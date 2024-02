Critici dure pentru conducerea Dinamo din cauza lui Lucas Alves: ”Este o greșeală strategică majoră!”

După ce pachetul majoritar de acțiuni al clubului a fost preluat de Red&White, Adunarea Generală a Acționarilor din funcție a lui Iacob și înlocuirea sa cu Andrei Nicolescu.

Conducerea lui Dinamo, criticată din cauza lui Lucas Alves

Fostul administrator special al ”câinilor” a criticat decizia conducerii de a-i oferi fundașului Lucas Alves, adus în vară, cel mai mare salariu. În plus, Vlad Iacob nu a fost de acord nici cu hotărârea lui Ovidiu Burcă, antrenorul de atunci al lui Dinamo, de a-i da brazilianului banderola de căpitan.

”Dacă aș fi fost în locul lui Ovidiu Burcă, cu siguranță nu i-aș fi oferit banderola de căpitan. Mai mult, nu i-aș fi oferit unui jucător defensiv, unui fundaș central, cel mai mare salariu din cadrul clubului. Nu aș fi făcut asta. Este o greșeală strategică majoră!

Sunt campionate unde există un plafon de salarii, spre exemplu în MLS, unde este în jur de 500.000 dolari pe sezon. Însă există acei ‘Designated Players’, jucători pentru care pot plăti mai mult. Fără doar și poate, acei jucători sunt de fiecare dată jucători ofensivi: atacanți, extreme sau mijlocași de creație.

Ashley Cole când a mers la Los Angeles, nu era în acea categorie de jucători. A avut un salariu minuscul pentru pretențiile sale, însă a primit alte beneficii precum locuința, contracte cu sponsorii și multe altele. Cluburile bine organizate nu oferă cel mai mare salariu unui jucător cu profil defensiv, ci celor care pot face diferența”, a declarat Iacob, pentru .

Lucas Alves nu a stat decât 6 luni la Dinamo, el la vietnamezii de la Nam Dinh FC, așa cum Horia Ivanovici a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Asiaticii l-au transferat pe fundașul brazilian pentru doar 65.000 de euro, clauza de reziliere.

I s-a impus să nu mai apară public

Vlad Iacob a dezvăluit că, după ce Red&White a preluat pachetul majoritar de acțiuni, Eugen Voicu i-a cerut să nu mai apară în public. ”Domnul Voicu mi-a cerut explicit să nu mai apar public după ce ei au preluat pachetul majoritar de acțiuni, undeva din martie-aprilie.

M-a criticat, am apărut mai rar de atunci, motivația fiind că e mai bine să apară Andrei Nicolescu public pentru că are o imagine mai bună în fața potențialilor investitori și va reuși să-i atragă. Inițial da, am acceptat situația, am agreat să discutăm înainte de aparițiile mele publice.

Fie mi s-a spus să nu merg la emisiuni, să nu apar public, fie încercau ușor-ușor să-mi impună niște teme de discuție, o agendă. Eu știam că nu reflectă realitatea, am fost transparent în fața suporterilor, nu mi-am dorit să ies și să spun lucruri neadevărate.

Am fost foarte puțin asociat cu succesul clubului, au fost alți oameni promovați și scoși în față, respectiv Andrei Nicolescu și Ovidiu Burcă. Ovidiu a avut un rol determinat în promovarea echipei, însă Andrei Nicolescu a ajutat într-o măsură limitată, dacă DDB ar fi funcționat la nivelul necesar, situația ar fi fost aceeași, Dinamo ar fi promovat”, a mai spus Iacob.