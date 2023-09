Cristiano Bergodi, amintiri din perioada de jucător. Ce relație a avut cu legendarul Paul Gascoigne

Italianul, despre care directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că ar putea fi oricând o , a îmbrăcat tricoul lui Lazio în perioada 1989-1996.

Amintirile lui Cristiano Bergodi cu Paul Gascoigne

Cristiano Bergodi a fost invitatul lui Alin Buzărin la de pe We Love Sport în care a vorbit despre perioada sa ca jucător. Italianul și-a amintit de glumele lui Paul Gascoigne și de contrele pe care englezul le avea cu Dino Zoff.

”Gascoigne era ca Maradona pe acea vreme. A fost desemnat în anii ’90 cel mai bun tânăr fotbalist al lumii. Era un jucător care trăgea mereu echipa după el, dar era mereu pus pe glume. O dată a venit cu o perucă care semăna cu Zoff, dar Zoff era un tip serios și nu a acceptat gluma.

Fotografii englezi veneau la antrenamentele noastre pentru el. El era mereu pe prima pagină cu scandal. Gazza și prostiile lui, dar el era simpatic. Îi plăcea berea la nebunie, era consumator. M-am dus odată la el acasă și era plin de cutii de bere. Avea 5-6 prieteni englezi care au stat cu el la Roma aproape un an.

El făcea multe prostii și patronul (n.r. – Sergio Cragnotti) i-a băgat bodyguard. Dar la antrenament era fantastic, nu a venit niciodată beat. Nu am mai vorbit cu el, nimeni din grupul nostru de atunci nu a mai vorbit cu el”, a declarat Bergodi.

Debut fantastic în Serie A împotriva Interului

a povestit cum a ajuns jucător profesionist și debutul fantastic în Serie A: ”Cariera adevărată am început-o la Pescara, acolo unde mi-am făcut junioratul de la 16 și până la 19 ani și am jucat la Primavera.

La 18 ani m-au luat prima dată în cantonament cu echipa mare, apoi am început să fiu mai mereu în lot, dar nu jucam foarte des. Îmi aduc aminte că în sezonul 86-87 trebuia să fim în liga a treia, dar au retrogradat-o pe Palermo din cauza banilor și Pescara a fost readusă în Serie B.

Am început campionatul cu o echipă de tineri și nimeni nu avea încredere în noi, dar am reușit să promovăm. Antrenor era Giovanni Galeone care a venit cu sistemul 4-3-3. Era prima dată când se juca 4-3-3 în Italia.

La 30 septembrie 1987 mi-am făcut debutul în Serie A, la Milano, într-un meci cu Inter, unde antrenor era Giovanni Trapattoni. Am fost titular pe postul de fundaș lateral stânga și am făcut surpriza, am câștigat cu 2-0”.

De ce a refuzat Signori să joace în finala Cupei Mondiale

Cristiano Bergodi a vorbit și de perioada în care a fost căpitan la Lazio și a depănat o amintire cu fostul mare atacant Giuseppe Signori, care a refuzat să joace pentru Italia în finala Cupei Mondiale din 1994 împotriva Braziliei.

”La Lazio am ajuns căpitan după câțiva ani petrecuți acolo pentru că devenisem cel mai vechi. Antrenor era Dino Zoff, el mi-a dat banderola. Am jucat 13 derby-uri cu AS Roma în 7 ani, într-unul singur am lipsit. Atmosfera era fantastică. Mergeam cu o oră și jumătate în faza peluzei care era plină și îi salutam pe fani. Erau coregrafii spectaculoase.

Signori, colegul meu de la Lazio, mi-a spus că a ratat finala Cupei Mondiale din 1994 cu Brazilia pentru că Arrigo Sacchi a vrut să joace 4-4-2 cu el mijlocaș lateral, dar el era atacant, fusese golgheter în Serie A trei ani la rând 92-94.

Și atunci i-a spus lui Sacchi că el nu poate să joace acolo. Atacant era greu să prindă că erau Daniele Massaro și Roberto Baggio. Apoi a regretat că nu a jucat în acea finală. Signori a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști cu care am jucat”, a mărturisit Bergodi.