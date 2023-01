Continuă scandalul după derby-ul CSM București – Rapid. „Avem suporteri adevărați” / „Se ascund, laolaltă, atât de multă răutate, impostură și prostie”

CSM București a câștigat la limită, scor 27-26 derby-ul cu Rapid în etapa 14 din „Liga Florilor”. La finalul partidei, prin care a acuzat clubul Primăriei că, în mod intenționat, a anunțat sold-out, deși au fost locuri libere în sală, pentru ca fanii formației antrenate de Carlos Viver să nu poată veni în număr mai mare la meci.

CSM București i-a dat replica Rapidului după acuzațiile de la finalul derby-ului

Echipa antrenată de Adi Vasile s-a impus la capătul unui meci dramatic în fața Rapidului și a luat un avans considerabil în fruntea ierarhiei. La finalul partidei, Ema Alivodic a precizat că va părăsi lotul „tigroaicelor” în vară, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

După comunicatul acid emis de Rapid, , tot prin intermediul unui comunicat, i-a dat replica și nu a ezitat pe alocuri să o „înțepe” pe campioana României. Oficialii clubului Primăriei au pus în lumină faptul că CSM nu are galerie de fotbal.

„CSM București nu are galerie de fotbal, nici nu ar avea cum și de ce, dar CSM București are suporteri adevărați de handbal, un număr în creștere cu fiecare sezon parcurs, oameni care s-au atașat de club și de performanțele acestuia în cei 15 ani de existență!

Indiscutabil susținătorii CSM au moduri diferite de a-și încuraja favorita, nu au împrumutat nimic din cultura stadionului de fotbal și suntem siguri că atunci când CSM București va aniversa 100 de ani de existență, suporterii vor fi mult mai numeroși, dar la fel de frenetici și își vor încuraja echipa cu sportivitate, așa cum au mai făcut-o în multe derby-uri de Liga Campionilor sau Liga Florilor!

Aseară nu au fost injurii, fanii CSM nu au jignit pe nimeni, iar suporterii rapidiști din afara galeriei, răzleți printre suporterii CSM-lui, și-au putut încuraja liniștiți echipa, fără nici cea mai mică problemă, iar aceasta este un semn de normalitate.

Lumea handbalului este aparte, diferită de vibe-ul unei tribune fotbalistice, sala de sport este din altă zonă decât stadionul! Rapidul va juca în curând la Metz și le dorim susținătorilor să se facă auziți acolo – cei de la Gyor nu s-au prea auzit în urmă cu 2 săptămâni!”, a fost prima parte a anunțului de pe pagină oficială a CSM București.

CSM București a interpretat comunicatul acid emis de Rapid: „Declarațiile sunt doar rodul presiunii de rezultate”

În continuare, CSM București a precizat că la baza declarațiilor făcute de Rapid, imediat după încheierea partidei din stă presiunea rezultatului.

„În această atmosferă de spectacol și sportivitate, atât pe teren, cât și în tribune, atmosferă care a făcut o imensă propagandă handbalului, socotim că declarațiile la cald, de după meci, de pe paginile publice ale Rapidului sunt doar rodul presiunii de rezultate care să justifice marile investiții la secția de handbal feminin în acest an centenar al clubului.

Dar sub nicio formă nu ar trebui să umbrească performanțele din teren, pentru că în cele din urmă jucătoarele sunt personajele principale! Clubului Rapid i-au fost puse la dispoziție 470 de bilete pentru suporteri si 24 bilete in loja VIP, față de 100 (80+20) de bilete de care a beneficiat clubul nostru, la partida tur, din sala Giulești!

Dorim Rapidului un parcurs cât mai lung in Liga Campionilor și să ne reîntâlnim în Final 4 sau de ce nu, chiar în Finala Ligii Campionilor!

Iar pe suporterii noștri îi așteptăm din nou în Sala Polivalentă, duminică, 5 Februarie, de la ora 17:00, la meciul cu Brest Bretagne Handball, ultimul acasă în faza grupelor din EHF Champions League, într-o nouă atmosferă incendiară!”, a fost anunțul de pe pagina oficială de Facebook a celor de la CSM București.

