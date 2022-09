Cristian Tudor Popescu și pericolul care îl paște pe Carlos Alcaraz după triumful de la US Open: „Să nu aibă aroganța Emmei Răducanu!” Exclusiv

Carlos Alcaraz, noua senzație a tenisului mondial, și a devenit la doar 19 ani noul număr unu în clasamentul ATP. Cristian Tudor Popescu a analizat pentru FANATIK parcursul urmașului lui Rafael Nadal și a detaliat un moment magistral al marii finale de la US Open.

Cristian Tudor Popescu și momentul de aur al marii finale de la US Open dintre Carlos Alcaraz și Casper Ruud: „Asta mi-a plăcut mie enorm!”

la US Open și a devenit cel mai tânăr jucător câștigător de Grand Slam din istorie. Cristian Tudor Popescu a vorbit pentru FANATIK despre unul dintre cele mai importante momente ale finalei și a făcut o comparație cu meciul lui Alcaraz din finala cu italianul Musetti:

ADVERTISEMENT

„Băiatul este extraordinar și are toate datele să se adauge tripletei Nadal-Djokovic-Federer, dar lucrurile astea le spune toată lumea. V-aș spune un singur lucru din meciul de aseară. Comportamentul lui Ruud. Am văzut finala de la Hamburg între Alcaraz și Musetti din luna iulie.

La un moment dat, Alcaraz a pus o scurtă, iar mingea a căzut a doua oară pe teren în mod clar și vizibil. Se vedea și din avion sau din naveta spațială. Arbitrul cred că era o femeie. N-a văzut, deși era foarte greu să nu vadă. Mingea era la doar vreo trei metri de arbitra de scaun.

ADVERTISEMENT

Îi explica lui Alcaraz cu mâna, cum a reușit Musetti să o prindă în ultimul moment. Musetti a tăcut chitic! Arbitra a spus că e punctul lui Lorenzo Musetti și l-a nedreptățit grav pe Alcaraz. Ei bine, în finala de la US Open am avut o fază asemănătoare, dar mai ascuțită”.

Cristian Tudor Popescu, despre finala istorică de la US Open: „De aici ar fi putut să iasă un moment tensionat foarte neplăcut!”

Cristian Tudor Popescu consideră că decizia arbitrului ar fi putut schimba definitiv soarta meciului și îl felicită pe Casper Ruud pentru corectitudinea de care a dat dovadă: „Mingea lui Alcaraz a căzut a doua oară, însă nu atât de clar. La reluare se vedea, dar distanța dintre rama rachetei lui Ruud și minge a fost mult mai mică decât în cazul Musetti. Ei bine, Ruud, spre deosebire de Musetti, colegul său de generație, deși arbitrul nu spusese nimic, a semnalat arbitrului. Alcaraz s-a dus nedumerit pe linia de fund și a lovit foarte neconvins și a trimis mingea în fileu, uitându-se spre arbitru. Credea că a fost dublă greșeală.

ADVERTISEMENT

De aici ar fi putut să iasă un moment tensionat foarte neplăcut, cu consecințe asupra atmosferei și psihologiei meciului. Alcaraz ar fi rămas extrem de frustrat. Ruud a fost aici extraordinar și i-a făcut semn arbitrului că mingea a picat de două ori. Arbitrul a spus că domnul Ruud a semnalat că e punct pentru Alcaraz.

Spaniolul îndreaptă mâna spre Ruud și face semn către tribună: «Iată-l, aplaudați-l!». A aplaudat apoi cu mâna pe corzile rachetei. Fair-play extraordinar al acestui tânăr norvegian. Asta mi-a plăcut mie foarte mult din acest meci”.

ADVERTISEMENT

Cristian Tudor Popescu anticipează un parcurs de excepție al lui Carlos Alcaraz: „Este la primul dintr-un lung șir de Grand Slam-uri și turnee câștigate”

Reputatul ziarist e convins că Alcaraz a intrat deja în galeria celor mai importanți jucători din istoria tenisului: „Probabil că Alcaraz este la primul dintr-un șir lung de Grand Slam-uri și turnee câștigate. În mod evident, este deja un mare jucător la vârsta de doar 19 ani”.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Cristian Tudor Popescu atrage atenția asupra unui pericol care îl paște pe puștiul spaniol și o dă ca exemplu negativ pe Emma Răducanu: „Însă mai sunt mulți alți jucători și jucătoare care pur și simplu nu au putut face față succesului. Ultimul exemplu este chiar Emma Răducanu”.

și a ajuns pe locul 83, după ce sezonul trecut câștiga US Open la doar 18 ani: „Emma a fost Alcarazul anului trecut la US Open. Eu am spus atunci, admirând talentul și calitățile sale inconstestabile. Și acum le admir. Am spus atunci că victoria este mult mai greu de suportat decât înfrângerea! Ea nu a știut să trăiască acea victorie și de atunci a mers din greșeală în greșeală în ceea ce privește atitudinea”.

CTP explică și căderea Emmei Răducanu, care și-a schimbat staff-ul „ca pe șosete” după ce a scris istorie la Flashing Meadows: „S-a lansat în fel și fel de evenimente mondene, covoare roșii și sponsori. Apoi a schimbat antrenorii într-un mod pe care nu l-am văzut la niciun jucător sau jucătoare! Nu se poate să schimbi în felul ăsta antrenorii! Dacă vrei să faci performanță… Rezultatul a fost catastrofal!

În plus, s-a instalat o anume trufie foarte repede, iar jurnaliști, oamenii de tenis au început să spună: «Domne, ce faci? Joci fără antrenor!» La un moment nu își mai luase antrenor. Iar ea a spus: «N-am nevoie de antrenor! Știu eu ce am de făcut! Știu foarte bine, chiar dacă am pierdut, nu vă impacientați că știu eu ce am de făcut.»

Foarte multă trufie care a dus la rezultatele de anul acesta. Un parcurs absolut penibil al Emmei Răducanu. N-a trecut de turul doi-trei niciodată! N-a mai realizat nimic. A jucat de parcă era pe locul 200! Alcaraz, totuși, nu este trufaș. Nu are această aroganță pe care Emma a afișat-o foarte repede. Alcaraz rămâne un băiat”.

De ce Carlos Alcaraz nu va face aceeași greșeală ca Emma Răducanu: „Se vede în atitudinea lui și în discurs că e la locul lui, bine educat”

Cristian Tudor Popescu consideră însă că Alcaraz are toate șansele să nu cadă în aceeași capcană ca Emma Răducanu: „Se vede asta în atitudinea lui și în discurs că e la locul lui, bine educat, nu are gesturi ostentative, nu se dă mare cum se spune. Ăsta e un element care ar putea să îl ajute foarte mult pe viitor. Toată lumea se gândește la Nadal care a câștigat tot la vârsta lui primul Grand Slam.

Nu cred că este doar o întâmplare. Nu aș vrea să îi spun modestie, pentru că nu este un cuvânt potrivit. Are bun simț! Exact așa cum are Nadal. Nu se aruncă în tot felul de exprimări, mai mult sau mai puțin bombastice, agresive.

Nu se bate cu pumnii în piept, deși este un jucător de show. Intră cu fanii, cu publicul în contact, nu este un jucător rece cum e norvegianul Ruud. E distant, rezervat, dar un jucător de o cinste ireproșabilă”, a declarat ziaristul, în exclusivitate pentru FANATIK.