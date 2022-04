Cristi Balaj îl contrazice pe Dan Petrescu: “Aş fi penibil dacă aş vorbi de arbitri! El e specialist pe antrenamente, dar la arbitraj mă pricep mai bine”

CFR Cluj şi Dinamo Kiev au remizat, scor 0-0, într-un meci caritabil disputat pe stadionul din Gruia. Aproximativ 7000 de oameni au fost în tribune, iar toate încasările din bilete şi alte activităţi vor merge către refugiaţi.

Cristi Balaj, după meciul cu Dinamo Kiev: “Am avut o zi frumoasă după o lungă perioadă de timp”

, preşedintele celor de la CFR Cluj, a declarat că ziua meciului cu Dinamo Kiev a fost una frumoasă după mult timp pentru echipa campioană, mulţumindu-i lui Mircea Lucescu pentru că evenimentul a putut avea loc:

“Am fost fericit că au fost peste 7000 de oameni în tribune. S-au vândut mai multe bilete decât fani în tribune din dorinţa de a sprijini. Nu ştiu la ce sumă s-au ridicat donaţiile, ONG-urile decid încotro şi sub ce formă ajung banii la refugiaţi.

Ieri am avut o zi frumoasă după o lungă perioadă de timp. Le-am mulţumit celor de la Dinamo Kiev şi lui Mircea Lucescu. Ne-au umplut inima de bucurie şi cei care au participat la acest eveniment chiar merită recunoştinţă”, a spus Balaj la Pro Arena.

Preşedintele lui CFR Cluj îl contrazice pe Dan Petrescu: “Eu am fost dezamăgit de modul în care am jucat şi aş fi penibil dacă aş vorbi de arbitri”

nu a trecut peste înfrângerea din weekend împotriva celor de la FCSB şi a fost nemulţumit de faptul că meciul cu Dinamo Kiev a fost arbitrat de fratele lui Istvan Kovacs, cel care în opinia lui, a distrus meciul. “Bursucul” spunea că probabil urmează să arbitreze sora lui Kovacs, însă a fost contrazis de Cristi Balaj, care susţine că CFR Cluj nu a pierdut din cauza arbitrului:

“Istvan Kovacs nu are soră, probabil de aceea a spus aşa. Dacă vreau să îi transmit ceva lui Dan Petrescu, nu o fac prin intermediul presei. În primul rând, eu am fost dezamăgit de modul în care am jucat şi aş fi penibil dacă aş vorbi de arbitri.

Dacă s-ar fi aplicat ca şi la nivel Champions League măsurile disciplinare, probabil că mesajul ar fi fost perceput diferit de Susic, care a vrut să facă un fault tactic, de joc. Nu şi-a controlat intensitatea şi îi pare rău. Este primul cartonaş roşu pe care îl primeşte direct.

“El este specialist pe antrenamente, pe pregătire, nu întâmplător a fost dorit la echipa naţională. Dar, la arbitraj mă pricep mai bine”

Am avut o declaraţie imediat după meci, asociată cu declaraţia lui Dan Petrescu. El este specialist pe antrenamente, pe pregătire, nu întâmplător a fost dorit la echipa naţională. Dar, la arbitraj mă pricep mai bine.

M-au deranjat anumite amănunte văzute prin ochiul specialistului. Au fost semnalate şi în zilele următoare meciului. Asta înseamnă că declaraţiile mele au fost ancorate în realitate, dar nu din cauza arbitrajului am pierdut.

“FCSB a meritat să dea gol în repriza a doua, dacă am fi egalat în prelungiri aş fi spus că este un egal norocos”

În lupta la titlu trebuie să fim mai atenţi. FCSB a meritat să dea gol în repriza a doua, dacă am fi egalat în prelungiri aş fi spus că este un egal norocos. Suntem corecţi cu analiza acestui meci. Nu am cum să nu vorbesc de arbitraj.

Nu avem nicio problemă unde se va juca. Important este să fie un teren bun, să fie spectatori în tribune şi să fie un meci frumos. Noi să evoluăm cum am făcut-o până în ultima perioadă, pentru că nu întâmplător am ajuns pe primul loc.“, susţine Balaj.

“Am evitat să vorbim despre speţa Arlauskis. Vor apărea nişte lucruri interesante”

Giedrius Arlauskis a câştigat litigiul cu CFR Cluj de la FIFA şi aşteaptă să îşi recupereze drepturile financiare. Cristi Balaj susţine că lucrurile nu stau cum spune portarul lituanian şi că CFR urmează să clarifice şi această problemă:

“Am evitat să vorbim despre speţa Arlauskis. Vor apărea nişte lucruri interesante. Atenţie, am plătit o mare parte din sumă. O să explicăm şi cum s-a făcut rezilierea. Suma a avut trei tranşe, ultima tranşă este scadentă în luna iunie”, a spus Balaj.