Cristi Balaj, conflict cu fanii CFR-ului la derby-ul cu U Cluj: „Am avut o discuție violentă!”. Video Exclusiv

Cristi Balaj a intervenit telefonic în cadrul la câteva ore de la terminarea derby-ului CFR Cluj – U Cluj 4-0. Președintele gazdelor a avut un conflict cu un fan echipei campioane.

Incident între Cristi Balaj și fanii lui CFR la derby-ul cu Universitatea Cluj

CFR Cluj a demolat-o pe rivala U Cluj în ultima etapă din sezonul regulat de SuperLiga. Vicecampioana s-a impus cu scorul de 4-0, dar n-a fost totul roz la gruparea campioană. , astfel că președintele Balaj a trebuit să îi confrunte pe fanii nervoși.

„Am primit câteva reproșuri și ne cerem scuze față de abonații care au fost obligați să se mute din zonele laterale unde au stat suporterii de la Universitatea, cu toate că noi am făcut apel după ce le-am acordat acea facilitate de a cumpăra bilete suplimentare în zona tribunei a 2-a spre galerie, în momentul în care s-au pus în vânzare biletele online nu s-a controlat și nici n-am avut această intenție cine să cumpere bilete.

Și cu toate că am solicitat să se respecte locul de pe bilet, a existat o migrare a spectatorilor, suporterilor de la U Cluj, au vrut să fie împreună, atât doar că forțele de ordine, stewarzii au fost pregătiți.

S-a creat un cordon care a fost mutat și din păcate și îmi cer scuze am fost neputincioși din acest punct de vedere au fost obligați suporteri și abonați ai echipei noastre să se mute în centru.

Le-am oferit posibilitatea și am avut o discuție mai aprinsă cu unii dintre ei care îmi reproșau și eu le-am spus că au posibilitatea să stea unde stau familiile jucătorilor de la CFR. Adică o formă de respect”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„A început discuția violent”

Totul e bine însă când se termină cu bine: „Discuția s-a încheiat amiabil cu un suporter după ce i-am explicat că nu puteam sa mă duc să îl introduc în galerie pe el pe scaun unde avea abonament. A început discuția destul de violent și m-a deranjat pentru că am făcut tot ce a depins de noi ca să protejăm suporterii.

A fost o situație de compromis. I-am oferit un loc mai bun decât avea el în abonament. Mi-am cerut scuze, într-un final am făcut o sesiune de fotografii. Am făcut poze cu el, cu copilul lui, cu vecinul lui. Și la final ne-am întins mâna și am mers mai departe”, a adăugat președintele campioanei en-titre.

CFR Cluj va juca pe teren propriu și primul meci din play-off. La fel ca în sezonul regulat, . Derby-ul ferioviar este programat duminică, 19 martie, de la ora 19:00. În sezonul regulat, CFR a câștigat în Gruia cu 1-0, dar a pierdut în Giulești, scor 1-2.

