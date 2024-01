Cristi Ganea, ”săgeți” către Gigi Becali după plecarea de la FCSB: ”Vreau să mă simt din nou important”

Fundașul stânga în vârstă de 31 de ani a părăsit-o pe vicecampioana României în această iarnă, după doar 8 apariții (5 în SuperLiga și 3 în Cupa României Betano), și , mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK.

Dat afară de la FCSB de Gigi Becali, Cristi Ganea e fericit că s-a întors la Farul

Deși au trecut 2 săptămâni de când a ajuns în lotul campioanei en-titre, Cristi Ganea nu a uitat perioada dificilă prin care a trecut la FCSB și nu a ratat ocazia de a-l ”înțepa” pe Gigi Becali pentru faptul că nu i-a acordat prea multe șanse.

”Sunt foarte bucuros să fiu din nou la Farul, aici este casa mea, locul în care am crescut și din care am ieșit în fotbalul mare. Am avut un an foarte greu, am trecut prin câteva încercări ale vieții care, din fericire, s-au rezolvat între timp.

Am revenit la Farul cu tot sufletul, deschis, vreau să joc și să mă simt din nou important ca fotbalist. Și, mai ales, să-mi ajut echipa să-și îndeplinească obiectivele. Bineînțeles că este o provocare, mai ales că acum sunt într-un moment greu pentru că nu am jucat foarte mult în ultimul timp și nu sunt genul de jucător care să stea pe bancă.

Nu-mi place și nu mă pot obișnui cu ideea de a sta, am fost educat să joc. Am ales Farul pentru că eu cunosc ce joacă echipa, cunosc ce se cere aici și cred că este în avantajul meu pasul făcut. Îmi doresc foarte mult să ajut clubul! Nu, nu mă tem de nimic. Mi-au mai rămas câțiva prieteni în vestiar”, a declarat Ganea, într-un interviu pentru .

Ganea a luat titlul cu Hagi în 2017

Din informațiile FANATIK, Cristi Ganea a avut ofertă și din Grecia în această iarnă, de la una dintre echipele din subsolul clasamentului. Elenii îl voiau pe fostul fundaș al lui Panathinaikos și Aris împrumut până în vară, dar Gigi Becali nici n-a vrut să audă.

Astfel, Cristi Ganea a revenit la echipa care l-a lansat în fotbalul mare, după ce Becali . El a jucat pentru Viitorul, actuala Farul, între 2015 și 2018, contribuind la primul titlu din istoria echipei dobrogene, câștigat în 2017.

Un an mai târziu, fotbalistul a fost vândut de Gică Hagi la Athletic Bilbao, pentru un milion de euro. Nu s-a impus la basci și a fost împrumutat la mai multe echipe, înainte de a semna liber cu Aris și apoi cu Panathinaikos.

Jucătorul în vârstă de 31 de ani își poate relansa cariera la Farul Constanța, mai ales că Gică Hagi a reușit de-a lungul timpului să revitalizeze jucători consacrați, aflați într-un con de umbră.