mult te-a ajutat experiența în Serie A?

– Îți dai seama că m-a ajutat foarte mult, chiar dacă am jucat doar 15 meciuri! Atunci poate nu mi-am dat seama, dar acum, la 28 de ani, mă ajută extrem de mult, pentru că sunt multe momente pe teren când pur și simplu realizezi imediat ce trebuie să faci.

ADVERTISEMENT

Te vedem și în meciurile de la echipa a doua?

– Sincer, eu sunt la mâna preparatorilor fizici și ce vor ei asta o să fac! Eu sper să revin cât mai repede la echipa mare.

ADVERTISEMENT

Constantin Nica susține că la Dinamo nu există bisericuțe: „E un grup foarte unit și o să avem o altă față!”

Cum te-au primit colegii?

– Foarte bine, îmi place foarte mult! Îți dai seama, ne cunoaștem de mult timp. Chiar m-au primit foarte bine. La Dinamo nu există bisericuțe! E un grup foarte bun, organizat și am rămas plăcut surprins de determinarea colegilor și de cum se antrenează. Chiar vorbeam cu prieteni de-ai mei și le spuneam că Dinamo o să aibă altă față începând de acum! Și ca drept dovadă stă meciul cu CFR, pe care cred că nu îl pierdeam dacă nu aveam doi jucători eliminați. Conducătorii lui Dinamo au făcut o treabă extraordinară, la fel și noul preparator fizic, George Neagu.

Când te vedem pe teren?

– E greu să dau un termen. Depinde mult de mine și de cum o să mă pregătesc de acum încolo. Sunt multe lucruri de pus la punct, dar cred că o să joc în cel mai scurt timp. În play-out o să încep ușor-ușor.

Era alta situația dacă Gigi Mulțescu venea mai devreme la echipă?

– Eu am mai lucrat cu dânsul și se vede experiența lui. E un antrenor extraordinar și foarte capabil. Eu zic că și înainte Dinamo juca bine. A fost mai mult vorba de neșansă și de unele lucruri care trebuiau puse mai bine la punct. Probabil că acum munca se face în echipă și s-a atribuit mai multor oameni și poate de asta ne-am revenit un pic mai târziu.

Lucrurile s-au schimbat față de când era Jerry. Avem un preparator fizic nou și vom avea un alt ritm de joc. Acum nu mai avem probleme cu pregătirea fizică și cred că s-a văzut asta cu CFR, când am suplinit lipsa a doi jucători! Ne-a ajutat foarte mult pauza pentru meciurile naționalei și noi am lucrat intens! S-a văzut asta zic eu. Se vede mâna lui George Neagu și chiar vreau să îi mulțumesc. Face antrenamente foarte bune!

„Preparatorul fizic, George Neagu, ne-a adus un mare plus!”

De ce George Neagu este atât de apreciat de jucători?

– Te face să te simți bine la antrenament în teren și la meci! Asta îți dorești de la un preparator fizic. Contează foarte mult! Nu știu situația dinainte cu Jerry Gane, dar cu siguranță George Neagu a adus un plus!

Ce părere ai de situația de la Dinamo?

– Suporterii ne dau speranță că va fi bine! Sper să fie în continuare alături de echipă și odată cu rezultatele vor veni vremuri mai bune. Pe această cale vreau să le transmit fanilor că indiferent ce se va întâmpla, jucătorii vor da totul la antrenamente și pe teren! 100% și chiar mai mult, ca Dinamo să se salveze și le spun să stea liniștiți. Adică eu asta văd! Toți sunt concentrați să ne îndeplinim obiectivul.

„Meritam să joc mai mult la echipa națională! Sper să nu rămân cu două meciuri”

Te mai gândești la echipa națională?

– Ca orice jucător. Ai jucat o dată nu ai cum să nu te mai gândești! La națională îți e gândul și când te lași de fotbal. Nu cred că e fotbalist care să nu se gândească și noi, cei de la Dinamo, vrem să ajungem mult mai sus decât suntem acum. Dar mai întâi trebuie să mă pun pe picioare, pentru că nu am mai jucat de mult timp. Vreau să joc fotbal. Atât.

Dacă stau să analizez acum, cred că trebuia să am mai multe meciuri la echipa națională! Am jucat totuși în Serie A, doar că așa a fost să fie. Merg înainte și mă concentrez pe ce am de făcut. Sper să nu rămân doar cu două meciuri la națională.

Ai zis că o să devii cel mai bun fundaș dreapta din România…

– Am încredere foarte mare în calitățile mele. Colegii care mă cunosc și cu care am jucat știu ce vorbesc! Nu am nevoie de nimic. Eu am venit să ajut Dinamo și sper să mai revină și alți foști jucători la echipă.

Fanii lui Dinamo au reușit să strângă o sumă incredibilă….

– Dinamo a avut dintotdeauna cei mai buni suporteri din România și asta se vede! Sunt băieți inteligenți, care pun suflet și își pun mintea la contribuție, iar rezultatele se văd cu ochiul liber.

„Nea Gigi Mulțescu vrea să revin cât mai repede!”

Gigi Mulțescu se bazează pe tine? Ați mai lucrat împreună.

