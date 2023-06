Cosmin Olăroiu, despre coşmarul de la Middlesbrough: “Niciodată nu am revăzut meciul! Îl am în minte pe tot, nu-l voi uita niciodată!”. Video

Ultima mare performanţă europeană în fotbalul românesc a fost reuşită în anul 2006 când a reuşit să ajungă până în semifinalele Cupei UEFA (actuala Europa League). A urmat una dintre cele mai dramatice “duble” din istoria fotbalului românesc, Steaua – Middlesbrough.

Cosmin Olăroiu, despre coşmarul de la Middlesbrough: “Niciodată nu am revăzut meciul!”

După 1-0 în prima manşă pe vechiul stadion “Lia Manoliu”, roş-albaştrii au avut un start perfect în Anglia. Au condus cu 2-0 din minutul 24 graţie golurilor marcate de Dică şi Goian. Dar, englezii au reuşit să întoarcă şi să obţină calificarea în ultimul minut, cu golul marcat de Maccarone. S-a încheiat 4-2 şi Boro juca finala.

Cosmin Olăroiu i-a condus pe roş-albaştrii până în semifinale în acel sezon şi a vorbit despre semifinala împotriva lui Middlesbrough. Tehnicianul a declarat că niciodată nu va uita acea confruntare:

“Din ce punct de vedere? A fost o performanță foarte mare sau un eșec? După orice meci pierdut există suferință, indiferent că joci semifinală sau în campionat cu ultima clasată.

“După micul dejun, am ținut o ședință cu jucătorii, în care le-am spus ce am simțit eu cu adevărat”

Tu ai un grup de oameni care trebuie să meargă mai departe. Au și ei viețile lor, iar tu, dacă te scufunzi… Şi atunci tu trebuie să fii omul care-i trage pe ei la suprafață.

Trebuie să-ți găsești tu motivația, cuvintele, emoția pe care să o transmiți pentru a merge mai departe. Viața nu rămâne acolo. Dacă tu nu reușești să treci peste momentul ăla…

Îmi aduc aminte că nu am dormit deloc, iar dimineața, după micul dejun, am ținut o ședință cu jucătorii, în care le-am spus ce am simțit eu cu adevărat. Lucrul ăsta cred că ne-a ajutat pe toți să trecem peste acel moment.

“Niciodată nu am revăzut acel meci! Dar îl am în minte pe tot”

Apoi ne-au așteptat suporterii la aeroport, s-au comportat extraordinar și le-au arătat jucătorilor apreciere, dragoste. Suporterii sunt un element important în viața unei echipe.

Niciodată nu am revăzut acel meci! Dar îl am în minte pe tot, nu-l voi uita niciodată”, a spus pentru .

Middlesbrough a pierdut finala Cupei UEFA, scor 0-4 cu Sevilla. A fost primul trofeu al andaluzilor din seria de şapte, ultimul câştigat în 2023 după finala cu AS Roma, după loviturile de departajare.