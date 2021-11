CSO Filiași – Universitatea Craiova se mută pe “Ion Oblemenco”? “Poate fi șansa carierei pentru jucătorii noștri”

Chiar dacă și-ar fi dorit să aibă parte de un adversar mai accesibil în , dat fiind faptul că printre echipele calificate se aflau și două din eșalonul secund – FC Buzău, respectiv Poli Timișoara – , Victor Naicu așteaptă cu nerăbdare ca elevii săi să-și măsoare forțele cu Universitatea Craiova. Cu atât mai mult cu cât există posibilitatea ca meciul să se dispute chiar pe arena „Ion Oblemenco”.

„Vă dați seama că și băieții mei își doresc să joace pe stadionul din Bănie. Unii nu știu dacă vor mai avea o astfel de șansă, poate să fie ultima a carierei”, a explicat, imediat după tragerea la sorți, tehnicianul formației din Liga a treia care a eliminat UTA și Hermannstadt, devenind astfel .

Faza sferturilor vine, însă, cu o modificare importantă în calendar. Dacă anul trecut s-au disputat în primăvară, de data aceasta partidele vor avea loc mult mai devreme, în perioada 30 noiembrie – 2 decembrie.

CSO Filiași – Universitatea Craiova s-ar putea juca pe „Ion Oblemenco”. Tehnicianul formației din Liga a treia a făcut anunțul

„Așa cum am spus și când am revenit la Filiași, orice meci în această competiție pentru jucătorii mei este un bonus. Sorții au decis să jucăm cu favorita competiției. Fără discuție, Craiova are prima șansă să câștige acest trofeu.

Ne dorim să jucăm pe stadionul Ion Oblemenco, ar trebui să fie o sărbătoare și bucurie pentru tot județul, deoarece nu îmi aduc aminte că două echipe din Dolj să fi jucat într-o fază superioară a competiției. Știu că este o chirie mare, iar noi din păcate nu avem posibilități materiale să putem achita o astfel de sumă.

Dacă nu se va putea la Craiova, propunerile conducerii din câte am înțeles sunt la Severin și Tg. Jiu. Va dați seama că și băieții mei își doresc să joace pe stadionul din Bănie.

Unii nu știu dacă vor mai avea o astfel de șansă, poate să fie ultima a carierei. Sper că până atunci să am cât mai mulți jucători disponibili, pentru că deja doi din start ne vor lipsi, Fotescu și Pencea, ambii cu câte două galbene. Până atunci mai avem meciuri de campionat și sper să scoatem maxim din ele”, a declarat Victor Naicu pentru .

Președintele echipei e rezervat: „Este problemă de preț”

Pe de altă parte, Florin Spânu, președintele celor de la CS Filiași, a avut un discurs mult mai rezervat cu privire la șansele ca meciul cu Universitatea să se dispute pe „Ion Oblemenco”. Motivul? Costurile ridicate pe care le-ar implica închirierea arenei, greu de suportat pentru .

„Noi ne-am dori să jucăm la Filiași, dar cred că este foarte greu, pentru că este nevoie de nocturnă. Avem o variantă la îndemână cu o instalație mobilă, acum câteva minute am fost informat de domnul primar.

Vom analiza în aceste zile ce presupune. Varianta a doua este fără discuție stadionul “Ion Oblemenco”, dar aici este problemă de preț. Ținând cont că se joacă pe 1-2 decembrie, de ziua României, cred că ar fi o sărbătoare să jucăm în Bănie.

Dacă nu se va putea, avem variantele 3 și 4, Severin sau Târgu Jiu, vom analiza și vom lua o decizie. Până atunci sper să câștigăm meciurile din campionat și să ne apropiem de obiectiv”, a explicat oficialul doljenilor, potrivit sursei citate.