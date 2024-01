CSA Steaua, gest superb pentru juniorul scăpat cu viață în incendiul de la „Ferma Dacilor”

. Clubul „militar” încearcă să rămână alături de familie în această perioadă dificilă, după ce capul familiei a decedat în urma tragediei.

CSA Steaua București, gest emoționant pentru Matei Ene, juniorul care a scăpat cu viață din incendiul de la Ferma Dacilor

în pierderea celor trei membri Luca, Petru și Lucian, decedați în urma incendiului de Ferma Dacilor, clubul CSA Steaua București vine de asemenea în sprijinul familiei.

ADVERTISEMENT

Lucian Ene, capul familiei, a decedat în timp ce încerca să își scape din flăcări copiii, în timp ce Ileana-Camelia Ene a reușit să îl salveze pe Matei. El era singurul sprijiin al familiei, care a rămas astfel fără nicio sursă de venit și se află într-o situație extrem de dificilă.

FANATIK a aflat că CSA Steaua București a luat decizia să îi prelungească înțelegerea lui Matei Ene până la finalul junioratului la 19 ani pentru a veni în sprijinul familiei și al tânărului jucător care trăiește pur și simplu un coșmar.

ADVERTISEMENT

Coșmarul familiei Ene. Copiii Luca, Petru și tatăl Lucian au murit arși de vii

Familia Ene a fost cel mai grav lovită în urma incendiului de la Ferma Dacilor. Dintre cei opt oameni decedați, familia Ene a pierdut nu mai puțin de trei membri: Luca Ene (16 ani), Petru Ene (11 ani) și capul familiei Lucian, care ar fi murit cu băiatul cel mic în brațe.

Luca era fratele geamăn al lui Matei. Juniorul Stelei a fost îmmormântat cu o minge de fotbal. Mezinul familiei, Petru, era legitimat la școala de fotbalul a lui Petre Marin și Sorin Ghionea, New Stars.

ADVERTISEMENT

Puștiul este la pământ din punct de vedere moral, după ce și-a pierdut tatăl și ambii frați: „Tata, ai fost eroul meu. Ești exemplul meu în viață. Nu îmi vine să cred că ai plecat așa de repede din viața mea. Nu îmi văd viața fără tine.

Petru, te iubesc nespus de mult, ești frățiorul meu și mereu vei fi. Ești puterea mea și sufletul meu. Luca, ești geamănul meu, te iubesc cel mai mult, iar o parte din mine a murit odată cu tine. Ți-am zis să vii după mine și nu înțeleg de ce te-ai oprit… M-ați lăsat singur cu mama. O să am grijă de ea, vă promit. Sunteți familia mea și vă iubesc infinit. Mi-aș fi dat viața pentru voi. Drum lin către ceruri îngerii mei”, a fost anunțul sfășietor postat de Matei pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Alin Dumitru, antrenorul lui Matei și Luca a vorbit în Fanatik după tragedie: „Sunt complet bulversat”

Antrenorul celor doi juniori a izbucnit în lacrimi în timpul interviului acordat FANATIK: „Matei juca pe bandă, extremă stângă sau dreapta, era mai dezvoltat și mai puternic. Luca evolua inter sau în spatele atacanților și avea o tehnică remarcabilă. Ambii au venit de la Chiajna în urmă cu circa un an și jumătate și mama era cea care-i însoțea de obicei la antrenamente”.

Sunt complet bulversat. Proveneau dintr-o familie foarte serioasă, părinții se ocupau cu atenție de ei. Ambii erau foarte ascultători la antrenamente și meciuri. Luca era puțin mai rebel, cu personalitate puternică, iar Matei – mai receptiv la sfaturi. O plăcere însă să lucrezi cu amîndoi! Educați, deloc obraznici, le plăcea să joace fotbal”.

Daniel Gheorghe, antrenorul lui Petru, mezinul familiei, legimitat la New Stars și-a găsit și el cu greu cuvintele: „Petru avea viteză, tehnică, tupeu, adică o serie de calități care-l scoteau în evidență. Nici nu mai pot să stau în picioare de când am aflat vestea. Sunt cutremurat. Am niște musafiri, dar nu mai pot să mă abțin din lacrimi.

Am făcut două dușuri cu apă rece să-mi revin puțin. Habar n-am cum să gestionez o asemenea tragedie! Grupa asta de la 2012, din care făcea parte și Petru, e formată din băieți care sunt ca și copiii mei. Țin enorm la toți și mi-e imposibil să accept că s-a putut petrece o asemenea dramă”.

Petre Marin, reacție tulburătoare după moartea celor doi juniori:

Petre Marin a fost și el foarte marcat de moartea lui Petru și : „Mi-e foarte greu să spun ceva. Chiar îmi pare foarte rău. Am vorbit deja cu familia și chiar îmi pare foarte, foarte rău. Ce să comentăm mai mult de atât? Tragedie mare din păcate, chiar în ziua de Crăciun…

Astea sunt probleme, nu ce avem noi. Ne pare extrem de rău tuturor, cu atât mai mult că e vorba de un copilaș de 11 ani și de toți cei care au murit acolo. Îți pare rău de fapt indiferent de vârstă sau că e cunoscut când se întâmplă o asemenea nenorocire. Dar când e vorba de un copil e cu atât mai mare durerea”.

3 ani va mai avea contract Matei Ene la CSA Steaua București