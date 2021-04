Meciul CSM Bucureşti – ŢSKA Moscova are loc sâmbătă, 3 aprilie, cu începere de la ora 17:00, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Echipa care va câştiga această dublă se va califica pentru Final Four, care are loc, ca de obicei, la Budapesta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ora 17:00 CSM București – ŢSKA Moscova

Este un examen greu pentru „tigroaice”, ŢSKA Moscova fiind o nouă putere în handbalul feminin născută ca Afrodita din spuma mării, absolut pe nepusă masă. Până acum, Rusia însemna Rostov pe Don, echipa la care s-a aflat pe bancă fostul selecţioner al României, spaniolul Ambros Martin.

Antrenorul lui CSM Bucureşti şi, totodată, selecţionerul României, Adi Vasile, recunoaşte valoarea adversarului, însă se declară optimist, considerând că dacă echipa sa va juca la potenţialul maxim şi va fi ajutată de evoluţia unei Cristine Neagu în zi de şut calificarea este posibilă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

CSM Bucureşti – ŢSKA Moscova Live stream Digi Sport, Telekom Sport şi Look TV

Partida CSM Bucureşti – ŢSKA Moscova se joacă sâmbătă, 3 aprilie, de la ora 17:00, în capitala României, un dezavantaj pentru noi, pentru că jocul decisiv va avea loc acasă la rusoiace şi va fi transmisă în direct pe canalele Digi Sport, Telekom Sport şi Look TV. De asemenea, o mai puteţi urmări în format LIVE VIDEO pe site-ul FANATIK.RO.

Numeroase cazuri de coronavirus au lovit echipele prezente în grupele finale ale Ligii Campionilor la handbal feminin şi acest lucru a obligat forul european să decidă acordarea victoriei la masa verde în favoarea echipelor cu care urmau să joace formaţiile cu jucătoare infectate.

ADVERTISEMENT

CSM București, una caldă, alta rece, în „optimile” cu SCM Vâlcea

Aşa s-a ajuns la clasarea pe locul 3 la finalul grupelor principale a fetelor de la CSM Bucureşti, care în „optimi” au avut ca adversare exact pe marea rivală pe plan intern, campioana SCM Râmnicu Vâlcea. S-au impus tigroaicele la capătul a două partide diametral opuse şi ca rezultat şi ca desfăşurare. Victorie netă bucureştencele la Vâlcea, succes clar, dar nu suficient ca număr de goluri vâlcencele la retur în Capitală.

ŢSKA Moscova, calificare dramatică în faţa lui Krim Ljubljana

Această fluctuaţie uriaşă în evoluţia echipei l-a îngrijorat pe Adi Vasile, care ştie foarte bine că ŢSKA Moscova are câteva clase peste Vâlcea, pe care a zdrobit-o în grupa principală B şi că este vital să câştige prima manşă, la Bucureşti.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

CSM a fost foarte aproape de a primi un ajutor uriaş, nesperat, pentru accederea în Final Four. În optimi, Krim Ljubljana a produs senzaţie, învingând acasă la cinci goluri pe ŢSKA, dar, din păcate, la Moscova au câştigat gazdele cu şase goluri şi s-au calificat. Krim Ljubljana ar fi fost un adversar mult mai facil pentru CSM.