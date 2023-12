Cristiano Bergodi, fără soluții după Rapid – FC Voluntari 1-2: ”Nu ne iese nimic. E criză”

Giuleștenii și au ajuns la 4 partide consecutive fără victorie în campionat. La acestea se adaugă și eliminarea încă din faza grupelor în Cupa României Betano.

Reacția lui Cristiano Bergodi după Rapid – FC Voluntari 1-2

La finalul întâlnirii Rapid – FC Voluntari 1-2, din etapa a 19-a din SuperLiga, antrenorul Cristiano Bergodi s-a arătat dezamăgit de faptul că giuleștenii nu au găsit drumul spre poartă deși au controlat jocul.

”Nu ne iese nimic și suntem frustrați. Am făcut un meci cu puține ocazii, e o perioadă negativă din toate punctele de vedere. Nu avem nici noroc, dar asta e. E o mică criză, e normal că e o criză de rezultat și e o perioadă în care trebuie să strângem rândurile pentru că nu ne iese nimic.

Am controlat jocul și ați văzut ce goluri am luat, incredibil. E o perioadă grea, nu ne iese nimic. Trebuie să ne antrenăm și să ieșim din această pasă proastă. Sunt probleme, dar nu sunt așa de mari.

Jocul a fost unul controlat, am intrat în careu. Probabil nu avem luciditatea în fața porții pentru că am adus baloane în careu. După am luat gol și ne-am pierdut încrederea”, a declarat Bergodi.

Bergodi vorbește despre viitor

Tehnicianul italian nu a vrut să intre în conflict cu suporterii care i-au huiduit pe jucători la finalul meciului și crede că acționarul majoritar Dan Șucu are tot dreptul să fie nemulțumit de prestațiile echipei.

”Nu e greu (n.r. – fără sprijinul suporterilor), normal că ne-au dat o mână de ajutor, dar sunt motivele lor. Noi trebuie să tăcem în acest moment și să nu ne agățăm de aceste lucruri. E un moment prost și trebuie să ne regăsim încrederea.

Au rămas două meciuri până la sfârșitul anului și vom încerca să le câștigăm. Azi am ratat o șansă să urcăm acolo sus. Domnul Șucu poate să spună orice lucru. El este patronul și este normal să fie nemulțumit. Am creat o echipă bună, iar acum e un moment în care nu ne iese nimic. Important e să mergem înainte și să ne recăpătăm încrederea”, a spus Cristiano Bergodi.

Mijlocașul Alex Ioniță a fost de această înfrângere cu FC Voluntari și a mărturisit că e foarte greu să joci când ești huiduit de proprii suporteri. El nu a putut să găsească explicații pentru pasa proastă a giuleștenilor.