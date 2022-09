Contre în direct la TV între Nicolae Dică și Basarab Panduru pe tema accidentării lui Florinel Coman: ”Are o problemă la picior” / ”Ce caută la națională?”

Căpitanul FCSB-ului a fost pentru partidele cu Finlanda și Bosnia-Herțegovina, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, în ciuda faptului că are un start de sezon modest.

Accidentarea lui Florinel Coman, subiect de discuții aprinse între Basarab Panduru și Nicolae Dică

Antrenorul vicecampioanei României, Nicolae Dică, a revenit asupra subiectului accidentării suferite de Florinel Coman, iar de aici a început un dialog încins cu Basarab Panduru, care nu înțelege de ce jucătorul este la națională dacă are probleme medicale.

”De când am venit eu, Coman a avut o perioadă foarte bună. Acum are o problemă la picior, noi nu am știut inițial. Ne-a spus după meciul cu Voluntari. A cerut schimbare meciul trecut”, a declarat Dică, la Orange Sport.

”Și e la echipa națională? Ce caută acolo?!”, a întrebat Panduru, iar tehnicianul FCSB-ului a încercat să explice situația: ”Da, este. Nouă ne-a spus după meciul cu Voluntari că are o problemă.

De asta nu l-am folosit la meciul cu Anderlecht. Eu prefer ca jucătorii să îmi spună că nu pot juca. E o problemă care se poate rezolva rapid. Cred că de asta e la echipa națională”.

Panduru nu crede în accidentarea lui Coman

Însă, răspunsul lui Nicolae Dică nu l-a mulțumit pe Basarab Panduru, acesta continuând să-și pună întrebări: ”În meciul cu Craiova ți-a cerut schimbare? Păi cum poate să joace acum?”

Antrenorul vicecampioanei României a mai încercat să pareze o dată: ”Da, a cerut schimbare la pauză. Acum este decizia celor de la națională, ei hotărăsc ce fac. O să îl verifice doctorii de acolo”, dar ultimul cuvânt i-a aparținut lui Panduru: ”Dacă merge acolo și joacă, înseamnă că nu are nimic…”.

Florinel Coman a fost înlocuit în minutul 54 al întâlnirii cu FC Voluntari, a rămas pe banca de rezerve cu Anderlecht și a fost schimbat la pauză în derby-ul cu Universitatea Craiova, după ce .

În momentul în care a mers la vestiare după meciul de la Craiova, căpitanul ”roș-albaștrilor” avea o faşă pe picior, însă aceasta a dispărut câteva minute mai târziu, când atacantul a venit în zona interviurilor.