Replica Rapidului a venit instantaneu: „Se ascund, laolaltă, atât de multă răutate, impostură și prostie”

Replica CSM-ului nu a rămas fără răspuns după ce Bogdan Vasiliu, președintele Clubului Sportiv Rapid, a analizat comunicatul emis de echipa antrenată de Adi Vasile și printr-o postare pe rețelele de socializare a oferit o replică amplă.

„Nici nu știu ce să fac?! Să râd sau să plâng?! Revăd filmul evenimentelor de ieri de la Sala Polivalentă și, în același timp, citesc enormitățile debitate de angajații Primăriei Generale, care au făcut și fac în continuare tot posibilul pentru a-și justifica statutul de yesmeni. Sincer, mai degrabă aș râde!

Nu am crezut vreodată că sub paravanul unei performanțe sportive se ascund, laolaltă, atât de multă răutate, impostură și prostie. Dar ce pretenții să ai de la niște personaje care nu înțeleg nimic din ceea ce fac, pentru că doar execută, nu realizează deosebirea dintre un club de tradiție și unul de tranziție și pun pe tarabă explicații copilărești pentru trăsnăile pe care le fac.

M-a bătut gândul, pentru o clipă, să aduc câteva precizări provocărilor inițiale și justificărilor ulterioare ale acestora, dar am realizat că îmi voi pierde timpul degeaba. Cine cunoaște istorie și, în același timp, sport, știe că Rapid București nu înseamnă doar fotbal sau handbal sau popice sau altă ramură sportivă. Rapid înseamnă Rapid! Punct!”, a scris Bogdan Vasiliu pe Facebook.

Bogdan Vasiliu a sărit în apărarea Rapidului după scandalul cu CSM București

Președintele Clubului Sportiv Rapid a scos în evidență performanțele Rapidului și i-a atacat pe angajații CSM-ului.

„Legătura dintre suporteri și club s-a transformat în ani, mai ales în cei grei, în ceva greu de explicat în cuvinte. Dacă avem o presiune la nivelul rezultatelor, acea presiune nu vine din partea nimănui altcuiva decât din partea suporterilor. Și știți de ce? Pentru că nu dorim să îi dezamăgim. Nu avem alte presiuni. Asta ca să încheiem acest capitol.

Cu un buget la jumătatea celui al adversarului nostru de ieri, echipa noastră feminină de handbal a cucerit titlul de campioană sezonul trecut! Iar parcursul în Liga Campionilor a completat buletinul de vot de la Gala Sportivului Anului 2022, de săptămâna trecută.

În disperarea după păstrarea posturilor, după ani și ani de contraperformanțe, tocmai ei să vorbească de justificări și bani cheltuiți ! Unor oameni care au dat dovadă de lipsă de respect față de partenerii de competiție, justificându-și pueril balamucul de toate felurile creat în sală, inclusiv cel al biletelor și al invitaților ‘la Cucurigu’ acordate oaspeților, nu le poți cere să înțeleagă toate acestea.

Nici nu știu ce să fac?! Să râd sau să plâng?! Cred că am să râd! Așa cum am făcut mereu! Și, cu zâmbetul pe buze, voi continua să slujesc această comunitate unică în peisajul românesc. Și, pentru cei care nu știu sau poate au uitat, le reamintesc faptul că atunci, în 2016, pe 8 mai, la ‘Laszlo Papp Budapest Sports Arena’ din Budapesta, tot eu am fost acolo!

PS Legat de bilete – am oferit în tur celor de la CSM 20 de invitații la VIP. Într-o sala cu o capacitate de 5 ori mai mare, ni s-au oferit 24 de invitații, dintre care o parte în loja 7 din colț, rândul 1, cât să nu se zică că nu ni s-a dat. Pe același principiu ni s-au oferit invitații pentru fetele noastre (câte una de căciulă), pe ultimul rând din sectoarele din colț”, a mai scris Bogdan Vasiliu, pe pagina personală de Facebook.