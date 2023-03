Cristiano Bergodi, încrezător înaintea ”finalei de play-off” Sepsi – FC U Craiova: ”Acolo se va face diferența”

Ambele echipe au pierdut jocurile din ultima rundă a sezonului regulat, astfel că rejucarea partidei de la Sfântu Gheorghe este hotărâtoare pentru stabilirea formației care va încheia pe locul 6. Oltenii au un punct avans în clasament, astfel că au de partea lor și posibilitatea unui rezultat de egalitate.

Cristiano Bergodi, un monument de calm înainte de Sepsi – FC U Craiova

În conferința de presă premergătoare întâlnirii Sepsi – FC U Craiova, rejucare din etapa a 23-a din SuperLiga, care se va disputa joi, 16 martie, de la ora 21:00, antrenorul Cristiano Bergodi consideră că formația sa are atuurile pentru a câștiga și a intra în play-off.

”Am avut aceleași zile la dispoziție. Cu jucătorii am vorbit, ne-am refăcut fizic. Vom juca această finală. E o finală, nu știu ce moral mai trebuie ridicat. Trebuie numai să câștigăm. Băieții conștientizează ei. Dacă nu te mobilizezi acum, atunci când?

În general, au avut un parcurs mai constant. Dacă am ajuns acolo aproape de ei, înseamnă că am făcut și noi puncte. Noi am avut probleme în unele meciuri din retur. Nu pot explica. Vom vedea cine e mai bun. Diferența va fi făcută de jucătorii care vor gestiona mai bine presiunea.

Noi avem nevoie de un rezultat de trei puncte. Echipa care va avea mai multă încredere în calitățile proprii, va câștiga meciul. Trebuie să atingem un obiectiv. Nu am emoții, am fost mereu o persoană echilibrată. Am jucat meciuri importante. Repet, e o finală”, a declarat Bergodi.

Mititelu a promis prime consistente pentru olteni

CCA a decis ca la ”centru” să fie un . Astfel, Radu Petrescu, ajutat de la linii de Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu, va conduce meciul de la Sfântu Gheorghe. În camera VAR va fi piteșteanul Cătălin Popa și asistentul, Mircea Orbuleţ. Delegarea lui Radu Petrescu vine la două zile după ce arbitrul român a oficializat Al Hilal – Al Fateh în sferturile Cupei Regelui din Arabia Saudită. Astfel, CCA a forțat regulamentul pentru că limita maximă între două delegări este de 48 de ore.

Adrian Mititelu a anunțat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că FC U Craiova , accidentat în meciul cu FC Hermannstadt. Belgianul va di indispobil o perioadă îndelungată și sunt șanse mari să nu mia joace în acest sezon.

Pe lângă performanța de a se număra printre cele mai tari șase echipe din SuperLiga, fotbaliștii lui FC U Craiova au o miză suplimentară în deplasarea de la Sfântu Gheorghe. Adrian Mititelu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că le-a promis .

Oficialii celor de la Sepsi nu vor niciun suporter advers sau neutru pe stadion la meciul cu FC U Craiova. Covăsnenii au impus pentru ”finala” de joi și au anunţat că vor avea acces în arenă doar cei care au card de membru.