Cristian Tudor Popescu anticipa retragerea Simonei Halep de la Miami: „Avea probleme!” Exclusiv

Cristian Tudor Popescu nu a fost suprins de anunțul făcut de Simona Halep, care s-a retras de la turneul WTA Miami Open încă din turul al treilea în urma unei noi accidentări la umăr.

Reputatul ziarist a fost contactat de FANATIK după ce Simona Halep a anunțat pe contul său oficial de Facebook că se retrage de la turneul de la Miami, în urma unei accidentări la umărul drept.

CTP nu este deloc străin de problemele medicale ale Simonei Halep, având de asemenea niște probleme similare la spate și s-a tratat la același doctor ca fostul număr unu mondial.

Reacția lui Cristian Tudor Popescu după ce Simona Halep s-a retras de la Miami: „Era știut, pentru că avea probleme!”

Cristian Tudor Popescu nu a fost deloc surprins de faptul că Simona Halep s-a retras din turul trei al turneului de la Miami, mai ales că se știa că sportiva se confruntă cu serioase probleme medicale și o accidentare la spate care o chinuie de mai bine de trei ani de zile: „Am auzit că s-a retras. Păi nu am ce să zic! Era știut, pentru că avea probleme și dinainte”, a fost reacția lui CTP în exclusivitate pentru FANATIK.

Scriitorul și ziaristul este un practicant al tenisului, pe care îl joacă cu plăcere în timpul liber și nu a primit foarte bine vestea retragerii Simonei Halep: „Nu am ce să comentez mai mult de atât de data asta. Chiar nu am ce să mai spun de Simona. Asta e situația”, a mai spus CTP.

Simona Halep ar fi putut urca pe locul doi în clasamentul WTA cu un parcurs bun în turneul de la Miami, unde ar fi trebuit să joace în această seară de la ora 23:00 împotriva Anastasijei Sevastova, în turul al treilea. Astfel, rusoaia s-a calificat în optimi unde va juca cu învingătoarea dintre Ana Konjuh – Iga Swiatek.

Cristian Tudor Popescu e îngrijorat de problemele medicale ale Simonei Halep: „În timp se accentuează”

Cristian Tudor Popescu a vorbit pe larg despre problemele medicale ale Simonei Halep în cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu” de la GSP.ro, unde a fost invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia: „Are probleme cu spatele de mult, nu de acum. Sunt deja vreo trei, patru ani. A fost la un moment dat la același medic la care am ajuns și eu, cu coloana. Are o problemă, iar acea problemă nu trece. Vă spun pentru că eu am o problemă similară”, a declarat în urmă cu săptămână ziaristul.

CTP știe și de ce Simona Halep a ajuns să aibă această problemă medicală extrem de serioasă, care o poate împiedica să mai ajungă numărul unu mondial și să mai își îndeplinească visul de a mai câștiga un turneu de Grand Slam: „În timp se accentuează, iar principala sursă a acestui deranj la coloană este reverul cu două mâini, în special cel luat de jos, care presupune întoarcerea aproape completă a umerilor și mișcare de ridicare în același timp. Vă dați seama ce tip de solicitare. L4-L5”, a fost explicația punctuală a ziaristului.

Chiar și în aceste condiții, Cristian Tudor Popescu crede cu tărie că Simona Halep mai poate câștiga un turneu de Grand Slam, iar acesta este probabil obiectivul principal al sportivei noastre spre care tânjește înainte să se retragă din tenis: „O doare spatele… Eu nu cred că Simona mai este interesată să revină numărul 1 mondial. Mai degrabă să mai câștige un Grand Slam. Și cred că încă mai poate! Depinde cum se va recupera cu această problemă fizică, dar cu nivelul de joc pe care încă-l mai poate arăta, mai poate câștiga un Grand Slam, oriunde. A arătat că poate!”, a concluzionat CTP.

