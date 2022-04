Cu ea a înșelat-o soțul pe Cristina Bâtlan de la Imperiul Leilor! Cu ce se ocupă femeia care i-a fost amantă lui Roberto Bâtlan

Cristina Bâtlan a trecut, în urmă cu câțiva ani, printr-o adevărată dramă atunci când descoperea că soțul și partenerul ei de afaceri o înșela, de ani buni deja, cu o altă femeie. FANATIK a aflat cine este femeia care, ani la rândul, i-a fost amantă soțului investitoarei de la Imperiul Leilor.

Cine este femeia care i-a fost amantă soțului Cristinei Bâtlan de la Imperiul Leilor

. El avea o amantă de ani buni deja, iar relația clandestină, ascunsă cu grijă, a fost cea care a făcut-o pe afaceristă să divorțeze după ce a aflat că este înșelată.

ADVERTISEMENT

„Eu nici nu am aflat. Eram ultima persoană care s-ar fi gândit vreodată că Roberto mă minte sau mă înșală. Am aflat după cinci ani sau patru ani. Nu o cunoșteam, n-am cunoscut-o. Ori de câte ori spunea o minciună, venea cu o minciună d-asta imbatabilă.

Eu nu puteam să concep că mă minte. Eu îl credeam. Când cineva mi-a deschis ochii, că uite ce se întâmplă. Atunci am zis că nu se poate, eu nu pot să am o viață dublă. Am țipat, nu am vorbit. (…) În momentul în care am aflat ne-am și despărțit, în secunda aia. Nu m-am gândit să îl iert, eu nu pot să accept minciuna”, povestea Cristina Bâtlan în lui Cătălin Măruță.

ADVERTISEMENT

Iar femeia de care vorbește Cristina Bâtlan, a descoperit FANATIK, este Gyeresi Eszter care, pare-se, duce acum o viață de vis alături de Roberto Bâtlan, fostul soț al investitoarei de la Imperiul Leilor.

Fostă amantă, transformată în nevastă! Roberto Bâtlan s-a căsătorit cu ”cealaltă femeie”

După divorțul de Cristina Bâtlan, Roberto nu a stat mult pe gânduri și și-a asumat relația cu Gyeresi Eszter. Vacanțe de lux, pe tărâmuri exotice – petrecute, ani la rândul, în luna februarie, atunci când este vremea perfectă în Maldive, Egipt, Republica Dominicană sau alte asemenea zone paradisiace – , cadouri și plimbări romantice, sub clar de lună, cu iahturi închiriate.

ADVERTISEMENT

Cam așa poate fi descrisă relația dintre fostul soț al investitoarei de la Imperiul Leilor cu cea care, deja, scăpase de statutul de amantă și se transformase în ”oficială”. Iar primul pas spre oficializarea relației a venit în 2019, pe 25 ianuarie, atunci când Gyeresi Eszter a anunțat că s-a logodit cu Roberto Bâtlan.

După divorțul din 2018, Cristina Bâtlan și Roberto au rămas însă amici și parteneri în afacerea pe care o au. ”A durat vreo doi ani până ne-am hotărât să divorțăm. Roberto stătea cu soția lui actuală, s-a și căsătorit între timp, am fost și la nuntă”, spunea Cristina Bâtlan, în podcastul lui Măruță.

ADVERTISEMENT

Cu ce se ocupa amanta lui Robert Bâtlan? Actuala soție a afaceristului, pierderi uriașe

Gyeresi Eszter nu se bazează însă doar pe veniturile soțului ei, devenit milionar alături de Cristina Bâtlan după ce au pus împreună bazele unei afaceri uriașe precum Musette. Mai exact, de ani buni, ea deține o afacere în domeniul înfrumusețării, un salon de coafură.

ADVERTISEMENT

Doar că afacerea pe care o deține Gyeresi Eszter, Diva Studio din București, nu merge prea bine. În ultimul an fiscal, conform datelor contabile depuse la ANAF și consultate de FANATIK, afacerea soției lui Roberto Bâtlan a înregistrat pierderi.

Astfel, la o cifră de afaceri de peste 26.500 de lei (în jur de 5500 de euro), firma deținută de amanta transformată în nevastă a avut pierderi de peste 7.600 de lei. De altfel, în cei 12 ani de raportare, firma cu pricina nu a înregistrat niciodată profit, pierderile raportate fiind, vizibil, uriașe, ajungând la un total de aproximativ de 1.400.000 de lei, adică aproximativ 300.000 de euro.

Cristina Bâtlan și fostul soț au un copil împreună

, care a fost născut prematur și care a fost la un pas să moară la acel moment. Din fericire, cei doi părinți au luptat pentru viața micuțului și, după câteva zile, în ciuda problemelor pe care le-a avut la naștere, Adi a supraviețuit.



Cristina și Roberto Bâtlan au fondat împreună, în 1995, brandul Musette, una dintre cele mai cunoscute firme de încălțăminte și accesorii din piele care are, conform raportărilor făcute la ANAF, profituri anuale de multe milioane de lei.

Chiar dacă au divorțat, Cristina și Roberto Bâtlan au rămas parteneri de afaceri, cei doi conducând și acum, umăr la umăr, compania.