Cornel Dinu, verdict dur despre Adrian Mititelu: “Un coleric, nu va avea niciodată rezultate!”

Cornel Dinu a avut un discurs dur despre Adrian Mititelu. Totul a început după ce patronul de la FCU Craiova l-a demis pe Nicolae Dică și a ajuns să dea afară antrenori pe bandă rulantă. Astfel, Cornel Dinu susține că echipa lui Mititelu nu va avea niciodată rezultatele pe care și le dorește.

Cornel Dinu: “Îl apreciez ca om, nu fotbalistic”

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, de la FCU Craiova. Invitatul special a spus că îl apreciază pe Adrian Mititelu ca om și pentru ceea ce a investit în fotbal. Dinu a mai explicat că este nevoie de continuitate la echipă ca să-și poată atinge obiectivele.

“Nu cunosc despre ce este vorba. Eu îl apreciez pe domnul Mititelu pentru atașamentul lui față de Craiova și pentru ce a făcut în timp acolo. Îl apreciez pentru că este un om care a plecat de jos și că s-a ‘descurcat’, așa cum a putut el. Dar în privința fotbalului, aici lucrurile sunt clare.

Un președinte de club nu este cel care decide schimbarea antrenorului, decât prin experții pe care îi are la dispoziție. Nu știu pe cine are acolo ca expert, dar am văzut că are acolo o echipă de antrenori preferați, pe care îi păstrează indiferent de ce antrenor ajunge acolo.

Deci el nu intră într-o categorie a normalității, pentru că schimbând 3-4 antrenori nu ai niciun fel de continuitate. Astfel că nu ai pe cineva care să îți ducă tactica, echipa și atmosfera mai departe.”, a declarat Cornel Dinu.

Cornel Dinu, verdict dur despre Adrian Mititelu

Cornel Dinu a oferit un . Invitatul special de la FANATIK SUPERLIGA, îl consideră pe patronul celor de la FCU Craiova ca fiind un om coleric care prin comportamentul său nu va avea niciodată rezultate mari cu echipa.

“El este un pătimaș, un coleric, un om atașat de fotbal și care a cheltuit bani pentru fotbal. Luați-l așa cum e el. În niciun caz, lucrând în maniera asta, să nu vă așteptați la mari rezultate. Pentru că acest lucru presupune continuitate.

Iar atunci când alegi un antrenor, trebuie să alegi unul care este pregătit foarte bine din toate punctele de vedere. În ultimii 15-20 de ani, antrenorii mari cum sunt Klopp sau Guardiola au un staff cu 20 de specialiști. Fiecare, specializați pe mai multe aspecte ce țin de evoluția bună a echipei. La noi s-a pierdut acest lucru.

În tinerețea mea, am fost aproape de fotbalul mare. Erau antrenori școliți, majoritatea secunzi, care erau tobă de carte. Acum nu mai sunt pregătiți și sunt luați în derâdere. Competența a dispărut de mult și în fotbal.”, a mai spus Cornel Dinu.