– Printre antrenamente am mai discutat și mi-a zis să continui să mă antrenez la fel. Vrea și dânsul să revin cât mai repede, să pot să ajut echipa. Asta își dorește toată lumea. Fiecare să pună umărul pentru ca Dinamo să nu aibă probleme. Avem și copii destul de buni pe care o să îi vedeți în meciurile următoare. Dinamo încă mai crește jucători buni.

De ce revenirea lui Adam Nemec e atât de importantă?

– Din punctul meu de vedere, Adam Nemec un jucător foarte valoros pentru Dinamo! În meciul cu CFR Cluj se lupta cu trei fundași de ai lor. A alergat 90 de minute și e un plus foarte mare, chiar dacă nu a înscris foarte mult până acum. Dar cred că va face și asta. Tot ce face el pe teren ajută foarte mult în economia jocului.

„Constantin Nica, impresionat de Raul Albentosa: „E un jucător foarte bun”

Cum ți se par ultimele două achiziții?

– Am rămas impresionat de Raul Albentosa și Joseph Akpala, mai ales că pe spaniol l-am văzut și la antrenamente și la meciul cu CFR Cluj. A intrat foarte bine și chiar l-am felicitat după meci. E un jucător foarte bun, un plus pentru Dinamo. Akpala e și un jucător impunător, puternic fizic. E ceva când dai peste 100 de goluri în Belgia, nu? Are o forță extraordinară. A făcut doar câteva antrenamente ușoare. Așteptăm să îl vedem la treabă!

Ce părere ai despre cazul lui Magaye Gueye?

– Chiar nu știu absolut nimic legat de el! Nu se vorbește despre el sau perioada aia. Nu s-a vorbit deloc și nu avem informații.

De ce crezi că Dinamo a ajuns pe locul 14?

– Te afectează și sportiv situația de la club. Nu ai cum să le separi, oricât de mult ți-ai dori asta ca jucător. Ușor-ușor toate se acumulează și crează tensiune în cadrul echipei. Am pățit și eu asta în situația. Nu zic că e normal, dar e inevitabil ca echipa să fie trasă în jos. Nimeni nu a vrut ca Dinamo să ajungă aici. Lucrurile nu au fost deloc în regulă.

„Nu cred că ne bate nimeni în play-out!”

Urmează un meci important, cu Academica Clinceni…

– Am foarte mare încredere în colegii mei și eu zic că o să câștigăm! Doar arbitrul sau altceva ieșit din comun pot să ne oprească să obținem un rezultat pozitiv. Din punctul meu de vedere. Nu cred că ne bate nimeni în play-out dacă vom continua pe aceeași linie! Determinarea și dorința jucătorilor e mai mare ca oricând. De asta se leagă totul!

Cum ți se pare nivelul din Liga 1?

– Nu am apucat să joc ca să am o părere din interior. Din exterior, mi se pare că a scăzut ritmul de joc și asta se simte. Sunt jucători în continuare foarte valoroși.

„Pablo Cortacero cred că are probleme mari de conștiință! Trebuie să fii robot să te întorci!”

Cum ți se pare povestea asta cu spaniolii?

– Nu știu, eu chiar nu îi cunosc. Am citit și eu în presă că Pablo Cortacero va reveni în România. Nu cred că are unde să se întoarcă! Eu cred că e o glumă. Legal? Despre ce vorbim? Băieții ăștia care sunt acum în club și-au dat sufletul pentru Dinamo! Unde să se întoarcă acest Cortacero? Nu știu dacă o să aibă probleme cu suporterii, dar cred că are probleme mari de conștiință în acest moment! Trebuie să fii robot să ai curajul să te întorci! Un om normal nu s-ar întoarce. DDB-ul a pus prea multe sentimente și extrem de multă muncă pentru a salva clubul. Nu are de ce să revină. E imposibil!

Cum decurge colaboarea dintre conducerea lui Dinamo și DDB?

– Nu cred că au fost probleme în acest sens. Nu cred în ce s-a tot vehiculat, dar nu am fost acolo ca să știu exact ce s-a întâmplat! Cred că se și exagerează. Mario Nicolae e singurul care vine la antrenamente și vorbește cu jucătorii. Nu cred că cei din DDB își depășesc atribuțiile! Nu a fost niciun fel de problemă. Mi se pare normal să fie o relație cu DDB și să se țină legătura cu ei. Nu am văzut chestii ieșite din comun. Când faci foarte mult bine, atragi și păreri negative. Discuții o să apară orice ai face și nu ai cum să nu te deranjezi pe cineva.

Mesajul lui Nica pentru Cătălin Hîldan Jr.: „Să muște din adversari cum făcea Unicul Căpitan!”

Cătălin Hîldan Jr. a debutat pentru echipa mare a lui Dinamo…

– Am asistat și eu din fața televizorului. Chiar îl felicit pentru debut. Trebuie să crească repede și să devină un „câine” adevărat și să muște din adversari așa cum făcea și „Unicul Căpitan” pe teren! Orice copil care se antrenează cu echipa mare poate debuta oricând. Valoare eu zic că au toți și nea Gigi o să debuteze din ce în ce mai mulți tineri!

Ahmed Bani e un alt jucător tânăr care îmi place. E un jucător foarte bun, are calități și știu că a debutat cu gol împotriva celor de la Clinceni. Sper să o facă și acum! Ar fi extraordinar pentru el și pentru club.

De ce ai nu mers la Kiev?

– Pentru că eu am de făcut un program de antrenamente în continuare.