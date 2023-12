Critici dure pentru transferurile „disperate” ale Rapidului: „Cu cine te aperi? Cu Săpunaru la 178 de ani?”

Rapid trece printr-o perioadă dificilă după ce piese importante din atac precum Petrila şi . “Plombele” Sonni sau Tsoumou nu au avut efectul dorit, iar giuleştenii sunt fără victorie în retur.

“Mi se pare că transferurile sunt făcute haotic, fără niciun plan”

a criticat mutările realizate în disperare de cauză de giuleşteni şi a remarcat faptul că Rapidul are puţini jucători care să facă şi faza defensivă:

“Se ocupă domnul Angelescu, de transferuri… Dacă se ocupă domnul Şucu e mai rău. Când comentez, sunt mulţi oameni care spun că îmi pare rău. Nu se pune problema. Eu ca să mă angajez, trebuie să renunţ la Radu.

Şi nu cred că este un moment propice să merg la orice echipă, Iaşi, Botoşani, şi să renunţ la jucătorii pe care îi am. Mereu am fost rapidist, am crescut acolo, tata a jucat mii de ani la Rapid. Îmi doresc să îşi revină.

Din ce văd, nu mi se pare că găsesc soluţia optimă. Mi se pare că transferurile sunt făcute haotic, fără niciun plan. Iei Tsoumou, iei Sonni… Mai bine să aştepte, că nu au îmbunătăţit cu nimic.

“Spuneţi-mi, cu cine te aperi? Cu Săpunaru la 178 de ani?”

Poate doar dacă mergeau la o bătaie organizată, că ăia sunt mari, amândoi. Eu nu sunt înnebunit după Krasniqi. Mi se pare un jucător ca Papeau. Face diferenţa în faza de atac şi nu se apără.

Şi dacă ai Ioniţă, care nu se apără, Papeu, care nu se apără, Krasniqi, care nu se apără, Cârjan, care nu se apără, Borja Valle, care nu se apără… Spuneţi-mi, cu cine te aperi? Cu Săpunaru la 178 de ani?

“E bine să te retragi înainte să ajungi să te facă praf unii pe care nu îi luai în seamă”

Săpunaru trebuie să decidă, că el simte în teren. A fost un jucător foarte bun, indiscutabil. Dacă poate, el ştie. E bine să te retragi înainte să ajungi să te facă praf unii pe care nu îi luai în seamă.

S-a mai întâmplat în urmă cu câţiva ani cu Gică Popescu şi Guriţă. Ajunsese să îl dribleze Guriţă. El simte cel mai bine cum este fizic”, a declarat Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA.

