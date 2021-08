Cristina Neagu a anunțat când revine la echipa națională și și-a fixat cel mai important obiectiv: “Vreau la Jocurile Olimpice de la Paris”

rămâne fermă pe poziție și nu va participa la nicio acțiune a echipei naționale în 2021. Chiar dacă asta ar include și absența de la Campionatul Mondial care va avea loc în luna decembrie, în Spania.

ADVERTISEMENT

Handbalista celor de la CSM București spune că vrea să se recupereze după problemele medicale, dar promite că obiectivele sale în ceea ce privește echipa națională rămân cât se poate de serioase începând cu 2022.

Cristina Neagu a anunțat că nu merge la Campionatul Mondial din Spania, cu naționala României: “Am nevoie să mă recuperez, în special din punct de vedere fizic”

“Am mai spus că în acest an nu voi mai participa la nicio acţiune a echipei naţionale şi că mă voi întoarce în anul 2022. Am nevoie să mă recuperez, în special din punct de vedere fizic. Cu echipa naţională nu ne jucăm: mergem, nu mergem.

ADVERTISEMENT

Am spus-o după calificările la Campionatul European că vreau să iau o pauză aşa că în acest an cu siguranţă nu voi participa la nicio acţiune a echipei naţionale. Îmi doresc în continuare să fac performanţă la echipa naţională, doar că am nevoie de o pauză fizic.

Le ţin pumnii fetelor şi îmi doresc din tot sufletul ca ele să facă meciuri bune şi să obţină performanţe cât mai bune. Îmi doresc foarte tare să mai merg la o ediţie a Jocurilor Olimpice şi cu siguranţă şi ultima şi probabil sfârşit de carieră”, a spus Neagu.

ADVERTISEMENT

Cristina Neagu vrea în Final Four cu CSM București: “Avem nevoie de timp pentru omogenitate”

Cristina Neagu nu este ferită de problemele medicale și a fost nevoită să ia o pauză și la echipa de club. Totuși, handbalista care împlinește 33 de ani în august este convinsă că accidentarea nu este una gravă și că va putea să revină în cel mai scurt timp:

“Am suferit o mică întindere la antrenament săptămâna trecută şi deocamdată sunt în program cu echipa, dar sper să intru cât mai repede. Genunchii sunt mai repede. Din păcate a apărut această problemă musculară, dar sper să nu fie de durată. CSM Bucureşti a fost prima echipă care a câştigat o Ligă a Campionilor în această eră modernă să îi spunem.

ADVERTISEMENT

Sunt 5 ani de atunci, sigur că ne gândim în continuare la acest trofeu. Ne gândim în fiecare an la trofeul Ligii Campionilor, ne dorim să ajungem în Final Four. Însă o să avem nevoie de ceva mai mult timp pentru omogenitate în acest sezon”, a mai spus Cristina Neagu.

Neagu regretă că România nu a fost calificată la Jocurile Olimpice de la Tokyo: “A fost dureros să privesc meciurile la televizor”

Cristina Neagu a fost impresionată de naționalele Franței, care au câștigat ambele competiții din turneul de handbal, la masculin și feminin, la . Totuși, a recunoscut că i-a fost greu să privească meciurile, în condiția în care România nu a fost acolo.

ADVERTISEMENT

“Ambele echipe ale Franţei au fost senzaţionale la Jocurile Olimpice, mai ales în finală. Eu consider că meritam să fim la Jocurile Olimpice, din păcate nu am obţinut această calificare nu doar din cauza noastră. Bine că s-a încheiat această ediţie a Jocurilor pentru că pentru mine a fost dureros să privesc meciurile la televizor”, a spus Cristina Neagu.

Cristina Neagu a fost invitată la un eveniment care a avut loc la Mall Vitan, unde a fost anunțat un parteneriat între Game World și CSM București, valabil pentru sezonul 2021-2022. Noul sponsor va oferi un sprijin financiar de 200.000 de euro.