Cristi Balaj, intervenție la pauza meciului U Cluj – CFR: „Nu am avut cel mai bun ton”

Ultimul meci al rundei cu numărul 6 din SuperLiga a fost și cel mai tare al etapei. A fost show total pe Cluj Arena, acolo unde „șepcile roșii” La pauză, echipa lui Toni Petrea conducea cu 2-1, motiv care l-a scos din sărite pe Cristi Balaj.

Ce a făcut Cristi Balaj la pauza derby-ului U Cluj – CFR Cluj: „Era nevoie de un șoc”

Cristi Balaj a intervenit telefonic în și a dezvăluit cum s-a trăit de pe stadion derby-ul thriller dintre U Cluj și CFR Cluj. Președintele oaspeților a coborât la vestiare la pauza meciului, atunci când echipa lui Toni Petrea avea 2-1.

„Aseară la pauză m-am dus lângă ei. Nu mi-am propus acest lucru, dar am fost lângă ei. Nu știu dacă am avut cel mai potrivit ton, dar a fost nevoie ca să existe un șoc.

Nu am intrat în vestiar pentru că nu fac așa ceva, dar am fost lângă ei și am avut grijă să fiu acolo când au intrat de pe teren în vestiar și când au ieșit pe teren în repriza a doua.

(n.r. – ce ton ai avut?) Nu a fost același comportament ca și cum am fi condus noi cu 2-0. Am simțit nevoia să îi mobilizez să fiu lângă ei, să îi trezesc pe unii.

(n.r. – sper că nu ajungi să faci și primul 11) Noi așa ceva nu facem. Nu facem și atunci când există o intervenție din exterior la deciziile antrenorului, antrenorul nu mai răspunde de rezultate”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Ce transferuri mai face CFR

Înaintea derby-ului cu U Cluj, CFR Cluj a mai anunțat trei transferuri. Este vorba despre trei tineri jucători din Burkina Faso. Fosta campioană pare decisă să continue însă achizițiile.

„(n.r. – mai aduceți jucători în afară de cei trei din Burkina Faso?) Rămâne de văzut. Vrem să mai aducem jucători”, a conchis, scurt și la obiect, președintele lui CFR Cluj.

