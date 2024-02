Cristi Balaj a dezvăluit ce a vorbit 38 de minute cu Gigi Becali la telefon. „Am scos ce e mai rău din mine”

la finalul căreia cei doi oficiali de la CFR Cluj, respectiv FCSB, au îngropat securea războiului.

Ce a vorbit Cristi Balaj la telefon timp de 38 de minute cu Gigi Becali: „Aveam și eu mustrări de conștiință”

După etapa trecută, când FCSB a remizat la Cluj, cu Universitatea, scor 0-0, iar CFR Cluj a învins-o pe FC U Craiova cu 3-1, între Gigi Becali și Cristi Balaj a existat un schimb dur de replici.

Mai întâi, președintele ardelenilor . „După ce a furat îl prezentăm ca pe o victimă”, a tunat atunci Balaj.

. Cei doi s-au împăcat însă rapid, cu câteva ore înaintea meciului pe care CFR Cluj urma să îl aibă cu Dinamo.

„În primul rând am avut un schimb de mesaje care nu îmi face cinste. Și mă cunoașteți majoritatea dintre voi, unii chiar foarte bine. Nu îmi face cinste. În momentul în care m-a sunat, am fost doi oameni civilizați, care au recunoscut fiecare ceea ce a greșit.

Am fost doi oameni care am vrut să îl irităm sau să-l supărăm pe celălalt. Am reușit și eu și el. Această discuție a fost mai mult decât benefică. Știam că am greșit și eu. Aveam și eu mustrări de conștiință. Am scos ce e mai rău din mine.

Dacă am multe lucruri pozitive, am și eu defectele mele sau păcatele mele să spun așa și a reușit să mă irite atât de mult încât să mă comport într-un mod care nu mi-a făcut cinste. Eu am o concepție. Mie îmi plac oamenii care știu să-și ceară scuze, care recunosc când greșesc.

Bineînțeles că și-a cerut și el scuze, mi-a spus că a greșit. I-am explicat ce m-a deranjat și a înțeles că a greșit”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, emisiune care e LIVE pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

FCSB și CFR Cluj, echipele celor doi oficiali sunt în luptă directă la titlu și în acest sezon. Cu trei etape rămase până la finalul sezonului regulat, ele sunt despărțite de zece puncte. Roș-albaștrii sunt liderii ierarhiei, în timp ce ardelenii împart poziția a doua cu Rapid, dar sunt avantajați de un golaveraj mai bun.

Cristi Balaj, DEZVALUIRI despre DISCUTIA de 38 DE MINUTE cu Gigi Becali