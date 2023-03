Atmosferă de zile mari pe străzile orașului Cluj! Fanii Universității au făcut spectacol înaintea derby-ului cu rivala CFR. Video

Fanii lui U Cluj au defilat pe străzile orașului scandând numele echipei și cântând pentru a-i încuraja pe elevii lui Ioan Ovidiu Sabău, avânde mesaje și față de rivali, despre care spun că nu sunt cea mai iubită echipă din oraș, indiferent de rezultatele notabile pe care le-au obținut.

Atmosferă de zile mari pe străzile orașului Cluj

Partida dintre se anunță foarte interesantă și din punct de vedere al suporterilor, după ce fanii „șepcilor roșii” au defilat în oraș scandând numele echipei și având mai multe cântece prin care își ironizau rivalii, inclusiv un banner sugestiv.

ADVERTISEMENT

„În Cluj-Napoca, doar Universitatea!”, era scris pe un banner al fanilor Universității Cluj, care ironizau rivala din oraș, pentru numărul scăzut de suporteri pe care îl au, chiar dacă sunt campioni în ultimii cinci ani, în România.

, a fost preventiv, explicând la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI motivul pentru care suporterii adverși au primit numai 3.000 de bilete pentru meciul din „Gruia”:

ADVERTISEMENT

„Am decis în semn de respect față de clubul ”U” Cluj și mai ales că vorbim de șansa ca oameni care iubesc fotbalul să aibă posibilitatea să vină la acest meci, indiferent cu ce echipă țin, să oferim șanse egale ambelor părți chiar dacă noi suntem gazde și decidem.

Prețul biletelor nu a fost mărit cum s-a procedat în alți ani. S-a oferit o cotă mai mare de bilete spre vânzare pentru suporterii ”U” Cluj. În loc de 880 de bilete cât reprezentau cei 5% li s-au dat 3.000 de bilete spre vânzare. Îi vom poziționa spre galeria lor”.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Vezi această postare pe Instagram

„Toleranța este zero!”

Președintele CFR-ului a continuat și a vorbit despre măsurile pe care clubul le-a luat în vederea confruntării cu U Cluj, anunțând că toleranța este zero și că Jandarmeria și-a suplimentat efectivul:

„În perioada în care s-au vândul bilete la casa de bilete a celor de la ”U” Cluj, abonații clubului CFR Cluj au avut posibilitatea să achiziționeze bilet la casa de bilete de la stadion. Ulterior, biletele care au rămas au fost puse în vânzare. Din păcate, Jandarmeria în urma discuțiilor avute a solicitat să existe o zonă tampon pentru a fi preventivi”.

ADVERTISEMENT

„Din discuțiile pe care le-am avut reprezentații galeriilor, și a noastră, și a celor de la ”U” Cluj, au apreciat fiecare deschiderea pe care clubul a avut-o. Derby-ul trebuie să fie pe teren, să fie o luptă fair-play.

ADVERTISEMENT

Sper că și galeriile, chiar dacă este de notorietate această ambiție, luptă, care s-a aprofundat în sens negativ în ultimii ani noi prin deciziile pe care le-am avut să fie un pas spre normalitate”, a , la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Ca măsură de siguranță am suplimentat forțele de ordine, am făcut întâlniri repetate cu Jandarmeria. După ce voi închide, voi avea din nou o întâlnire. Și ei și-au suplimentat efectivul. Toleranța este zero.

Am oferit această posibilitate unde să existe acest grup care să încurajeze echipa preferată și pentru suporterii noștri și adverși. Dacă în zonele neutre vor exista spectatori care vor crea probleme am solicitat forțelor de ordine și Jandarmeriei să intervină imediat și să-i evacueze”, a mai spus președintele CFR-ului.