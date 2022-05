Contul oficial de la Dinamo, spart după retrogradarea echipei? Mesaj dur: “Ati omorât cel mai frumos club din România datorită capriciilor voastre”

Dinamo a retrogradat pentru prima dată în istorie după ce a pierdut barajul cu U Cluj. “Câinii” au avut un stadion plin în spate, însă nu au putut să întoarcă înfrângerea cu 0-2 din tur. În “Groapă”, scorul a fost 1-1.

Contul oficial de la Dinamo, spart după retrogradarea echipei: “Ati omorât cel mai frumos club din România”

La o zi după retrogradare, contul de Facebook al lui a fost spart. Pe reţeaua de socializare a apărut un mesaj virulent la adresa liderilor din DDB: Elias, Tararache şi Anghel, acuzaţi că au distrus clubul din cauza capriciilor:

“Mulțumesc ddb pentru retrogradare, suflarea dinamovistă va așteaptă în faţă să vă asumați performanța unicat din istoria noastră:

Elyas,

Anghel,

Tararache,

Thomas mai bagă nişte texte lacrimogene şi poate dăm timpul înapoi si de data asta câștigăm!

Ati omorât cel mai frumos club din România datorită capriciilor voastre!!! Asumați-vă acum! Negoită, nu ești uitat!”, este mesajul care a apărut pe reţelele de socializare şi ulterior a fost şters.

Uhrin: “Nu am fost niciodată într-o asemenea situaţie la un club”

Pentru Dinamo este cel mai greu moment din istoria de 74 de ani a clubului. Echipa este ameninţată cu desfiinţarea în condiţiile în care nu are un finanţator şi din sezonul viitor dispar şi milioanele din drepturile tv.

a lăsat de înţeles că nu mai are cum să rămână la Dinamo, în condiţiile în care a explicat că în acest moment există doar suporteri la echipă:

“Sper că echipa va exista, dar în acest moment Dinamo are doar suporteri. Pentru mine, este o catastrofă că am retrogradat. Nu vreau să spun ce s-a întâmplat. Muncesc de 25 de ani în fotbal şi am aproape 450 de meciuri în prima ligă.

Nu am fost niciodată într-o asemenea situaţie la un club. La Dinamo nu ştiu ce s-a întâmplat. Nu avem director, nu avem jucători, nu mai este antrenor. Există doar suporteri, nu mai aveţi stadion, nu ştiu dacă aveţi sau nu Săftica, nu ştiu unde o să joace echipa. Nu ştiu ce va fi”, a spus Uhrin.