Cristi Săpunaru, cu capul în pământ după înfrângerea rușinoasă din Farul – Rapid 7-2: ”Au fost mai buni, noi am fost penibili”

Giuleștenii au fost de o echipă a lui Gică Hagi în mare formă care a făcut un pas mare către câștigarea titlului, având în acest moment un avans de 6 puncte față de FCSB.

Înfrângerea din Farul – Rapid 7-2 l-a lăsat fără cuvinte pe Cristi Săpunaru

La finalul partidei Farul – Rapid 7-2, din etapa a 7-a a play-off-ului din SuperLiga, căpitanul giuleștenilor Cristi Săpunaru și-a găsit cu greu cuvintele pentru a vorbi după o asemenea umilință.

”Toată lumea e supărată, nu avem ce să mai zicem, am fost penibili. Nu am mai trăit o asemenea umilință. A mai fost un amical, dar acestea nu sunt concludente. Nu știu ce să răspund, nu îmi găsesc cuvintele. Nu există nicio explicație.

Să facem un exercițiu, vă duceți dumneavoastră acolo, vin eu aici și vă pun aceeași întrebare, să vedeți ce răspundeți. Singura chestie care ar fi schimbat soarta meciului era dacă am fi marcat la 1-0. Nu am reușit, am avut ocazii. Apoi, a căzut cerul pe noi.

Au fost mai buni, noi am fost penibili. Acum o săptămână eram cei mai buni, acum suntem cei mai proști. Noroc că într-o săptămână se schimbă totul în fotbal. Fanii sunt singurii care trebuie felicitați. Noi trebuie să lăsăm capul în pământ, să muncim și să încercăm să spălăm rușinea.

Pentru oricine e greu de digerat. Singurii vinovați sunt cei care au fost în teren. Sper să ne revenim până la meciul cu Sepsi. Vreau să uit cât mai repede seara asta. E o seară neagră pentru mine și pentru toți colegii mei.

Toată lumea a spus să ridicăm capul din pământ, dar câteva zile trebuie să ne gândim ce am făcut rău. E destul de urât ce s-a întâmplat în seara asta. Noi cum credeți că eram? Suntem și noi oameni”, a declarat Săpunaru.

Lipsa atitudinii și a agresivității, motivele pentru dezastrul Rapidului

Dacă antrenorul Adrian pentru această umilință, fundașul Dragoș Grigore a pus eșecul drastic din întâlnirea cu Farul pe faptul că jucătorilor Rapidului le-a lipsit agresivitatea.

”Suntem triști. Sincer să fiu nu știu ce s-a întâmplat. Am luat gol foarte repede, practic am început meciul de la 0-1. Am avut acele ocazii și după am picat. O seară neagră, o seară tristă. Nu e o tragedie, tragediile sunt altele.

Nu ne rămâne decât să învățăm din această experiență. Este vina noastră, a jucătorilor. Mai multe nu cred că sunt de spus. Sunt meciuri pe care le poți pierde și poate că nu deranjează așa tare. Atunci când nu ai atitudine doare. Nu știu să spun ce s-a întâmplat în această seară.

E adevărat, veneam după două victorii. Foarte multe discuții, presiuni puse pe arbitraj, tot felul de chestii care să ne ia din merite. Cred că am câștigat pe teren, nu am încercat să punem în pericol viața nimănui.

În seara asta a fost cu totul și cu totul altceva. Probabil că și subconștientul nostru ne-a făcut să nu mai fim agresivi cum trebuie după discuțiile care au fost. Ne cerem scuze fanilor. Indiferent de numele jucătorilor, dacă nu formezi un grup e foarte greu.

Sunt puțini jucători care câștigă partide singuri. Sigur că și eu am ce să-mi reproșez după seara asta. Nu-mi aduc amonte de vreo înfrângere cu 7-2 într-un meci oficial, cred că e cel mai drastic eșec din cariera mea”, a spus Grigore.