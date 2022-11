Derby-ul FCSB – Rapid are loc duminică, de la ora 21:00, pe Arena Naţională. şi să profite de faptul că cei de la FCSB sunt într-o perioadă delicată, fără antrenor principal.

Cristi Săpunaru, ironii pentru rivali înainte de derby-ul FCSB – Rapid: “Acolo ştim cine este antrenor mai nou”

Cristi Săpunaru a început derby-ul cu o zi mai devreme şi i-a ironizat pe rivali, , aluzie la faptul că Gigi Becali se implică în deciziile tehnice:

“Nu joacă antrenorul în teren. Acolo ştim cine este antrenor mai nou. Este un derby şi trebuie să îl tratăm ca atare. Nu contează avantajul din clasament într-un derby. Ne-am făcut treaba până acum, încercând să câştigăm cât mai multe meciuri.

Mă interesează ca Rapid să câştige acest meci, nu să dau eu goluri. Am fost cu Pintilii la licenţa B, îl ştiu foarte bine. Am fost colegi, la echipa naţională. Este un băiat extraordinar, care munceşte zi de zi şi care vrea să înveţe.

Îi doresc succes, dar după meciul cu noi. Nu cred că putem să luăm jucătorii în parte de la o echipă. Nu contează ce au făcut în Europa. Ne interesează ca mâine după meci să ne bucurăm”, a spus Săpunaru.

“Îmi aduc aminte cu plăcere de acel 5-1 din Giuleşti”

Căpitanul Rapidului susţine că nu ar trebui să existe nicio confruntare între fani la tribuna a doua, iar în cazul în care vor exista conflicte, ele ar trebui să fie aplanate de jandarmi şi stewarzi:

“N-am auzit despre confruntarea de la tribuna a II-a. Dacă suporterii au ceva de împărţit între ei, discută, îşi rezolvă problemele. Nu este problema mea. Eu sper să nu apară incidente, să fie un derby frumos, spectacol. Sunt jandarmi, stewarzi, ei ar trebui să menţină ordinea.

Fiecare galerie să îşi susţină echipa. Dacă vor fi mulţi rapidişti la tribuna a II-a, nu ar trebui să apară incidente. FCSB a primit cât a putut să primească la meciul tur. De ce să le dăm toată peluza? Pe cei de la Peluza Sud unde să îi trimitem?

Îmi aduc aminte cu plăcere de acel 5-1 din Giuleşti. Cred că am avut 30 de conferinţe de presă în care am vorbit despre cazul “Bricheta” şi nu mai are rost. Au fost meciuri bune ale noastre, dar nu mă interesează spectacolul, mă interesează să câştigăm puncte”, a spus Săpunaru la conferinţa de presă.