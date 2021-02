Cosmin Olăroiu și-a reziliat contractul cu Jiangsu Suning: „Meritam mai mult respect!”

Cosmin Olăroiu și-a reziliat contractul cu Jiangsu Suning, după ce în urmă cu doar câteva luni reușea să câștige titlul de campion al Chinei. Deși decizia a fost luată cu acordul ambelor părți, Olăroiu consideră că merita mai mult respect din partea conducerii clubului.

Tensiunile dintre tehnicianul român și club datează de mai mult timp, iar presa din China scrie că echipa ar putea fi preluată de Fulvio Pea.

Această decizie nu este o surpriză, deoarece relațiile dintre conducerea și Cosmin Olăroiu s-au răcit extrem de rapid după câștigarea titlului de campioană a Chinei.

Cosmin Olăroiu a declarat pentru Telekom Sport că nu a dorit să se ajungă la această decizie, deoarece era foarte atașat de jucători cât și de suporterii echipei, dar consideră că staff-ul său merita mai mult respect: „Îmi pare foarte rău pentru suporteri şi pentru grupul de jucători de care sunt foarte ataşat. Noi, staff-ul, nu am vrut să se ajungă la această despărţire de Jiangsu Suning şi cred că meritam mai mult respect pentru contribuţia pe care am avut-o la realizarea acestor performanţe cu echipa”, a declarat pentru Telekom Sport, Cosmin Olăroiu.

Se pare că formația chineză se confruntă cu serioase probleme financiare, drept pentru care campioana Chinei l-a pierdut deja pe cel mai bun jucător al echipei: „La noi problemele au existat, există şi nu ştiu cât vor mai continua, pentru că va fi foarte greu în condiţiile astea să avem continuitate. Am pierdut deja un jucător foarte important, pe Teixeira”, declara Cosmin Olăroiu în urmă cu ceva timp pentru aceeași sursă.

Deși antrenorul român a reușit perfomanțe uriașe la Jiangsu Suning, acesta a primit un simplu mesaj de felicitare de la președintele clubului, care a fost transmis printr-o secretară, fapt ce l-a deranjat teribil pe Olăroiu: „Sunt dezamăgit, foarte dezamăgit. După ce am câştigat titlu, în afară de cei care am participat la câştigarea titltului, am primit un mesaj de la preşedinte, prin secretara lui, în care mi-a zis ”felicitări” şi atât”, a șocat Cosmin Olăroiu.

„Nimeni din club nu ne-a felicitat măcar pentru ceea ce am realizat!”

Cosmin Olăroiu a ales să plece în bogatul campionat al Chinei în martie 2018, când l-a înlocuit pe celebrul Fabio Capello la cârma echipei Jiangsu Suning, dar viața sa nu a fost deloc ușoară într-o întrecere extrem de dură:„Nimeni din club, şi aici vorbesc de patroni, nu vorbesc de preşedintele executiv sau alţi oameni din club, în rest nimeni…”.

Deși a primit o primă de titlu de 3,5 milioane de euro, Cosmin Olăroiu nu a putut accepta comportamentul conducerii care l-a ignorat complet: „Dar au făcut poze cu trofeul, s-au bucurat, mai mult ca noi pentru că noi nu am mai avut posibilitatea asta. Nu a existat nicio sărbătoare, nicio festivitate nimic”, declara cu ceva timp în urmă antrenorul român care părea încă de atunci dezamăgit.

Cosmin Olăroiu mai avea doi ani contractu Jiangsu însă șansele erau mici să mai continue după ce autoritățile chineze au impus un plafon salarial maxim de 3 milioane de dolari pe an pentru străinii din campionat. Practic, mai puțin de jumătate din salariul de 7 milioaane de euro pe care Olăroiu îl primea anual la Jiangsu.

